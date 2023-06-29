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Фигурное катание

29 июня, 22:30

Костомаров снял еще одно мотивирующее видео. Его мужество впечатляет

Отдел спорта «СЭ»
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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У Романа есть все для того, чтобы стать примером для тысяч людей, попавших в трудную ситуацию.

Роман Костомаров после длительного лечения и многочисленных ампутаций постепенно возвращается к жизни. Несмотря на то что экс-фигурист поначалу отказывался от помощи психологов, судя по всему, он нашел для себя новую мотивацию и старается заново обрести себя. Более того, его оптимистичные видео могут помочь другим людям, которые находятся в похожей ситуации.

Тренировка Романа Костомарова (слева). «Впереди жизнь!» Костомаров впервые показал свои протезы и тренировку

Тренируется и сохраняет бодрость дух

Олимпийский чемпион опубликовал второе за три дня видео о восстановлении после болезни. «Каждый день стараюсь делать что-то новое... Но хочется уже бежать и прыгать!» — написал спортсмен в соцсетях. Еще неделю назад стало известно, что олимпийский чемпион занимается на ножных протезах не более часа в день. 26 июня Костомаров представил болельщикам первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами работает на велотренажере, продемонстрировав, что жизнь не остановилась. Важно отметить, что сейчас Роман впервые показал культи на своих руках. На прошлом видео рук полностью в кадре не было. Возможно, эти ролики — часть психологической работы и принятия себя в новой ситуации.

Кстати, Роман изначально был против вмешательства психологов в его жизнь и отказывался от профессиональной ментальной помощи, однако затем ситуация изменилась, а теперь Костомаров и вовсе может стать российским аналогом Ника Вуйчича, знаменитого американского писателя и проповедника, помогающего найти себя тем, кто вынужден жить с ограниченными возможностями. Напомним, что нашего звездного спортсмена 10 января госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации. Сейчас как сообщают источники «СЭ» Роман готовится к протезированию и пробует предоставленные врачами устройства, тренируется и сохраняет бодрость духа в непростых условиях. На данный момент у Костомарова биометрические протезы, кисти также частично в протезах. Ставят их временно, чтобы фигурист тренировался. Их принцип работы — от импульсов, по сути от головы работают, точнее от сингалов, которые поступают из мозга мышцам.

Роман Костомаров. Костомаров не вернется в ближайшие шоу. Надеждам Авербуха не суждено сбыться

Все наше фигурное сообщество за него

Так как ментально Костомаров еще нестабилен, то работа с ними продвигается с трудом. Однако прогресс очевиден, и здорово, что Роман делится новыми результатами с аудиторией. Помимо того, что это позволяет узнать подробности о текущем состоянии чемпиона тем, кто переживает о его будущем, подобные посты от известного человека могут помочь тем, кто столкнулся с похожей проблемой в жизни и потерял мотивацию для дальнейшей борьбы. В патовой ситуации был ранее и сам Роман, однако он справляется с депрессией и теперь заряжает на оптимизм и других людей.

Реакция на первое видео олимпийского чемпиона в мире фигурное катание была восторженной. «Радуюсь каждой позитивной новости о жизни Романа. У него был очень сложный период, и я рад, что он закончился, — отметил друг и коллега Костомарова Александр Энберт. — По-прежнему впереди много трудностей, но я уверен, что Роман их преодолеет».

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«С Романом я периодически разговариваю и знаю, что он давно занимается реабилитацией, подбирает протезы и продолжает восстанавливаться, — рассказала в интервью Sport24 бывшая партнерша Романа по выступлениям Татьяна Навка. — Ни на секунду не сомневалась в том, что он пройдет этот путь достойно. У него еще много прекрасного и интересного впереди. Я очень рада, что он преодолевает этот период с мужеством, он большой молодец. И я как никто другой верю в то, что он выйдет еще на лед».

«Роман — великий спортсмен, он многого добился, — отметил почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. — Он очень успешно проявил себя в шоу. Я был пару раз на шоу с его участием, он выглядел очень хорошо. Сейчас на него свалилось, но он это преодолевает! Желаю ему успехов! Все наше фигурное сообщество за него».

Фигурное катание
Роман Костомаров
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