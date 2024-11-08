Фигуристка из России работает с бывшим тренером Медведевой. Она намерена выступать за Канаду

14-летняя Виктория Барахтина анонсировала переход в другую сборную еще в мае.

Юная российская фигуристка Виктория Барахтина уже несколько месяцев тренируется в Канаде. Ранее эту страну стала представлять другая юная спортсменка из России.

Что об этом известно

Информацию о том, что Виктория тренируется в Канаде, обнародовала ее мать Елизавета. Женщина еще в мае говорила о желании дочери выступать за канадскую сборную. Однако, по ее словам, тогда спортсменке без объявления причины отказали в откреплении от российской национальной федерации. «Вика тренируется в Канаде у Брайна Орсера с августа. Все очень нравится, ждем решения нашего вопроса в декабре», — цитирует Елизавету Барахтину журналист Максим Хоренков в своем Telegram-канале.

В России девушка занималась под руководством Елены Жгун и на прошедшем в марте чемпионате Москвы заняла 13-е место в категории старшего возраста. В феврале 2023-го на Кубке Москвы Барахтина оказалась второй, совсем немного уступив победившей Марии Парамоновой, — фигуристок разделили 1,51 балла. Пока Виктория выступала только на внутрироссийских соревнованиях.

Евгения Медведева и Брайан Орсер. Фото Ксения Нуртдинова

Кто ее тренер

62-летний Брайан Орсер канадец дважды выигрывал серебро Олимпийских игр, а в 1987 году завоевал единственное в карьере золото чемпионата мира, а затем стал успешным тренером. Ранее специалист работал с другой россиянкой Евгенией Медведевой, к которому та ушла от Этери Тутберидзе. Вместе дуэт просуществовал примерно полтора года, фигуристка это время жила в Торонто. Прекращение сотрудничества объяснил сам Орсер — по его словам, из-за пандемии Медведева больше не могла оставаться в Канаде.

«Евгения изо всех сил хотела тренироваться в Канаде. Но она отправилась на шоу в Японию, а обратно смогла вернуться только в Россию. Потом она заболела ковидом, ей было очень плохо, а потом она решила перестать выступать. Евгения написала мне об этом сообщение, так что я узнал об этом от нее, а не от других», — пояснил тренер в интервью «Чемпионату».

Барахтина — не первая россиянка, переехавшая в Канаду

Ранее о решении выступать за Канаду не так давно объявила другая юная фигуристка из России — Ульяна Ширяева. 17-летняя одиночница выступает в Северной Америке с сезона-2022/23, но пока не добилась больших успехов. В сентябре 2023-го она стала девятой на этапе юношеского «Гран-при» в Турции. В 2022 году Ширяева заняла 11-е место на первенстве России среди юниоров. На ее переход в Канаду отреагировала даже известный тренер Татьяна Тарасова.

«В переходе спортсменов из одной сборной в другую нет никаких сложностей. Тем более, в нынешних условиях незачем это обсуждать, перешла и перешла. Мне лично не обидно, что наши молодые спортсмены меняют сборную. Да, они уходят от нас, зато это хорошая страница в их жизни и карьере», — поделилась Тарасова в интервью РБК Спорт.