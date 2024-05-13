Еще одна фигуристка меняет гражданство. Овсянкина после ссоры с тренером уехала во Францию

Новый дуэт с бывшей россиянкой появится на международной арене уже в следующем сезоне.

Экс-россиянка Алиса Овсянкина получила право выступать на международной арене под другим флагом. Год назад она переехала в Европу, но только сейчас по правилам может представлять новую для себя страну — Францию. Серьезная ли это потеря для российского спорта и правильно ли связывать подобные переходы с антироссийскими санкциями?

Девушку выгнал из группы ее бывший тренер

Еще в прошлом году Овсянкина встала в танцевальную пару с французом Максимилианом Райе. И уже в июле дуэт примет участие в отборе на «Гран-при» среди юниоров во Франции. Об этом ТАСС сообщил тренер Марьен де ла Асунсьон. Овсянкиной 16 лет. Вместе со своим предыдущим партнером Матвеем Самохиным она становилась серебряным призером этапа юниорского «Гран-при России» — 2022. Осенью того же года дуэт распался, а сама Алиса покинула как группу Самохина, так и впоследствии родную страну. Причем уходила Овсянкина со скандалом. «Можно сказать, меня вынудили покинуть группу. Градус общения между тренерами и мной очень резко изменился», — говорила фигуристка в беседе с порталом matchtv.com.

Тренер Самохин отказывался даже комментировать возникшую ситуацию, называя высказанные в его адрес претензии со стороны Алисы «бредом». Так или иначе девушка в 15 лет решилась на переезд в Европу. Без языка, связей и четкого понимания, что ее ждет в новой стране. «Зимой со мной связалась группа из Лиона. Они предложили мне попробоваться с Максом. Мы оба очень высокие: Макс — 188 сантиметров, я — почти 170 сантиметров. По внешним параметрам хорошо подошли друг другу. На тот момент я почти не говорила на английском. Когда мы встали с Максом в пару, я почувствовала, что это, наверное, единственный человек, которого я могу понимать без слов», — вспоминала потом Овсянкина. За пару месяцев Алиса нашла взаимопонимание с партнером — как в прямом, так и в переносном смысле.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ключевой фактор для смены сборной парников и танцоров — поиск партнера

Хотя Алиса тренируется с Райе уже больше года, выступать сразу они не могли. Овсянкиной было необходимо выждать год карантина либо договариваться о переходе с Федерацией фигурного катания России. С последним могли бы возникнуть проблемы, ведь ФФККР не отпустила, к примеру, Дарио Чиризано. И хотя позиции Чиризано очевидно более приоритетные, и Алису назвать незаметной потерей нельзя. Учитывая постоянные пертурбации в российских танцах на льду, каждая цельная пара и каждая конкурентоспособная партнерша ценна сама по себе. Тем более когда речь идет о 16-летней девушке, чьи перспективы в танцах в этом возрасте не оценить — все еще впереди. К слову, Овсянкина пыталась найти для себя варианты в России. Пробовалась в том числе и с Чиризано, однако Дарио не подошел Алисе по антропометрии.

«Конечно, будут переходить и еще, но эти люди не представляют для нас интереса», — отреагировала на переход Овсянкиной Татьяна Тарасова. О значении Алисы для нашего спорта мы уже сказали. Но стоит ли связывать ее переход с отстранением россиян от международных стартов? На самом деле связь если и есть, то явно опосредованная. В танцах на льду и в парном катании партнеры регулярно меняют гражданство и едут за границу в поисках лучших вариантов для продолжения карьеры. Ведь если в одиночном все в теории зависит только от спортсмена и переезд в страну с меньшей конкуренцией можно назвать пораженческой историей, то в парных видах ключевой фактор для результата — правильный человек рядом. И если вышло, что на родине таких нет либо не нашлись, почему бы не попробовать варианты с иностранцем?

Единственное, в других обстоятельствах разговор о том, за какую конкретно сборную будет выступать новая пара, был бы не столь очевидным — много раз именно в Россию приезжали иностранцы, а не наоборот. Тем не менее стоит только порадоваться за девушку, которая нашла возможность для продолжения карьеры и будет представлять на международных турнирах российскую спортивную школу, пусть и под звуки Марсельезы и французский триколор.