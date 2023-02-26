Показатели Костомарова начали улучшаться. За здоровье олимпийского чемпиона больше не надо бояться?

СМИ сообщают о стабилизации состояния фигуриста и постепенном восстановлении.

Жизнь и здоровье Романа Костомарова продолжают оставаться под угрозой. Новости о его состоянии похожи на качели — едва рассказали об улучшении, как тут же сообщается о новых проблемах. Воскресная информация из первой категории — по сообщениям источников, после очищения крови показатели фигуриста начали улучшаться.

Положительный результат после очищения крови

Несколько дней назад говорили о том, что у Костомарова случился инсульт, который привел к закупорке сосудов мозга. Олимпийский чемпион провел ночь в реанимации, ему очищали кровь из-за сепсиса. Роману поставили диагноз «вторичный менингит», так как было осложнение от другой болезни.

Предпринимаемые меры, по-видимому, дали результат — в последние дни состояние было стабильным, показатели стали улучшаться в течение прошедшего вечера и ночи. Очищение крови помогло. При этом хорошим симптомом является постепенное восстановление — быстрое обычно сопровождается таким же быстрым угасанием. Врачи продолжают изучать анализы Костомарова и избегают резкого вмешательства, чтобы не навредить фигуристу.

Окончательные выводы специалисты пока не делают — еще слишком рано, ситуация может измениться буквально за несколько часов. Но после кошмара последних дней на данный момент есть хотя бы сдержанный оптимизм.

Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пока Костомаров находится в больнице, по городам России стартовал тур шоу «Ледниковый период. Снова вместе» Ильи Авербуха. Средства с продажи билетов пойдут в том числе на восстановление олимпийского чемпиона в танцах на льду. Роман участвовал в шоу на протяжении 19 лет — представить себе «Ледниковый период» без этого фигуриста крайне сложно.

«Мы все в таком состоянии... очень напряженном, переживающем, и молимся, чтобы все было хорошо с Ромой. Но нельзя не кататься, нельзя не выходить к людям, и я уверен, что Роман нас в этом бы очень сильно поддержал. Конечно, сейчас у всех невероятные переживания, грусть в связи с ситуацией, но мы с ним, молимся. Каждый из нас. Не знаю, мне сложно это высказать», — делился переживаниями с «СЭ» на шоу в Череповце Алексей Тихонов.

Размышления о причинах болезни Костомарова

Пока здоровье Костомарова остается в подвешенном состоянии, в социальных сетях продолжается дискуссия о причинах такой ситуации. Многие называют проблемой выступление в шоу на открытом льду. Фигуристы часто катаются на морозе в легкой одежде, а потом приходят в теплые гримерки. Перепад температур получается большой, что может спровоцировать проблемы с организмом.

В то же время фигуристы выступают на открытом льду давно. Но таких печальных громких историй прежде не было. «Изначально выступали только на открытых катках, так начиналось фигурное катание в России и мире. И сейчас фигуристы тоже выступают на улице, на хорошем льду и не очень, но они своим катанием доставляют радость... Выходя на лед, ты должен быть размятым, само катание занимает четыре минуты, в ходе которых организм человека работает. Самое важное, что ты просто должен не зависнуть на холоде и вернуться в теплое помещение. Это не критично. Учитывая радость, которую дарят своими выступлениями фигуристы людям, я не вижу здесь ничего плохого. Просто вот эти переключения с тепла на мороз и наоборот должны быть контролируемы», — отметил Тихонов.

Спортсмены — это не сверхлюди, которых не берут никакие болезни. Наоборот, из-за больших нагрузок организм легко может быть подвержен разным инфекциям — в какой-то степени он, напротив, ослабляется. У фигуристов редко бывают отпуска, они постоянно загружены, так что выступать часто приходится и с температурой, и при не очень хорошем самочувствии. Что говорить о спортсменах, если все остальные люди тоже редко обращаются к врачам при появлении симптомов ОРВИ и остаются дома? Алексей Тихонов говорил «СЭ», что и он выступал больным: «У меня тоже в пандемию были моменты, когда я болел и не знал, что это было. Все тесты показывали отрицательный результат. Но я чувствовал себя невероятно плохо. Приходилось кататься, потому что шел проект ["Ледниковый период"]. Не на открытых катках, но все равно я понимал, что это огромная нагрузка на организм, иммунную систему».

Валерия Ланская и Роман Костомаров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Соответствующая подготовка к выходу на лед, подходящая одежда, быстрое возвращение в тепло — ключевые моменты, которые стоит соблюдать, чтобы не заболеть. Почему же так получилось с Костомаровым, вопрос открытый. Некоторые поначалу говорили о том, что Роман лечился нырянием в прорубь, но отец олимпийского чемпиона опроверг данную информацию. Сейчас самое важное — сделать все, чтобы показатели состояния здоровья Романа продолжали улучшаться.