СМИ пишут об ампутации ноги у Костомарова. Негативные прогнозы подтверждаются?

Родственники по-прежнему не комментируют информацию о состоянии здоровья олимпийского чемпиона.

Телеканал РЕН ТВ и некоторые другие СМИ сегодня обнародовали ужасные новости о ходе лечения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова от тяжелой формы пневмонии. Согласно неофициальным данным, 45-летнему спортсмену на фоне некроза тканей прооперировали обе ноги. С одной из них удалось относительно аккуратно убрать отмершие участки. Но на другой ноге зона поражения оказалась больше, и врачам пришлось ампутировать Роману весь голеностоп. Слухи о подобном варианте ходили уже несколько дней. И увы, негативный прогноз, похоже, стал реальностью.

Как сообщает РЕН ТВ, в данный момент спортсмен находится в сознании и под капельницей. Ночью у него был скачок температуры, вероятнее всего, связанный с хирургическим вмешательством, но ситуацию удалось стабилизировать. Врачи берут у Костомарова анализы каждый час и делают ему перевязки. Если все случившееся правда, то в будущем Роману, вероятно, придется передвигаться при помощи протеза. Однако сейчас главное — спасти жизнь звезды спорта. Потому что ситуация остается серьезной, и даже частичная ампутация не гарантирует выздоровления в обозримые сроки.

Информационный вакуум

Мама Костомарова Валентина Николаевна не подтвердила РЕН ТВ новость об ампутации, но сообщила, что сейчас с фигуристом находится его жена Оксана Домнина. «Оксана сейчас поехала к нему в больницу. Мне не разрешают его навещать. Ампутировали ли ему стопу? Мне такой информации никто не давал. Обращайтесь к врачу», — заявила Валентина Николаевна.

В целом с момента госпитализации Романа с тяжелой пневмонией 10 января достоверной информации о его состоянии здоровья практически нет. О происходящем с олимпийским чемпионом можно узнавать только на основе инсайдов анонимных источников СМИ. С одной стороны — родственников фигуриста можно понять, учитывая тяжесть ситуации. С другой — количество разнообразных слухов превысило все возможные границы. И остановить этот вал сейчас, видимо, может только взвешенная официальная информация. Ведь речь о публичном человеке, судьба которого небезразлична миллионам болельщиков.

Напомним, что Костомаров был госпитализирован на фоне затянувшейся пневмонии. Точная причины обострения болезни с кашлем и сильными болями в груди до сих пор так и не названа. Хотя известно, что в новогодние праздники фигурист работал в ледовых шоу в том числе и на открытом воздухе при сильном морозе, будучи больным. И при этом, возможно, пытался лечиться народными средствами. Первые тесты показали отсутствие у Романа гриппа и коронавируса, однако состояние больного стало насколько тяжелым, что его пришлось подключить к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Роман Костомаров и Татьяна Навка. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Надежда

Речь шла уже не только о здоровье, но и о жизни спортсмена. 28 января стало известно, что состояние фигуриста немного улучшилось. Он был выведен из комы, начал общаться с родными, и у него спала высокая температура. Однако затем источники начали сообщать, что Костомарову могут ампутировать пальцы ног или вообще всю ногу до колена. После подключения Романа к ЭКМО якобы пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Также существовал риск развития пневмонии и сепсиса. При этом ампутация все равно была связана с риском тромбоэмболии — отрывом тромба и перекрытием сосудов. Однако, похоже, других вариантов у врачей не оставалось.

— К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы, — приводит слова источника, близкого к ситуации, ТАСС. — Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей.

Завтра, 8 февраля, у Костомарова день рождения. И очень хочется, чтобы в качестве подарка он получил положительные новости о состоянии своего здоровья. В любом случае даже ампутация — не приговор. Есть тысячи примеров, как спортсмены, потерявшие ноги, продолжали выходить на лед с помощью протезов. Роман — мужественный парень и способен справиться с любой ситуацией и физически, и психологически. Главное, чтобы нынешней операции оказалась достаточно и некроз не распространился на другие участки ног и не затронул руки.

3-4 февраля Костомаров и его супруга Оксана Домнина должны были выступать в шоу «Щелкунчик и Мышиный Король» в Доброграде. Спектакль, естественно, отменили. Однако хочется верить, что мы еще увидим Романа на льду и он станет символом стойкости для всех своих коллег.