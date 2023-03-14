Российская фигуристка зашла на четверной сальхов в девять лет! Возраст квадристок все ниже

Екатерина Корчажникова пыталась исполнить четверной на Мемориале Жука в Йошкар-Оле.

Четверные прыжки становятся все моложе. Осенью фигуристка Валерия Лукашова, ученица Оксаны Булычевой, исполнила четверной сальхов в возрасте 11 лет. До нее в мае 2021 года на Кубке Петра Великого в Санкт-Петербурге тулуп в четыре оборота исполнила Софья Глаголевская — ей было 10.

Теперь на квад зашла ученица Сергея Давыдова Екатерина Корчажникова. А ей всего девять лет! Фигуристка предприняла попытку четверного сальхова на Мемориале Жука. Таким образом, спортсменка стала одной из самых юных исполнительниц данного элемента — ведь если она зашла на него на турнире, то логично, что он получается у нее и на тренировках.

Попытка

Первый блин, как это часто бывает, вышел немного комом — Екатерина упала с прыжка ультра-си. Четверной сальхов у Корчажниковой получился с недокрутом, к тому же был обнулен — в судейских протоколах получил отметку «недопустимый элемент». Но важна сама попытка.

Мемориал Жука — престижный турнир для фигуристов младшего возраста. Когда-то на нем выступали Евгения Медведева, Елена Радионова, Александр Самарин и другие известные личности. К тому же эти соревнования отличаются от других достаточно интересным форматом.

Юные спортсмены выступают в двух возрастных группах — младшей и старшей. Фигуристы соревнуются в трех видах — короткой и произвольной программах, в также в элементах, которые исполняются без музыки и друг за другом.

Сама задумка соревнований по системе троеборья принадлежит советскому тренеру Станиславу Жуку. Ее цель — не только всесторонне готовить спортсмена, но и нацеливать и мотивировать на изучение и освоение сложных элементов, без чего невозможно развитие фигурного катания.

Фигуристка

Корчажникова тренируется в ЦСКА — работает в группе Сергея Давыдова с Александрой Кравцовой. В апреле 2022 года фигуристка перешла во второй спортивный разряд. Из ультра-си, помимо четверного сальхова, Катя уже успела освоить фирменный каскад Алины Загитовой: тройной лутц — тройной риттбергер.

Также известно, что она учит четверной тулуп и тройной аксель. Тренер спортсменки уже показывала рабочие моменты, на которых Екатерина исполняла сложнейшие элементы на полу. А значит, что есть вероятность их скорейшего исполнения и на льду.

На Мемориал Жука Екатерина сумела отобраться благодаря своим результатам на первенстве Москвы, где она стала четвертой с достаточно хорошей суммой баллов — 210,30. Столько не набирала даже действующая чемпионка Европы.

В первом виде — турнире по элементам — попытка Корчажниковой исполнить четверной прыжок стала единственной среди всех участниц младшего возраста. Фигуристы исполняли по очереди прыжки, каскад, дорожку шагов и комбинированное вращение. Екатерина пошла на риск — это и придает ей особую значимость. Ведь она зашла на четверной прыжок в столь юном возрасте.

Четверные

Турнир подобного формата — это достаточно сложно для спортсменов, считает тренер Сергей Давыдов. Ведь нужно откатать сразу три разных вида. Помимо Мемориала Жука по похожей схеме также проходит первенство Москвы.

«В короткой программе сложные прыжки не разрешены, поэтому все примерно уравнены, делают одно и то же. С другой стороны, бывает, одна нелепая ошибка отбросит спортсмена достаточно далеко. Элементы всё сразу расставляют на свои места, потому что выделяется группа лидеров. Два турнира состоят из трех видов, и это еще нужно выдержать. Это тяжело, но тяжело всем, потому что все в равных условиях. Но это необходимо для движения вперед, для усложнения самого себя», — заявил Давыдов ФФККР в 2022 году.

Исполнение четверных прыжков в раннем возрасте — это уже не новость для российского фигурного катания. Но вот то, что четверные прыжки начали безудержно «молодеть» — явление достаточно новое и удивительное. Александра Трусова начала прыгать четверные в 12 лет.

В 2017 году в социальных сетях группы Этери Тутберидзе появились ролики с каскадом четверной сальхов — тройной тулуп в исполнении будущей Русской Ракеты. Победительница юниорского финала «Гран-при» Вероника Жилина в возрасте 11 лет прыгала четверной тулуп — это произошло на юношеских соревнованиях «Новый год 2020» в Москве.

Теперь пробита планка в девять лет. Сергей Давыдов считает, что юные спортсмены будут и дальше изучать сложнейшие элементы: «Но юниоры все равно будут прыгать сложные прыжки, потому что этот процесс уже не остановить», — отметил Давыдов.

Но, судя по всему, скоро фигуристы еще до перехода в юниоры уже будут владеть не просто всеми тройными, но и четверными прыжками.