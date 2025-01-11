Зрители стояли в очереди, чтобы посмотреть на юниоров. Как на Сахалине приняли фигуристов из Китая

Итоги соревнований по фигурному катанию на Российско-китайских зимних молодежных играх.

Юноши

1. Вадим Воронов (Россия) — 243,63

2. Никита Сарновский (Россия) — 237,48

3. Эдуард Каратынян (Россия) — 234,91

Девушки

1. София Дзепка (Россия) — 201,62

2. Агата Петрова (Россия) — 201,51

3. Анна Ляшенко (Россия) — 196,29

Пары

1. Таисия Щербинина/Артем Петров (Россия) — 187,37

2. Чжан Сюаньци / Фэн Вэньцян (Китай) — 173,48

3. Вероника Меренкова/Даниль Галимов (Россия) — 171,60

Танцы

1. Елизавета Малеина/Матвей Самохин (Россия) — 171,81

2. Арина Горшенина/Илья Макаров (Россия) — 163,18

3. Инь Шанчжи / Янь Шируи (Китай) — 154,00

Завершился турнир фигуристов на IV Российско-китайских зимних молодежных играх. Это одно из немногих доступных международных соревнований для отечественной юниорской сборной. В Южно-Сахалинске многие наши восходящие звезды впервые встретились с соперниками из-за рубежа. Во всех видах победу одержали спортсмены из России. В танцах на льду первыми стали Елизавета Малеина/Матвей Самохин, среди мужчин лучше всех проявил себя Вадим Воронов, в парном катании золото получили Таисия Щербинина/Артем Петров, а в женском одиночном — София Дзепка.

На трибунах не хватало мест

Турнир проходит в Южно-Сахалинске, этот небольшой город встречал Российско-китайские игры впервые. Ледовый дворец «Кристалл» вмещает около двух тысяч зрителей, вход на соревнования свободный. На односторонней трибуне в будний день практически не было свободных мест на всех видах соревнований. А в день произвольной программы зрители были вынуждены ждать на улице и надеяться, что места на трибунах освободятся.

Неизбалованная фигурным катанием и крупными спортивными событиями публика приветствовала фигуристов с восторгом. Даже после неудачного проката и «бабочки» на одинарном акселе от китайского атлета Вэньбао Хань зал взорвался аплодисментами и овациями. А вот комментатор Александр Гришин не оценил триумф китайского одиночника и в несвойственной для него манере прокомментировал выступление Вэньбао: «Прокат получился, честно скажу, неважным, а ведь этот фигурист является бронзовым призером чемпионата Китая. Ну что можно говорить об уровне фигурного катания в Китае, если бронзовый призер национального чемпионата катается так».

После выступления Вэньбао понадобилась медицинская помощь, чтобы остановить носовое кровотечение, а во второй день соревнований он и вовсе не вышел на лед. Несмотря на неудачное выступление и проблемы со здоровьем, фигурист тепло отзывался о турнире: «Прекрасное место, красивое, и здесь очень много снега. Соревнования организованы на очень высоком уровне, все сделано грамотно. И приятно теплое к нам отношение».

Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян. Фото Пресс-служба Российско-китайских зимних игр.

Китайские парники навязали борьбу

По-настоящему напряженными оказались соревнования спортивных пар. Российская судейская коллегия не изменяла своим традициям и оценивала фигуристов не так строго, как на турнирах ISU. Спортивная пара Чжан Сюаньци / Фэн Вэньцян в Южно-Сахалинске набрала 173.48 баллов, что почти на 30 баллов больше, чем они получили на этапе юниорского «Гран-при ISU» в Чехии. Правда там дуэт допустил падение на выбросе. На Российско-китайских играх Чжан/Фэн стали вторыми, обойдя третью пару нашей сборной Веронику Меренкову/Даниля Галимова. Другой китайский дуэт Руи Гуо/Ивэнь Чжан не показал высокий результат, но исполнил элемент ультра-си — четверной подкрут.

И хоть лидерство россиян в фигурном катании очевидно, в условиях отстранения от международных стартов такое соперничество — это хорошая проверка нервной системы наших юниоров и умение подстраиваться под непривычный часовой пояс. В любом случае, у призеров соревнований появилась дополнительная строчка в резюме, которая в будущем может стать определяющей в развитии карьеры. Ну, и полученный опыт точно будет полезен при полноценном выходе на международную арену. Осталось его дождаться в обозримом будущем.