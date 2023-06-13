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Сегодня, 17:30

Костомаров не вернется в ближайшие шоу. Надеждам Авербуха не суждено сбыться

Отдел спорта «СЭ»
Фигурист Роман Костомаров.
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фигурист Роман Костомаров.
Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Конкретных дат протезирования вопреки сообщениям в СМИ все еще нет.

Пока горят страсти вокруг возвращения российских спортсменов на международную арену, Роман Костомаров продолжает бороться за свое здоровье. Во вторник ТАСС опубликовал информацию, что протезирование фигуриста состоится через две-три недели, однако источники «СЭ» утверждают, что конкретной даты нет и врачи очень осторожны с прогнозами в данном случае.

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Почему врачи не торопятся?

Специалисты рассказывают, что научиться ходить на протезах и жить с ними — очень тяжелая задача, поэтому лучше лишний раз отмерить. Протезирование действительно продолжают готовить, однако любые конкретные даты предстоящих врачебных вмешательств и выписки на данный момент не более чем гадание. Источник «СЭ», знакомый с ситуацией, назвал дату «через две-три недели» очень условной.

В начале мая Илья Авербух в разговоре с журналистами выражал надежду, что Костомаров в каком-то качестве поучаствует в шоу «Анна Каренина», которое было запланировано на конец лета в Сочи.

— С «Анной Карениной», конечно, сложнее всего, потому что пока я не могу представить себе спектакль без участия Ромы. Мы все вс? понимаем. Я очень надеюсь, что он будет не без его участия, — говорил Авербух, но скорее выдавал желаемое за действительное.

Фигурист Роман Костомаров.
Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Судя по темпам восстановления, на момент начала спектакля Костомаров даже не выйдет из больницы, хотя сам уже очень хочет на «волю». Впрочем, в последние недели после работы с психологом он начал относиться к ситуации более спокойно и философски.

А до участия в какой бы то ни было физической активности еще дальше. В 2021 году «Анна Каренина» показывалась в июле — сентябре. Костомарова объяснимо не было в чатах команды Авербуха весеннего тура, который он также пропустил.

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Навка вспомнила Костомарова

Между тем звезды по-прежнему не забывают о Костомарове. Авербух говорит, что созванивается и переписывается с ним регулярно, а экс-партнерша по танцам на льду Татьяна Навка поздравила с прошедшим Днем России, выложив фото с собой и Романом, держащим флагом после победной Олимпиады в Турине.

«С твоим днем, наша великая, могучая, многонациональная и лучшая страна! Процветания, развития и движения только вперед! Горжусь своей страной! С Днем России!» — написала Навка.

Сам Костомаров продолжает хранить молчание, несмотря на все попытки журналистов, в том числе из больших телешоу, заполучить с ним эксклюзив. Его близкие друзья, например конькобежец Иван Скобрев, также воздерживаются от комментариев и говорят, что все расскажут «после выздоровления».

Хронология событий вокруг Костомарова

На днях прошло пять месяцев с момента, как Костомаров был госпитализирован. Напомним хронологию кратко:

10 января. СМИ сообщают о том, что ночью олимпийского чемпиона увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Причиной называлась пневмония.

11 января. Появляются подтверждения, что Костомарова перевели в больницу в Коммунарке.

23 января. Костомаров пришел в сознание.

Февраль. Из-за некроза Костомарову последовательно ампутируют конечности.

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17 февраля. Впервые высказался лечащий врач Костомарова: «Врачи выбрали оптимальную и единственно возможную схему лечения для Романа Костомарова, чтобы спасти его жизнь. К сожалению, это привело к вынужденным хирургическим вмешательствам. Ситуация была критическая. Было полное понимание тяжести состояния пациента, причин, которые к этому привели. Тактика лечения, как и любая другая, имеет свою цену. Не все угрозы сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет».

20 февраля. СМИ пишут об инсульте и новом ухудшении состояния фигуриста.

Март. Врачи продолжают бороться с некрозом, становится очевидно, что ампутировать придется все конечности. Но в состоянии фигуриста появляется положительная динамика.

3 апреля. Костомаров впервые появляется в соцсетях.

Май. Фигуриста готовят к протезированию, он работает с психологом из-за депрессивного состояния.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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