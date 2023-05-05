Ягудин умылся снегом, Медведева не испугалась вращений вниз головой, а Коляда отрастил усы. Чем удивило шоу Авербуха

Главные фото шоу в «Мегаспорте».

4 мая режиссер-постановщик Илья Авербух собрал практически полный «Мегаспорт» своим новым ледовым шоу на тему Великой Отечественной войны. Фигуристы выступали под аккомпанемент живого оркестра и порадовали публику увлекательными номерами и необычными образами. Самые интересные детали шоу вы можете увидеть в нашей подборке лучших кадров.

Изящной скульптурой прокатились по «Мегаспорту» Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Именно у этой пары были самые активные болельщики в зале, которые светящимися сердечками поддерживали фигуристов на протяжении всего шоу.

Попробовали блеснуть на своем первом совместном прокате Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. Фигуристам досталось немало аплодисментов и поддержки зрителей, несмотря на то, что это был, возможно, не самый слаженный дебют.

Алина Горбачева убаюкивала младенца прямо на льду. Конечно, в руках у фигуристки был не настоящий ребенок, но она так аккуратно держала сверток, что можно было и поверить в реальность постановки.

В привычном образе дерзкого русского парня выступил Александр Самарин. Но что больше идет фигуристу — гимнастерка из этого номера или косоворотка из его программы под песню «Полюшко-поле»?

Настоящий мужской дуэт взорвал зал своими фокусами на льду. Ребята катались друг у друга на плечах, делали сальто и другие очень впечатляющие и опасные трюки.

Снова на большой публике появилась ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева. Задорно выступив под веселый мотив песни «А он мне нравится», девушка порадовала зал танцами, но прыжки получились не все.

Семья Тихоновых продолжает восхищать своими акробатическими умениями! Поддержка втроем — уже известный, но все еще очень впечатляющий элемент совместной программы фигуристов.

Кататься можно и по воздуху! Воздушная акробатика на коньках существует, и это выглядит как минимум интересно. Почти половину номера Валерия Лосева и Валерий Синицын провели под потолком без страховки.

Снова на льду Александра Степанова и Иван Букин, которые вернулись после паузы на рождение ребенка фигуристки. Под песню «Нежность» пара напомнила болельщикам, почему стоило скучать по их выступлениям.

Особенное впечатление оставило о себе эффектное выступление мужской части коллектива шоу в номере под попурри из песен военных лет.

Евгения Медведева и Александр Энберт продемонстрировали отличное взаимопонимание, хотя встали в пару впервые только на этом шоу.

Михаил Коляда в своем привычном стиле и с не слишком привычными для своих фанатов усиками прокатился по московскому льду под «Кукушку».

Евгения Медведева выступила и в одиночном катании на этом шоу. «Я жду весну» — пели со сцены в то время, как девушка заставляла зал аплодировать любому своему элементу.

У Алексея Ягудина очень трогательные отношения со льдом. В этот раз фигурист эксцентрично умылся снегом от коньков под композицию «Как молоды мы были».

Первым выступлением в шоу у папы отметился и Лев Авербух. Пока еще без коньков, за руки с родителями и неподдельным интересом ко льду.