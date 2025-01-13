Трусова в положении. Фигуристка изменила формат выступлений в шоу из-за беременности

Новая веха в жизни выдающейся фигуристки.

Александра Трусова как настоящая звезда фигурного катания всегда в центре внимания СМИ и вокруг нее много слухов. То возвращается в спорт, то уходит к другому тренеру и так далее. Кажется, некоторым слухам вскоре суждено сбыться.

Отсутствие прыжков и отсутствие в шоу

Однако в последние недели переживания болельщиков Игнатовой (после замужества спортсменка поменяла фамилию) связаны с физическим состоянием любимицы. Несколько фактов:

Прима шоу Евгения Плющенко не прыгала на шоу в Минске в середине декабря, также не исполняла она прыжки и в начале января на шоу «Золушка» и «Спящая красавица». Причем зрители в комментариях к видео обращают внимание не столько на масштабную постановку, сколько на фигуру Александры.

Наконец, 11 января Трусова не полетела на шоу в Баку — ее в одной из главных ролей заменила Алена Косторная. По земле из Москвы добраться в Азербайджан, как известно, крайне затруднительно.

Ни о каком участии в соревнованиях, которое ранее допускали Трусова и ее тренерский штаб во главе с Евгением Плющенко, речи также не идет. Хотя всего через неделю в Санкт-Петербурге состоится чемпионат России по прыжкам, и где, если не на этом турнире, можно было ждать Александру?

Причины

Как сообщили три источника «СЭ», Трусова поменяла формат участия в шоу из-за того, что находится в положении и в ближайшие месяцы ждет ребенка. Об этом уже распространяются слухи в разных Telegram-каналах, так что это не секрет для многих фанатов. Источники «СЭ» единогласно подтвердили данную информацию.

В августе чемпионка России вышла замуж за вице-чемпиона России Макара Игнатова. В начале сезона она выступила на контрольных прокатах сборной России, тогда обсуждалось ее возвращение в спорт. Однако позже сама Трусова намекнула, что на соревнованиях ждать ее не стоит.

Гендиректор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская считает, что у Трусовой «большие шансы на 2030 год». Именно тогда пройдет следующая Олимпиада. Аргументация — ее муж Евгений Плющенко возвращался и выступал на Олимпиаде в 27 и даже в 31 год.

Александра Трусова-Игнатова и Макар Игнатов. Фото Евгения Дубовицкая

Мысли материализуются

Любопытно, что сама Трусова в прошлом году не раз высказывалась о детях и материнстве. Например, их совместное с Макаром Игнатовым августовское интервью Hello завершалось так:

— Вы оба очень молодые, наверное, о детях пока не задумываетесь?

Александра: «Ну почему же. Я с 16 лет начала об этом думать. Я бы хотела двоих или троих детей, но первой — дочку. А ты что скажешь?»

Макар: «А я что, я готов».

А в конце сентября Трусова разыграла свою подругу Софью Самоделкину, перешедшую в сборную Казахстана, в шоу «Мистер Х» следующим образом: ей выпало задание позвонить близкому человеку и сообщить о беременности. Саша набрала своей свидетельнице на свадьбе и сообщила, что сделала тест и он показал две полоски.

— И что, ты правда думаешь? И что ты будешь делать? Не хочешь еще один сделать, вдруг какой-то глюк? — спросила Самоделкина.

— Может, и сделаю, но я думаю, раз один показал, то и второй покажет.

— Ну если господь послал, то, значит, пора признать, что время такое настало, что сейчас вот пора. Это же классно... — многозначительно ответила подруга.

— Соф, это шутка! Прости, пожалуйста! — призналась тогда Трусова.

Сейчас, судя по всему, речь идет не о шутках.

В апреле 2020 года, когда Трусовой было всего 15 лет, она уже предельно прямо и честно говорила о планах: «До скольких хочу кататься? До 22. Посмотрим, но мысли были такие. Потом трое детей, две девочки и мальчик, как я хочу. И, конечно, у меня будет очень много собак».

А в том же разговоре с Hello говорила: «Тишина не для меня. Я с 13 лет живу на виду у тысяч людей».

Поэтому от лица тысяч людей можно разве что пожелать Александре и Макару здоровья и счастья в скором новом статусе.