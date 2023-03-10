Врачей беспокоит рука Костомарова. Но состояние олимпийского чемпиона не ухудшается

Последние новости о состоянии олимпийского чемпиона по фигурному катанию.

Уже два месяца олимпийский чемпион находится под постоянным наблюдением врачей. За последнее время в состоянии Романа не так много изменений, но, возможно, это та самая ситуация, когда отсутствие новостей — это хорошо. По последней информации, ухудшений у Костомарова нет. Но врачей беспокоит сепсис, который все никак не оставит фигуриста.

Рука

Как стало известно «СЭ», состояние олимпийского чемпиона в настоящее время стабилизировалось. Самое главное, что никаких ухудшений врачи не фиксируют. Известно и то, что Роман приходит в себя, но с его здоровьем еще остаются проблемы, которые врачам только предстоит решить.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что с аппарата стимуляции легких Костомарова не снимают, так как без искусственной помощи процессы в организме на данный момент не наладились, и без аппаратов фигурист не может.

Но большую озабоченность врачей вызывает рука олимпийского чемпиона, на которой снова заметны следы развития сепсиса. Пока никакого хирургического вмешательства врачи не предпринимают, но есть вероятность, что это снова предстоит, так как ситуация не улучшается.

«Сепсис не ярко выражен, но убирать его придется, непонятно, насколько», — сообщил источник. Есть вероятность, что придется ампутировать еще одну часть руки. При этом сепсис может развиться резко, поэтому врачи продолжают пристально следить за ситуацией.

Роман Костомаров. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Психолог

По неофициальной информации, психологическое состояние Романа пока оставляет желать лучшего. Он недоволен нахождением в больнице, не понимает, что с ним. Источники «СЭ» сообщают, что скоро к фигуристу будут приводить профессионального психолога. К тому же за эмоциональным состоянием и не только пристально следит супруга олимпийского чемпиона Оксана Домнина. Она внимательно наблюдает за процессом лечения своего мужа.

Чемпионка мира не отходит от его постели, спрашивает, почему врачи ставят то или иное лекарство, просит не ходить громко, когда Роман засыпает. Кроме того, Домнина постоянно находится около Костомарова, разговаривает с ним или читает ему книги.

Тур

В настоящее время проходит тур шоу «Ледниковый период» в поддержку Костомарова. Накануне одного из спектаклей хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, что это мероприятие важно для моральной поддержки семьи Романа.

«Конечно, мы этот тур готовили давно, — пояснил Авербух. — То, что происходит ситуация, с которой Роман сражается... Мы всесторонне поддерживаем ребят, эта ситуация не могла не отразиться на нас. Очень сложно и тяжело, но, поддерживая друг друга, мы проходим этот этап.

Это не сбор средств, не финансовая поддержка, не фонд — это наша ледовая семейная история, мы будем вместе с ней сражаться и побеждать. Я говорю о поддержке моральной, поэтому в каждом городе, где мы будем выступать, будут устанавливаться боксы, где все зрители могут пожелать Роману выздоровления. Это очень важно для Ромы и его детей, которые будут видеть, как уважали и уважают их отца. Это объединяет страну и объединяет нас".

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Также продюсер подтвердил информацию об улучшениях. И выразил слова восхищения в адрес супруги Костомарова Оксаны Домниной.

«Что касается состояния, есть небольшие улучшения. Держим кулаки, молимся. Хочется сказать слова восхищения Оксане Домниной и маме Ромы, на их плечи легло очень много испытаний — как они держатся, как поддерживают Рому», — сказал Авербух.