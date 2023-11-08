«Первое время думал: для чего я выжил?» Мотивационная речь Романа Костомарова

Мужественный фигурист помогает другим людям пережить тяжелые времена, рассказывая о собственных испытаниях.

После того как Роман Костомаров в начале нынешнего года попал в больницу с пневмонией, никто не ожидал, что его жизнь поделиться на до и после. Олимпийский чемпион пережил страшную болезнь, которая привела к ампутации конечностей. После того как Роман стоически пережил все испытания, он стал выступать в качестве мотивационного спикера. В рамках просветительского марафона «Знание» олимпийский чемпион провел лекцию, в которой рассказал, как переживал все испытания.

«Жизнь жестоко обошлась со мной»

Огромную поддержку я получил от моей жены, мамы, брата... Желаю всем, чтобы у вас был рядом близкий человек, который поддержит и поможет в трудную минуты. Если бы их не было рядом, было бы очень сложно вылезти из этого «болота». Не говоря про врачей, про всех, кто ухаживал за мной. Огромная всем благодарность!

Сейчас трудно вспомнить эмоции, которые я испытывал, лежа на больничной койке. Конечно, сетовал, что я невезучий человек. Мне серьезно не повезло. Вроде занимался своим любимым делом, семья, дети. И тут все так резко оборвалось. Жизнь жестоко обошлась со мной. Первое время ты думаешь: «Зачем? Как я выжил? Для чего?» Фактически я лишился всего. Думаю — ноги... Но руки — это ужасно, обидно до слез. Когда находишься там, трудно заставить себя думать, что все будет хорошо. В те моменты, когда все это происходило, я был под лекарствами, но все равно горько плакал и понимал, что это конец.

Меня утешали, говорили про протезы и современные технологии. Но я не понимал, как я могу жить, лишившись ног и рук. Для меня это был конец света. Я думал: зачем таких людей оставлять жить? Это были мои первые эмоции. Ежедневная поддержка близких вытаскивает тебя постепенно. Я читал комментарии в социальных сетях. Может, первое время самостоятельно не получалось это делать. Со мной всегда рядом была моя любимая жена, которая заходила в соцсети и помогала знакомиться с сообщениями. Спасибо всем огромное за поддержку. Она была необходима в тот момент, она нужна сейчас. Приятно, что столько людей за меня переживали, молились, желали скорейшего выздоровления.

«Восстановление происходит очень медленно»

Месяцами ждешь заживления. Все происходит очень медленно. Потом ты садишься, а все падает, все атрофировано. Я весил 60 килограммов, рука не поднимается, голова не поднимается, и не понимаешь, с чего начинать. Оксана и брат все время находились рядом, помогали заниматься и поднимать руки. Месяца три работал, чтобы просто нормально сидеть. Потом в мае мне дали первые тренировочные процессы, я впервые встал. Была ужасная боль. Реабилитологи не ожидали, что я сразу смогу пойти. А я сразу без перил метров 15 преодолел. Было страшно, кружилась голова. Не понимал, сколько еще надо сделать, чтобы боль прошла и я начал нормально ходить.

Первое время я отстегивал протезы и думал: «Да ну, на фиг это все, буду лежать, потому что это невозможно. Пропади все пропадом!» Но постепенно находишь в себе силы. Я сказал, что не поеду домой, пока не встану на ноги. Не хотел, чтобы дети видели меня в коляске. Мама постепенно детей настраивала, что папа теперь робот 3000. Сын спрашивает: «Пап, а можно, чтобы у тебя теперь голова поворачивалась на 360 градусов?» Я думаю: «Пока не надо». В общем это колоссальная работа, это очень трудно. Не дай бог никому.

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«У нас в семье появился 46-летний ребенок»

Сейчас я адаптируюсь, привыкаю, что каким-то образом надо умываться, чай, кофе налить — много трудных вещей в быту. У нас в семье появился 46-летний ребенок. Сейчас уже сам могу почистить зубы. К тренировкам в зале адаптировался, но в быту не могу закрывать и открывать двери, с ложкой управляться. Какой бы ни был протез, но это пока не идеал. Он вроде и работает, но не настолько может выполнять те вещи, которые раньше делал своими руками. По-другому чувствуешь себя с ним. Надеюсь, в скором времени все усовершенствуется. Что будут более функциональные протезы. С ними за рулем уже не поездишь, своими руками ты это чувствуешь гораздо лучше.

Самое трудное — просто научиться жить с тем, что ты имеешь. Я всегда очень ценил независимость. Я привык все делать сам. Какая бы трудная ситуация ни была, я всегда себя успокаивал и говорил: «Терпи, Рома. Ты это делаешь для себя. Ты должен дойти до конца, сделать свое дело». А иначе все годы, потраченные на спорт, были бы зря. Чуть-чуть недожмешь в конце, будет поражение, о котором будешь жалеть.

Я постоянно хожу в зал тренироваться, провожу там часа два-три. И тренируюсь, и плаваю, и стараюсь в баньке попариться. Веду нормальный образ жизни. Мои ребята, с которыми я много лет работал, например Илья Авербух, находятся в Питере на выступлениях. К сожалению, теперь я лишен любимого дела, которым я занимался всю жизнь. Стараюсь тренироваться, чувствовать себя полноценным человеком и заниматься тем, что я делал до того, как произошло это дурацкое событие. Держу себя в форме.

Наверное, для чего-то я остался на этом свете. Значит, я еще что-то могу. Бороться должен каждый человек в жизни, которая не всегда идет гладко. У каждого встречаются какие-то трудности на его пути. Если я являюсь примером характера, наверное, в этом есть смысл. Еще раз благодарю всех за поддержку! И желаю всем крепкого здоровья.

У каждого свой характер, своя жизнь и стремление. Мне кажется, что меня закалил спорт. На протяжении всей карьеры очень часто встречаешься с трудностями, с поражениями. Проиграв, нужно заставить себя еще больше работать, чтобы потом снова выйти на лед и побеждать. Спорт очень закаляет. Поэтому занимайтесь спортом, он дает фундамент и силу, которая помогает в дальнейшем.

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«Был счастлив, что могу водить»

Ролик с машиной — моя идея. Я лишился многого, что делал до того, как произошла болезнь. Например, водил мотоцикл, занимался экстримом, обожал играть в большой теннис и хоккей. Это доставляло мне огромное удовольствие. Потому что это уже не являлось спортом высших достижений. У меня было любимое дело — фигурное катание, выступление в шоу. По сей день мы достаточно востребованные люди, хотя и в «преклонном» возрасте.

Я думал так: «Мотоцикла я лишился, водить его не смогу, как бы ни хотел. А автомобиль... Раз у меня сохранилась одна кисть и я могу страховать руль, я попробую». Собственно, я попробовал на парковке в Сочи, где не было машин. Жена меня снимала. Думал, что я не буду чувствовать ногами педали газа и тормоза, но нет — все чувствую. Был счастлив, что хотя бы могу водить автомобиль. Очень обрадовался! Мои эмоции в том ролике и видны. Я сказал: «Да, я это сделал!» Это действительно какое-то преодоление и маленькая победа. Никогда не думал, что столкнусь с такой ситуацией в жизни.

Как-то я ударился об угол, порвал сухожилие на мизинце и думал, что это конец света: «Все, мама дорогая, надо оперировать». Меня три месяца мучила эта проблема. Возвращаясь назад, я понимаю, какая это была ерунда. Мы иногда обращаем внимание на такие мелочи, из-за которых начинаем расстраиваться, входить в депрессию. Не нужно этого делать, жизнь прекрасна. Нужно ценить каждый момент в ней, любить свою семью, близких, помогать своим детям встать на правильный путь. Сейчас для меня победа то, что я могу ездить за рулем, плавать, ходить в зал. Лежать в кровати — это ужасно. Полгода я находился в больничной палате. Не хочется даже думать об этом.

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«Смотришь на ребят и думаешь: «Неужели и я так катался?»

Я вышел на лед, но в кроссовках. Это совсем другие ощущения. Мне гораздо привычнее в коньках. Мне хотелось уже выйти на публику. Понимал, что есть люди, которые меня ждут на льду даже без коньков. Мне это было очень приятно, я соскучился по этим ощущениям и людям, которые приходили в зал и видели ту историю любви, которую мы рассказывали на льду. Я также хотел поддержать Илью Авербуха. Я самый преданный участник его шоу. Хочу выйти на лед в коньках, почувствовать то, что я чувствовал. Но это уже другие ощущения. Смотришь на ребят и думаешь: «Неужели и я так катался?»

Я с детства по телевизору видел много спортивной гимнастики, балета, хоккея. С детства был влюблен именно в гимнастику, потому что там крепкие, сильные ребята вытворяют чудеса на снарядах. Когда я захотел туда пойти, мне было уже девять лет, это поздно. Хотя я садился на шпагат, вставал на мостик, но не взяли. Но с гимнастикой у нас все в порядке, там много олимпийских чемпионов. В девятилетнем возрасте меня не взяли и в плавание. Мама сказала, что у нее есть знакомая на катке, можно попробовать фигурное катание. Так я постепенно стал осваивать профессиональный спорт.

Спортивная вершина — это Олимпиада, к которой тренируются всю свою жизнь. Когда мне было 15-16 лет, мне казалось, что победы на чемпионате мира будет достаточно. Зачем Олимпиада? Потом выиграл чемпионат мира и понял, что Олимпиада — это главная цель.

Способность выдержать напряжение, которое нарастает на Олимпиаде, достигается за счет тренировок. Но доля везения тоже присутствует. На каждой Олимпиаде у всех происходят неожиданные падения. Когда мы катались в Турине весь зал бегал с российскими флагами. Еще не вышли на лед, но уже понимали, что это главный старт. Нам аплодировали на протяжении всей «Кармен». Бурная поддержка не мешает, наоборот — подхлестывает. Но важно суметь справиться с ее посылом. Эмоции держать в кулачке. Это не тот старт, на котором нужно разрывать на себе рубашку. «Кармен» — это самый знаковый танец. А сейчас бы я вышел на лед под «What a wonderful world» («Что за чудесный мир»).