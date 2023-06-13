Костомаров не вернется в ближайшие шоу. Надеждам Авербуха не суждено сбыться

Сегодня, 17:30
Пока горят страсти вокруг возвращения российских спортсменов на международную арену, Роман Костомаров продолжает бороться за свое здоровье. Во вторник ТАСС опубликовал информацию, что протезирование фигуриста состоится через две-три недели, однако источники «СЭ» утверждают, что конкретной даты нет и врачи очень осторожны с прогнозами в данном случае.
Специалисты рассказывают, что научиться ходить на протезах и жить с ними — очень тяжелая задача, поэтому лучше лишний раз отмерить. Протезирование действительно продолжают готовить, однако любые конкретные даты предстоящих врачебных вмешательств и выписки на данный момент не более чем гадание. Источник «СЭ», знакомый с ситуацией, назвал дату «через две-три недели» очень условной.
В начале мая Илья Авербух в разговоре с журналистами выражал надежду, что Костомаров в каком-то качестве поучаствует в шоу «Анна Каренина», которое было запланировано на конец лета в Сочи.
— С «Анной Карениной», конечно, сложнее всего, потому что пока я не могу представить себе спектакль без участия Ромы. Мы все вс? понимаем. Я очень надеюсь, что он будет не без его участия, — говорил Авербух, но скорее выдавал желаемое за действительное.
Судя по темпам восстановления, на момент начала спектакля Костомаров даже не выйдет из больницы, хотя сам уже очень хочет на «волю». Впрочем, в последние недели после работы с психологом он начал относиться к ситуации более спокойно и философски.
А до участия в какой бы то ни было физической активности еще дальше. В 2021 году «Анна Каренина» показывалась в июле — сентябре. Костомарова объяснимо не было в чатах команды Авербуха весеннего тура, который он также пропустил.
Между тем звезды по-прежнему не забывают о Костомарове. Авербух говорит, что созванивается и переписывается с ним регулярно, а экс-партнерша по танцам на льду Татьяна Навка поздравила с прошедшим Днем России, выложив фото с собой и Романом, держащим флагом после победной Олимпиады в Турине.
«С твоим днем, наша великая, могучая, многонациональная и лучшая страна! Процветания, развития и движения только вперед! Горжусь своей страной! С Днем России!» — написала Навка.
Сам Костомаров продолжает хранить молчание, несмотря на все попытки журналистов, в том числе из больших телешоу, заполучить с ним эксклюзив. Его близкие друзья, например конькобежец Иван Скобрев, также воздерживаются от комментариев и говорят, что все расскажут «после выздоровления».
На днях прошло пять месяцев с момента, как Костомаров был госпитализирован. Напомним хронологию кратко:
10 января. СМИ сообщают о том, что ночью олимпийского чемпиона увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Причиной называлась пневмония.
11 января. Появляются подтверждения, что Костомарова перевели в больницу в Коммунарке.
23 января. Костомаров пришел в сознание.
Февраль. Из-за некроза Костомарову последовательно ампутируют конечности.
17 февраля. Впервые высказался лечащий врач Костомарова: «Врачи выбрали оптимальную и единственно возможную схему лечения для Романа Костомарова, чтобы спасти его жизнь. К сожалению, это привело к вынужденным хирургическим вмешательствам. Ситуация была критическая. Было полное понимание тяжести состояния пациента, причин, которые к этому привели. Тактика лечения, как и любая другая, имеет свою цену. Не все угрозы сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет».
20 февраля. СМИ пишут об инсульте и новом ухудшении состояния фигуриста.
Март. Врачи продолжают бороться с некрозом, становится очевидно, что ампутировать придется все конечности. Но в состоянии фигуриста появляется положительная динамика.
3 апреля. Костомаров впервые появляется в соцсетях.
Май. Фигуриста готовят к протезированию, он работает с психологом из-за депрессивного состояния.