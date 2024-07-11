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Фигурное катание

Сегодня, 14:00

Наш фигурист взял серебро международного турнира под российским флагом. Это не шутка

Российский фигурист Сластин занял второе место на турнире во Франции
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фигурист Анатолий Сластин.
Анатолий Сластин.
Фото из соцсетей Анатолия Сластина
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История, которую пропустили все.

Увидеть на соревнованиях по фигурному катанию за рубежом кого-то из россиян можно легко — просто они будут представлять Грузию, Польшу, Казахстан, Филиппины и еще несколько десятков стран. Увидеть на соревнованиях российский флаг — челлендж посложнее. С Олимпиады в Пекине в феврале 2022 года никто из наших не соревновался за рубежом, если не считать Белоруссию и экзотические турниры вроде Российско-китайских игр. Но это удалось российскому фигуристу-акробату Анатолию Сластину. Болельщики могли видеть его в паре с Григорием Забелло в различных российских шоу с парным мужским номером.

Сластин в конце июня съездил во Францию и выступил на международном турнирне Ultimate Figure Skater, который позиционирует себя как предвестник чемпионатов мира по акробатическому катанию. Вид спорта некогда развивался Ари Закаряном, турниры проходили, но сейчас все фактически начинается с нуля. Если у его истоков будет стоять наш человек, который еще и поднялся на подиум, да еще и в 2024-м, в период изоляции, — это красивая история.

Турнир проходил во Франции — о том, как это выглядело, Сластин рассказал «СЭ».

Подготовил программу за час

— Анатолий, для начала предлагаю дать понять читателям, что это был за турнир. Как вообще выглядит система соревнований в акробатическом катании?

— Насколько я понимаю, правила и весь регламент составили, повторяя систему ISU. Есть четкое понимание элементов, их расценки и список того, что должен делать спортсмен. И есть градация — шкала определенных элементов, стоимость каждого, что от чего зависит. Как и в других видах фигурного катания, у каждого элемента есть свой уровень, базовая стоимость, надбавки или минус GOE — как мы привыкли.

Есть небольшие недочеты в правилах, это все корректируется, вид спорта как таковой находится в разработке. Мы говорили о том, что не оценивалось, например, само катание, то есть оцениваются и поощряются элементы, вторая оценка не имеет такую большую роль.

— У вас так же две программы?

— Пока одна программа, и в ней набор элементов. В моей программе шла стойка на руках, дальше слайд, то есть проезд на коленях, бедрах или руках. Затем дорожка шагов, но я не до конца разобрался, чем различаются уровни. (Смеется.) Вращения — тоже усложненные. Дальше у меня было два обычных сальто, но кто умеет делать с винтом, делает винт — он оценивается дороже. Дальше из прыжковых элементов я делал рондат фляг, кто-то делал что-то другое, то есть более сложные акробатические вещи. Прыжок эриал без винта я делал, может быть, некоторые видели у Ильи Малинина. И отдельный элемент называется «хореографический прыжок», но это по сути прыжок из фигурного катания, я не заморачивался и сделал просто двойной тулуп.

— Как вообще пришла идея туда поехать? Пришло приглашение?

— Да, пригласили организаторы с французского катка RNI, все объяснили. Все прошло замечательно, не было негативных моментов, все на высшем уровне.

— Прости за тупой вопрос, но какое место ты занял? Я не нашел информации в Интернете.

— Я подготовил программу буквально за час, в соревнованиях занял предпоследнее место. Но затем проходил турнир по сальто — числу прыжков в минуту. В нем я занял второе место с 11 прыжками. У победителя 14.

Представляли как спортсмена из России

— Была ли церемония награждения, флаг России поднимали?

— Церемония была, но флаги не поднимали. Хотя вообще была очень дружеская атмосфера, никаких конфликтов, спустя время организовали массовое катание для всех желающих, мы позанимались с ребятами, попрыгали — абсолютно дружеская обстановка. Не знаю, как объяснить, как будто все после произвольной вышли и решили позаниматься и обменяться опытом, пообщаться — как небольшое афтерпати.

Что касается награждения — победителю челленджа можно было выбрать любые лезвия для коньков из предложенных.

— Все-таки не укладывается в голове, что спортсмен из России участвует в международном турнире по фигурному катанию в Европе. Страну вообще упоминали?

— Да, и был экран наверху с флагами. Все участники были написаны с принадлежностью к стране.

— То есть объявляли Anatoly Slastin, Russia?

— Да.

Призеры чемпионата мира в&nbsp;танцах на&nbsp;льду: Пайпер Гиллес и&nbsp;Поль Пуарье, Мэдисон Чок и&nbsp;Эван Бейтс, Шарлен Гиньяр и&nbsp;Марко Фаббри. Запад привыкает к жизни без России. Но наши фигуристы все еще конкурентоспособны

— Сложно ли было добираться?

— Я навещал друзей в соседней стране, и так сложилось, что был рядом. Так что совсем нет.

— Подозреваю, ты ехал через Париж. Олимпиаду заметил?

— Да, подготовка идет полным ходом. Но основное, что я заметил, — ограждения вокруг главных достопримечательностей стоят.

Партнеры одного пола в парном катании — тут я точно против

— Есть ли желание развивать акробатическое катание в России? Оно сейчас в каком состоянии?

— Хотелось бы развивать. По моему мнению, когда фигурист заканчивает с фигурным катанием и ему тяжело физически и морально, сейчас есть такой вариант — учить акробатические элементы и переносить на лед. Это делается с подстраховкой, с умом, без сверхриска для здоровья. Я учил взрослых людей делать сальто на льду — все хорошо.

— То есть Трусова и Загитова могут продлить карьеру и перейти в эту стезю?

— Каверзный вопрос. (Смеется.) Думаю, зависит от желания. Но сальто разрешили, за него не сбавляют и не делают надбавки. Его делают Дима Алиев, Адам Сяо Хим Фа теперь может делать без штрафа. Но теперь... С появлением нового вида спорта этот элемент становится в некотором смысле лишним. Его можно делать на мероприятиях, но не на соревнованиях — мое личное мнение.

— Вы с Григорием Забелло известны как единственная пара мужчин на льду в России. Учитывая тренд... Был ли скепсис?

— Шутки всегда были и остаются шутками, но все прекрасно понимают, что есть спортивная акробатика, когда выступают двойки, и тройки, и четверки в том же цирке или в спорте. И мальчик с мальчиком, и девочка с девочкой, и мальчик с девочкой. Просто мы это делаем как ледовые акробаты — это другое, и смотрится это совсем по-другому. Мы если и обнимаемся, то только если это поставлено в номере. Так что зрители всегда встречают на ура. Партнеры одного пола в парном катании — здесь я точно против.

Канадская пара фигуристов. В фигурном катании разрешили выступать однополым парам и танцорам. Совсем с ума сошли?

— У тебя есть понимание, почему ты спокойно съездил на международный старт и мир не перевернулся. А наши фигуристы других видов не могут этого сделать?

— Понимания, как и у всех нас, нет. Очень жаль, что это происходит.

Фигурное катание
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