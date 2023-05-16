Бывший тренер школы Тутберидзе нашел любовь с 21-летней фигуристкой. В соцсетях они не стесняются

Эмоциональные фото и видео, к сожалению, главный повод вспомнить сейчас многообещающего специалиста.

Сергей Розанов — тренер, ставший героем на фоне перехода Александры Трусовой к Евгению Плющенко в 2020 году. Тогда он десантировался в «Ангелах» вместе с королевой четверных, кстати, к ее большому неудовольствию — но это уже совсем другая история, как говорит Леонид Каневский.

Суть в том, что Розанов, бывший первым в «Хрустальном» после триумвирата Тутберидзе — Глейхенгауз — Дудаков, перетянул в августе в новую академию Алену Косторную, и после этого его карьера пошла на спад. Молва (и многочисленные источники) утверждала, что у тренера с Косторной отношения, но, какими бы они ни были, к хорошему в любом случае не привели. Кстати, на Профсоюзной Розанов подготовил несколько классных юниорок, это признавали люди в самом «Хрустальном». Возможно, мы взяли у него первое интервью — из-за него я опоздал на свидание, да и было оно в два раза больше, но вторая половина потерялась на жестком согласовании. В любом случае персонаж интересный.

И вот теперь у Розанова новая пассия — еще одна экс-ученица «Хрустального» Полина Шубодерова. Больших успехов с Тутберидзе она не добилась — наоборот, подробно рассказывала, как ее выгнали из «старшей» группы, затем предпринимала попытки кататься за Израиль, но в итоге... стала представителем Федерации фигурного катания России в Пермском крае. Возможно (кто знает?), это связано с тем, что региональную федерацию возглавляет ее отец.

Так или иначе — Пермь остается одним из последних центров фигурного катания в России, которые еще не потерялись на фоне Москвы и Петербурга. Так что тут если и оценивать деятельность Шубодеровой, то, безусловно, положительно.

Но в межсезонье представительница ФФККР имеет право на отдых, и контентом с отдыха она, не стесняясь, делится с подписчиками.

Розанов также не стесняется отношений — собственно, он и обнародовал о них информацию в своих соцсетях. Раньше страница тренера в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. «СЭ») носила название gosu.coach, теперь все изменилось. Хотя в фигурнокатательной среде Розанова вообще называли «хот коуч». Женская аудитория подтвердит — есть за что.

Правда, женская аудитория бывает разная. Вот например, Елена Буянова — тоже женская аудитория.

— Да, не взяла. Не хочу повторять ошибок других тренеров, потому что человек не вызывает доверия, — говорила Буянова «Р-Спорт» о том, почему не приняла перспективного специалиста на работу в ЦСКА. Косторную, кстати, в качестве ученицы приняла.

Или вот еще один диалог, уже мой — с Владимиром Литвиновым, который с Розановым проработал дольше многих и остался с ним даже после ухода от Плющенко. Но ненадолго.

— Я уже перешел. Недавно это сделал, два месяца назад. Так сложились обстоятельства, я решил, что так будет лучше. Все. Больше ничего по этому поводу не буду говорить.

— Почему?

— Ну вот потому что так. Мы с Сергеем Александровичем в хороших отношениях, он мне многое дал за тот маленький период, но решил, что к другому тренеру уйти будет лучше.

— В «Ангелах Плющенко» же вы нормально работали.

— Но это была школа, где Сергей Розанов работал.

— То есть это связано с условиями, с тем, что «Конек Чайковской» — школа сильнее, чем «Динамо», куда уходил Розанов?

— Не с условиями, нет.

— Но это же самое интересное. Откуда такая скрытность?

— А вот так. Придумайте другие вопросы (смеется)!

— Про Сергея Розанова просто всегда отвечают витиеватыми фразами.

— Ну вот так сложилось, значит.

Так или иначе — сейчас Розанов называет свою девушку, которая на 13 лет младше, в соцсетях «одной и единственной». В самом факте отношений, разумеется, ничего плохого, даже наоборот — совет да любовь. В конце концов, отношения тренеров и учениц даже с более солидной разницей в возрасте в фигурном катании не редкость. Где здесь грань между искренней любовью и харассментом — не скажет никто.

Обидно за другое — бывший тренер группы Тутберидзе и бывшая фигуристка группы Тутберидзе, оба талантливые, теперь попадают в информационное поле, пусть и невольно, только таким образом. И сколько еще таких на виртуальной скамейке запасных русского фигурного катания — не сосчитать.