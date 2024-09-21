Наши фигуристы становятся патриотами. Какую музыку они выбрали на сезон?

От Ваенги до «тел, не отпускающих друг друга». Исследование «СЭ» — о предпочтениях фигуристов по странам.

Когда говорят, что фигурное катание — самый близкий к искусству вид спорта, хочется проверить, какие тренды происходят в этом спортивном искусстве, отражают ли они тенденции в стране, мире и так далее. Оказывается — еще как. Год назад «СЭ» уже считал, какую музыку фигуристы сборной России берут для своих выступлений: по странам и стилям. Прошел год — и в национальном измерении точно заметны перемены.

И конечно, осталась все такой же абсурдной идея запретить какую-нибудь программу. Потому что, как показывает изучение текстов и контекстов, тогда нужно избавиться от доброй половины мировой музыки. Но обо всем по порядку.

Россия поднимается и роняет Запад

В 2023 году после контрольных прокатов сборной России мы взяли списки музыкальных произведений, что-то «пошазамили» и замерили, из какой страны образ или исполнитель/композитор музыки, под которую выступает российский фигурист. Получилось вот что:

Как считали? По максимально гибкой системе. Если Елизавета Туктамышева катает Элвиса Пресли под «Лебединое озеро» в исполнении британского скрипача — по очку даем США, России и Великобритании. Хотелось бы на такое посмотреть, конечно.

Тогда мы писали, что даже главный тренер сборной Елена Чайковская на собрании фигуристов по итогам прокатов выражала озабоченность и недоумение тем, что спортсмены выбирают для выступлений зарубежную музыку. Мол, кататься в нынешних условиях внутрироссийского сезона лучше под русское, а если зарубежное — то под классику.

13 патриотов

Не то чтобы ее услышали, но через год русская и советская музыка поднялась в таблице на второе место — все равно за США, но, может, догоним и перегоним в 2025-м. Во многом повезло с ровным распределением музыки по европейским странам — но факт остается фактом. Само по себе присутствие России выросло вдвое — с 7 до 14 композиций, под них катаются 13 фигуристов. Перечислим все (есть фигуристы, которые катают обе программы под русское):

1. Софья Акатьева, КП: вальс «Маскарад» Арама Хачатуряна

2. Софья Акатьева, ПП: музыка из фильма «Адмиралъ»

3. Аделия Петросян, КП: «Интерлюдия», Эрика Лундмоен

4. Анна Щербакова/Егор Гончаров, РТ: «Косил Ясь конюшину», ВИА «Песняры»

5. Александра Игнатова, ПП: «Нас бьют — мы летаем», Наргиз

6. Софья Муравьева, КП: «Лебединое озеро» в различных современных аранжировках

7. Софья Муравьева, ПП: «Лебединое озеро» в различных современных аранжировках

8. Алена Косторная/Георгий Куница: музыка из сериала «Мастер и Маргарита», Игорь Корнелюк

9. Роман Савосин, КП: «Ямщик, не гони лошадей», Иван Ребров

10. Роман Савосин, ПП: второй концерт Рахманинова, Давид Гарретт

11. Дмитрий Алиев, КП: «Синяя вечность», Эмин и Алессандро Сафина

12. Дмитрий Алиев, ПП: музыка из фильма «Онегин»

13. Петр Гуменник, ПП: музыка из фильма «Онегин»

14. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев: «Шопен», Елена Ваенга

Лидируют, конечно, все еще американцы — во многом благодаря Элвису Пресли в ритм-танце, но присутствует и более современная музыка, как Skrillex у Марка Кондратюка. Немцы поднялись за счет проекта Power-Haus, итальянцев тащит вперед классика. На удивление мало французов, хотя французского языка как раз достаточно — благодаря канадцам и бельгийке Ларе Фабиан. Еще один тренд — швейцарский исполнитель Seryo.

Итого таблица по странам выглядит следующим образом:

В этот раз без отмен программ, но тексты хлесткие

Прошлогодние прокаты омрачились отказом от номера под песню Rammstein Петра Гуменника. Слава богу, в этом году никаких потуг в направлении запретов не было. Можем вам показать на примерах, почему сами по себе попытки выискивать что-либо в творчестве и творцах абсурдны.

Берем программы девушек (в том числе несовершеннолетних!) на контрольных прокатах-2024 и идем по классике.

У Трусовой в классическом Besame Mucho само название уже провокационное — «Целуй меня много» (или крепко, переводы разные). Ну да ладно, в поцелуях ничего плохого нет.

Но уже через несколько минут на льду появляется Дарья Садкова под кавер легендарной House of the Rising Sun. В ней есть примерно такие слова:

— Мой отец был азартным игроком

На нью-орлеанском дне.

А что нужно в жизни такому игроку?

Был жизнью доволен он только тогда,

Когда был мертвецки пьян.

Конечно, с учетом появления букмекерской компании в числе партнеров фигурного катания на сезон не худший вариант. Но точно не стоит искать морализм в спортивных программах, они для другого.

Анна Фролова катает в короткой под французскую песню «Где ты?», в частности, в ней есть такие слова:

— Ты где? Где ты? Я медленно умираю без тебя,

Ты где? Где ты? Я не переживу этого снова,

Ты где? Где ты? Я больше не могу жить без тебя,

Я хочу жить в твоих объятиях, чтобы наши тела не отпускали друг друга.

А в произвольной поощряет преступления в исполнении кота от Тейлор Свифт:

— Макавити, Макавити, нет никого лучше Макавити,

Потому что он дьявол в кошачьем обличье, чудовище разврата.

Вы можете встретить его на улице, вы можете увидеть его на площади,

Но когда раскрывается преступление, Макавити там нет.

Как говорится, уберите детей от экрана.

Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В общем-то, и в более классических сюжетах можно найти крамолу. Аделия Петросян выступает под экспериментальную танго-оперу «Мария из Буэнос-Айреса», где она в том числе попадает к сутенерам. А уж заезженная программа под Je T'Aime («Я тебя люблю») от Лары Фабиан, от которой в этом году не уберегла нас Садкова, и вовсе удивляет: там рассуждения про то, что битье посуды помогло бы не расставаться и что «маленькая девочка во мне часто выдвигала тебе требования, а ты, почти как мать, заботился обо мне». А что такое «я украла у тебя кровь, которой не стоило бы делиться» или «я так хотела войны тел»?

Здорово, что эти вопросы мы (пока) задаем только в абсурдном тоне.