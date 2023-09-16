«Это теперь навсегда, какие бы протезы ни ставили». Костомаров дал первое интервью после операции

О проблемах со здоровьем Роман обещал рассказать на телеканале НТВ через неделю, а пока поведал о своей частной жизни.

Роман Костомаров постепенно приходит в себя. Он уже освоился с протезами, вернулся к тренировкам и впервые появился на ледовом шоу, пусть и не на коньках. Теперь Костомаров прервал и медийное молчание, став гостем шоу «Секрет на миллион» на НТВ, где пообещал раскрыть во всех деталях, через что ему пришлось пройти за этот год. Однако программу решили разделить на две части и самое интересное оставили на вторую половину. О том, как Роман пережил операцию и реабилитацию, мы узнаем через неделю, а пока что олимпийский чемпион решил поделиться другими важными эпизодами из своей жизни.

Жулин признался, что Костомаров приходил на тренировки пьяным

Первым гостем шоу стал тренер Романа Костомарова — Александр Жулин. Знаменитый тренер не стал скрывать детали прошлого и выдал в эфир рассказы про неоднозначные тренировки Костомарова:

«Он никогда не опаздывал, ни на одну тренировку, в отличие от Тани. Его это всегда бесило постоянно, вся сложность была в том, что это два лидера в одной упряжке. Для Ромы было тяжело, что мы муж и жена, всегда были вдвоем, а Рома один в этом триумвирате оставался, и я честно скажу, что скорее брал сторону Ромы. А потом всегда дома были семейные разборки, Таня меня спрашивала, как так. А я ей говорил: «Ты пойми, Роме тяжело, ему нужна мужская солидарность...»

Вообще из проблем был только алкоголь. Рома, бывало, приходил на тренировку с перегаром. В какой-то момент мне это надоело, и я установил штрафы. 100 долларов — сначала, потом — 200 и так дальше. Когда он заплатил 800, это был уже предел. Не знаю, откуда он брал эти деньги, мы особо не побеждали, наверное, занимал. Но когда выиграли медаль чемпионата мира, я ему все эти деньги вернул», — сказал Жулин.

Александр Жулин. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Роман уверен, что протезы ему ноги и руки полноценно не вернут

О том, через что пришлось Костомарову пройти в 2023 году, Жулин тоже решил упомянуть. «Переживал — это мягко сказано. Я вообще не замечал, чтобы Ромка относился к своему здоровью халатно. У него даже травм никогда не было серьезных. В последнем телевизионном шоу мы вместе участвовали, он боксом занимался. О том, что Рома попал в больницу, я узнал из новостей. Сразу позвонил Тане Навке, она мне сказала, что два процента дают на то, что Рома выживет. Я ходил по всем церквям с женой. Не хочу говорить о том, в каком он виде сидит тут. Настоящее чудо, что он просто живой. Таня мне рассказывала в апреле, что он ее поздравил с днем рождения, и я понял, что Рома приходит в себя и можно пообщаться с ним», — говорил заслуженный тренер России Жулин.

Когда вместе с Александром Роман вспоминал победные моменты своей карьеры, на Костомарова нахлынули эмоции, и он признался, что ему тяжело видеть на записях себя на коньках... «Очень тяжело... Я сейчас имею возможность полазить в телефоне, просматриваю ролики, как мы с Оксаной ставили новый номер, и сразу слезы накрывают... Когда видишь свои ноги и руки и какой человеческий организм совершенный, и какой он несовершенный теперь у меня...

Надо признать, что это теперь навсегда. Что бы ни делали, какие протезы ни ставили. Это не заменит мне руки и ноги. Без ног еще прожить можно, но как жить без рук? Весь быт построен на этом. Я набил на руке, что смерть — это часть жизни. Я с этим и правда столкнулся, а на другой руке выбил свои инициалы. Бицуха появилась на руках, такая «операционная» бицуха», — сказал Костомаров.

Роман Костомаров в программе «Секрет на миллион». Фото Скриншот из трансляции

На разговоры с первой супругой из США у Романа уходили все деньги

Затем Костомаров вспомнил о своем первом браке с выступавшей за Австрию русской фигуристкой Юлией Лаутовой. Костомаров и Лаутова поженились в июне 2004 года, однако уже в 2007 году развелись.

«Когда начался мой роман с первой женой Юлией, мне практически сразу пришлось уехать в Америку, а она тренировалась в России. Виделись пару раз в год. При моем тяжелом финансовом положении все уходило на телефонные карточки. На питание 150 долларов давали, а 30 минут разговора стоили 10 долларов. Залезал в долги. Заработка практически не было. Если что и выигрывал, все уходило на то, чтобы покрывать долги. Первой покупкой серьезной был старенький мотоцикл за 750 долларов.

Потом поженились, собрали целый корабль — 150 человек. Я прекрасно отношусь к Юле, общаемся с ней, но понять ее не могу... Вот 2005 год, предолимпийский у меня. Я снял хорошие апартаменты, вместе жить в Америке стали... Но я был погружен в тренировочный процесс, а ей было скучно... Но она сама должна была понимать, все-таки фигуристка в прошлом», — сказал Роман.

Юлия Лаутова и Роман Костомаров. Фото Соцсети

Пьяным не смог открыть дверь отеля и спал в коридоре

Вспоминал Костомаров и об олимпийской победе в Турине в 2006 году. Вернее, рассказал зрителям шоу «Секрет на миллион» об эмоциях, которые испытывает спортсмен после победы на Олимпиаде. Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. «Когда стоишь на пьедестале, то у тебя такой восторг идет, по всему телу мурашки. Вот она, награда, за годы, за проделанную работу... Такой кайф, такая эйфория, а потом сразу огромное опустошение... Ты выжат как лимон, опустошение физическое и моральное. Честно, даже слез уже не было, ты просто пустой. Вроде бы счастлив, но ни руки, ни ноги не поднимаются, — заявил фигурист.

Затем ведущая шоу Лера Кудрявцева попросила Романа вспомнить, как он отмечал победу. И ей удалось узнать небольшую историю об очередном бурном вечере спортсмена, который он закончил не так, как планировал. «Фактически сразу после победы в Турине мы полетели в Швейцарию, и начались гастроли. В Олимпийской деревне немного отметили, у кого что было. Но там даже и не продается ничего из алкоголя. А вообще, как-то у меня был момент, связанный с выпивкой. Сразу после того, как я откатался, выпил и не смог дойти до своего номера. Перебрал... В итоге заснул в коридоре, и это вызвало небольшую панику у канадцев. Они испугались, вызвали скорую. Все думали, что-то случилось, плохо человеку. А там ковролин и мягко все...

Прибежал быстро потом Женька Плющенко и разбудил меня. В целом по всей моей карьере у меня были выговоры постоянно. Пару раз меня даже дисквалифицировали. Тренеры меня не любили, президент федерации меня не любил, хотя его жена уважала меня как спортсмена. Вообще нужно всегда иметь грань и баланс выставлять. По мне гулять — так гулять задорно. Мы могли с друзьями пойти в семейных трусах девочек встречать у метро. Нарывались порой, мне нос даже как-то сломали, тепло было на улице. Но было бы холодно, все равно пошли бы. Я этого не стесняюсь, а как еще стать олимпийским чемпионом? Многие талантливые люди потеряли в спорте свое лицо из-за таких вещей, но у меня есть стержень внутри», — признался Костомаров.

Домнина уходила на полгода от Романа из-за его проблем с алкоголем

С алкоголем у Костомарова действительно были серьезные проблемы. В частности, он вынужден признать, что именно из-за пьяных выходок от него ушла на полгода вторая супруга — Оксана Домнина. У пары на тот момент уже была дочь Анастасия.

«Даже после рождения ребенка я не считал нужным жениться. Много знакомых живут без брака и счастливы. Оксана никогда не намекала на брак. У нас появилась квартира, деньги были, родилась дочка. Мы были счастливы и любили друг друга. Все хорошо было, затем что-то начало меняться, начались скандалы, и она ушла. Конкретно ушла, не скрывая ничего. Сказала все честно, и в этом ее большая сила. Как бы ни было больно мне, с ее стороны это был сильный поступок. Хотя тогда были огромный шок и неожиданность... Опустошение, полет в бездну... А параллельно еще надо работать...

Почти полгода мы жили порознь, а потом разобрались, в чем были причины разрыва. Но точно это не тот факт, что я не сделал предложение вовремя. Много чего слышал, что был виноват, под влиянием алкоголя мог себя неадекватно вести... Вот девочки вроде любят хулиганов, но в семье хулиган не нужен», — сказал Костомаров. В декабре 2013 Домнина сообщила о завершении этих отношений. Однако в феврале 2014 пара снова сошлась, и Роман наконец-то собрался с силами и встал перед будущей супругой на колено.

Оксана Домнина, Лера Кудрявцева и Роман Костомаров в программе «Секрет на миллион». Фото Скриншот из трансляции

Домнина изначально не хотела принимать ухаживания Костомарова

«Не знаю, сколько она ждала предложения. Но с момента знакомства до предложения прошло целых девять лет. Я не тянул с предложением. Просто у меня был брак до нее. И вот один раз попробовав, я не то чтобы обжегся... Я понял, что это не сильно нужно. Для девочки это важно. Все эти рюшечки... Но я этого не понимал. Мне казалось, что все это формальность», — объяснял свое поведение Костомаров. Важно отметить, что Юлия Лаутова была подругой Домниной, и Оксана была даже подружкой невесты на свадьбе Лаутовой и Костомарова. Поэтому их отношения не могли не начаться без скандала.

«Оксана этим отношениям противилась. Говорила, что так нельзя, Юлия ее подружка. К себе не подпускала. Но потом в Питере произошел момент сближения, и Юлия заметила сообщение, которое я написал Оксане. Отношения между ними испортились, был скандал, все палки полетели в ее сторону... Родители с ее стороны очень обиделись, расстроились. Мама сначала не очень хорошо приняла Оксану. Она говорила, что надо угомониться, так жить нельзя. Она очень хорошо знала Юлию и ее родителей, хорошо общалась с ними», — этими подробностями Костомарову было делиться уже не так просто.

Роман Костомаров. Фото Global Look Press

Первая жена изменяла Роману — и это развязало ему руки в поисках истинной любви

Гораздо охотнее Роман рассказывал о том, что Домнина — это его любовь на всю жизнь. Причем произошло это уже в тот момент, когда фигурист был в браке. Поначалу он сдерживал себя из-за обязательств, но затем понял, что в этом нет никакого смысла. «Влюбился я со второго взгляда в 2004 году. Но я женился, был несвободен. По душе и характеру я быстро привыкаю к людям, и мне тяжело даются расставания. Верность во мне как в человеке тоже присутствует, жена была на первом месте, по сторонам я не смотрел. Но вот прошел год, новые обстоятельства появились... И, немного пообщавшись с Оксаной, я понял, что меня тянет к этому человеку. И я был настойчив...» Так в чем же причина того, что Костомаров дал себе волю? Дело в том, что и супруга подозревалась в неверности.

«Очень много обстоятельств вскрылось. Они избавили меня от желания быть верным, и я стал жить как раньше — открыто. К тому же в какой-то момент я почувствовал что-то неладное, слишком часто она летала в Москву... Я что-то заподозрил и случайно на компьютере заметил сообщение сомнительное...» — поделился фигурист со зрителями.

Сама Оксана также приходила на шоу и призналась, что хоть и не считает своего супруга большим романтиком, однако красиво сделать предложение он сумел — спрятал кольцо в горнолыжной экипировке, когда пара отдыхала на зимнем курорте. В ответ Роман сказал своей жене слова благодарности, что она была с ним все эти годы. А главное — с января 2023 года. За неоценимую помощь Костомаров решил подарить Домниной на день рождения новую машину, о которой Оксана давно мечтала.

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото Global Look Press

Первый тренер обвиняла Костомарова в предательстве ее дочери

Последним важным гостем шоу стала первый тренер Костомарова Лидия Караваева. Она рассказала, что поначалу Роман не выглядел как будущий чемпион. Он пришел к ней из детского балета на льду, а там дети катаются очень плохо... «Приходилось гонять его. Он, как все дети, иногда мог пропустить тренировки. Помню, у прудика сидел с удочкой вместо занятий», — рассказывала она. Однако у Романа на это была отговорка — он учился в обычной школе. И когда одноклассники звали на речку, не мог отказать, а тренеру говорил, что приболел. Гораздо сложнее им дался разговор о решении Костомарова сменить партнершу. Первой партнершей Костомарова была Екатерина Давыдова, с которой он дебютировал на мировом юниорском чемпионате и выступал около 10 лет. Однако в 1998 году уехал в США, где встал в пару с Татьяной Навкой.

«Это было очень непростое решение. Поначалу я не соглашался... К тому же как встать с Таней? Она на тот момент уже известная спортсменка... Но приходится выбирать ради карьеры. Жесткий вид спорта у нас, танцы на льду, фигурное катание. Приходится предавать людей... С Катей мы не общались — с 1998 года, когда я уехал, и до чемпионата мира-2005. Потом на банкете за все попросил прощения у Лидии Караваевой. Это было до слез и сейчас накатывает», — расчувствовался Костомаров. Вся драма была в том, что Екатерина Давыдова — это родная дочь тренера Лидии Караваевой.

«Правильные слова — предательство, — ответила Караваева. — Это было предательство настоящее. Я помню, дочка пришла ко мне и спросила: «А то вот что дальше? Столько лет катались и ради чего?» Мы понимали, что все силы ушли, смысла продолжать не было. Она ушла в театр ледовых миниатюр. Но было тяжело, за 10 лет мы уже стали родными людьми».

Впрочем, так как Костомаров в паре с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы, видимо, этот шаг стоил того.

Оксана Домнина, Лера Кудрявцева, Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото Соцсети

Ради рейтингов продюсеры разделили интервью на две части

Закончить шоу фигурист планировал небольшой деталью о здоровье отца. Он восхищался тем, как Сергей в 78 лет не испытывает никаких медицинских проблем и продолжает водить автомобиль. Единственным врачебным вмешательством в его жизнь стала операция на глаза — замена хрусталика. Подобную операцию недавно сделал и сам Роман. «Наступил момент, когда стало уже тяжело со зрением. Не вижу, где телефон, когда надо что-то подписать. Было сложно, в одном глазу катаракта была, после 40 все пошло-поехало... пришлось хрусталик поменять. Но ничего страшного», — рассказ спортсмен.

О главной теме, которая сейчас волнует всех, — состояние здоровья Романа после операции — ведущая Лера Кудрявцева тактично старалась не говорить все шоу, предоставив выбор самому Костомарову. И он дал положительный ответ, пообещав поделиться со всем со зрителями НТВ. «Как я выжил? Да я сам не знаю, как я выжил... Честно сказать, чудо, что я вообще тут сейчас сижу сегодня, сижу перед тобой... И чтобы постараться поскорее забыть, что произошло со мной, хотя нет, не так. Не то чтобы забыть. Это забыть невозможно. Но чтобы не было никаких секретов, я готов раскрыть свой главный секрет. Как я это все пережил», — сказал Костомаров перед анонсом следующей программы, которая выйдет через неделю.

При всем уважении к самому Роману, есть вопросы к продюсерам. Авторы шоу «Секрет на миллион» намеренно привлекали внимание к выпуску, эксплуатируя тему болезни Костомарова, однако затем предложили зрителям подождать еще семь дней, продолжая держать интригу. Продюсеры посчитали уместным даже сделать небольшой трейлер следующего эпизода, выделяя в нем самые тяжелые моменты рассказа Костомарова. «Трудно поднять свою обрубленную ногу, поднять голову с подушки», — небольшая деталь из жизни сильного духом человека.