Загитовой не дали 75 миллионов рублей. Она просила грант на свое шоу

В графе софинансирование проекта у нее стояли нули.

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой отказали в гранте на проведение шоу «Алые паруса» в 2025 году. Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку 22-летней фигуристки — соответствующее решение появилось на сайте организации.

Шоу за государственный счет

Сентябрьская инициатива Загитовой с проведением шоу «Алые паруса» в первой половине 2025 года изначально была встречена в штыки. Все из-за того, что фигуристка попросила государство профинансировать мероприятие полностью — в графе «софинансирование» при подаче заявки она указала 0,00 рубля. Все расходы в размере 75 миллионов рублей должны были лечь на плечи государства.

Интереснее всех на ситуацию тогда отреагировал известный комментатор Дмитрий Губерниев — он посоветовал Загитовой в следующий раз просить больше. «Вместо того, чтобы хейтить, люди должны были собрать 75 миллионов рублей и отдать их Алине. Это тот самый случай, когда надо помочь девчонке. Вместо гранта можно просто милостыню подать. Все понемножку скинутся, и, даст бог, шоу состоится. Алина рассчитывала, что все поддержат ее — а все и хотели поддержать! Алина прекрасна во всех отношениях! В следующий раз я рекомендую ей просить 200, как Остап Бендер. И обратиться ко всем: «гоните деньги, старые сволочи», — цитировал Губерниева Metaratings.

Алина заявляла, что так случилось по неопытности

Загитова объяснилась почти сразу же. По ее словам, она ничего не указала в графе софинансирование из-за недостаточного опыта в работе с ПФКИ.

«Ввиду того, что это первый наш опыт участия в конкурсе, мы не указали спонсорскую помощь, личные ресурсы как софинансирование и в следующий раз обязательно исправим этот недочет в оформлении. Что касается проекта, то инициатива направлена лишь на то, чтобы подарить новые краски ежегодному фестивалю в преддверии юбилея А. Грина», — написала Алина в своем Telegram-канале.

При этом уже в конце сентября стало ясно, что отсутствие софинансирования существенно повлияет на решение по гранту.

«Объем собственных средств (привлекаемых ресурсов) является одним из десяти критериев, по которым оценивается каждый проект. Наличие софинансирования не является обязательным для участия в конкурсе, но средний уровень собственного вклада авторов проектов за 3,5 года работы фонда составляет более 80 процентов от общей суммы выделенных средств», — сказали ТАСС в департаменте коммуникаций фонда.

В итоге фигуристке, как и ожидалось, все-таки отказали. Теперь Загитовой на новое шоу придется искать средства самостоятельно.

Алина Загитова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Проблемы со штрафами

В конце ноября Алина попала в другой скандал: выяснилось, что за год она нарушила ПДД 197 раз. А всего за время владения автомобилем она накопила почти 500 штрафов на общую сумму 497 тысяч рублей — такие данные привело издание «Постньюс».

Тогда фигуристку тоже много критиковали, особенно недовольной осталась Татьяна Тарасова.

«Я считаю, что у Загитовой есть родители, которую проведут с ней беседу по этому поводу. И у нее есть тренеры, думаю, что она к ним прислушивается. Но есть же законы, она все время нарушает законы. В нашей стране почти 200 раз нарушить закон по одному и тому же делу — надо же немного думать! Что это за безобразие? Штрафы она должна заплатить немедленно. Я думаю, что деньги для того, что оплатить штрафы, у нее есть», — заявила в начале декабря заслуженный тренер СССР в комментарии для «РИА Новости».