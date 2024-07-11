Наш фигурист взял серебро международного турнира под российским флагом. Это не шутка

История, которую пропустили все.

Увидеть на соревнованиях по фигурному катанию за рубежом кого-то из россиян можно легко — просто они будут представлять Грузию, Польшу, Казахстан, Филиппины и еще несколько десятков стран. Увидеть на соревнованиях российский флаг — челлендж посложнее. С Олимпиады в Пекине в феврале 2022 года никто из наших не соревновался за рубежом, если не считать Белоруссию и экзотические турниры вроде Российско-китайских игр. Но это удалось российскому фигуристу-акробату Анатолию Сластину. Болельщики могли видеть его в паре с Григорием Забелло в различных российских шоу с парным мужским номером.

Сластин в конце июня съездил во Францию и выступил на международном турнирне Ultimate Figure Skater, который позиционирует себя как предвестник чемпионатов мира по акробатическому катанию. Вид спорта некогда развивался Ари Закаряном, турниры проходили, но сейчас все фактически начинается с нуля. Если у его истоков будет стоять наш человек, который еще и поднялся на подиум, да еще и в 2024-м, в период изоляции, — это красивая история.

Турнир проходил во Франции — о том, как это выглядело, Сластин рассказал «СЭ».

Подготовил программу за час

— Анатолий, для начала предлагаю дать понять читателям, что это был за турнир. Как вообще выглядит система соревнований в акробатическом катании?

— Насколько я понимаю, правила и весь регламент составили, повторяя систему ISU. Есть четкое понимание элементов, их расценки и список того, что должен делать спортсмен. И есть градация — шкала определенных элементов, стоимость каждого, что от чего зависит. Как и в других видах фигурного катания, у каждого элемента есть свой уровень, базовая стоимость, надбавки или минус GOE — как мы привыкли.

Есть небольшие недочеты в правилах, это все корректируется, вид спорта как таковой находится в разработке. Мы говорили о том, что не оценивалось, например, само катание, то есть оцениваются и поощряются элементы, вторая оценка не имеет такую большую роль.

— У вас так же две программы?

— Пока одна программа, и в ней набор элементов. В моей программе шла стойка на руках, дальше слайд, то есть проезд на коленях, бедрах или руках. Затем дорожка шагов, но я не до конца разобрался, чем различаются уровни. (Смеется.) Вращения — тоже усложненные. Дальше у меня было два обычных сальто, но кто умеет делать с винтом, делает винт — он оценивается дороже. Дальше из прыжковых элементов я делал рондат фляг, кто-то делал что-то другое, то есть более сложные акробатические вещи. Прыжок эриал без винта я делал, может быть, некоторые видели у Ильи Малинина. И отдельный элемент называется «хореографический прыжок», но это по сути прыжок из фигурного катания, я не заморачивался и сделал просто двойной тулуп.

— Как вообще пришла идея туда поехать? Пришло приглашение?

— Да, пригласили организаторы с французского катка RNI, все объяснили. Все прошло замечательно, не было негативных моментов, все на высшем уровне.

— Прости за тупой вопрос, но какое место ты занял? Я не нашел информации в Интернете.

— Я подготовил программу буквально за час, в соревнованиях занял предпоследнее место. Но затем проходил турнир по сальто — числу прыжков в минуту. В нем я занял второе место с 11 прыжками. У победителя 14.

Представляли как спортсмена из России

— Была ли церемония награждения, флаг России поднимали?

— Церемония была, но флаги не поднимали. Хотя вообще была очень дружеская атмосфера, никаких конфликтов, спустя время организовали массовое катание для всех желающих, мы позанимались с ребятами, попрыгали — абсолютно дружеская обстановка. Не знаю, как объяснить, как будто все после произвольной вышли и решили позаниматься и обменяться опытом, пообщаться — как небольшое афтерпати.

Что касается награждения — победителю челленджа можно было выбрать любые лезвия для коньков из предложенных.

— Все-таки не укладывается в голове, что спортсмен из России участвует в международном турнире по фигурному катанию в Европе. Страну вообще упоминали?

— Да, и был экран наверху с флагами. Все участники были написаны с принадлежностью к стране.

— То есть объявляли Anatoly Slastin, Russia?

— Да.

— Сложно ли было добираться?

— Я навещал друзей в соседней стране, и так сложилось, что был рядом. Так что совсем нет.

— Подозреваю, ты ехал через Париж. Олимпиаду заметил?

— Да, подготовка идет полным ходом. Но основное, что я заметил, — ограждения вокруг главных достопримечательностей стоят.

Партнеры одного пола в парном катании — тут я точно против

— Есть ли желание развивать акробатическое катание в России? Оно сейчас в каком состоянии?

— Хотелось бы развивать. По моему мнению, когда фигурист заканчивает с фигурным катанием и ему тяжело физически и морально, сейчас есть такой вариант — учить акробатические элементы и переносить на лед. Это делается с подстраховкой, с умом, без сверхриска для здоровья. Я учил взрослых людей делать сальто на льду — все хорошо.

— То есть Трусова и Загитова могут продлить карьеру и перейти в эту стезю?

— Каверзный вопрос. (Смеется.) Думаю, зависит от желания. Но сальто разрешили, за него не сбавляют и не делают надбавки. Его делают Дима Алиев, Адам Сяо Хим Фа теперь может делать без штрафа. Но теперь... С появлением нового вида спорта этот элемент становится в некотором смысле лишним. Его можно делать на мероприятиях, но не на соревнованиях — мое личное мнение.

— Вы с Григорием Забелло известны как единственная пара мужчин на льду в России. Учитывая тренд... Был ли скепсис?

— Шутки всегда были и остаются шутками, но все прекрасно понимают, что есть спортивная акробатика, когда выступают двойки, и тройки, и четверки в том же цирке или в спорте. И мальчик с мальчиком, и девочка с девочкой, и мальчик с девочкой. Просто мы это делаем как ледовые акробаты — это другое, и смотрится это совсем по-другому. Мы если и обнимаемся, то только если это поставлено в номере. Так что зрители всегда встречают на ура. Партнеры одного пола в парном катании — здесь я точно против.

— У тебя есть понимание, почему ты спокойно съездил на международный старт и мир не перевернулся. А наши фигуристы других видов не могут этого сделать?

— Понимания, как и у всех нас, нет. Очень жаль, что это происходит.