Домогательства к 12-летней фигуристке: новые подробности. Выступили Рудковская и Плющенко-младший

История с обвинениями в домогательствах к Веронике Жилиной далека от завершения.

В российском фигурном катании раскручивается грандиозный скандал, не имеющий прецедентов. В среду фигуристка Вероника Жилина и ее мама-тренер Людмила Алферова обвинили известного тренера Сергея Розанова в домогательствах к девочке, которой на тот момент было 12 лет. Инцидент якобы произошел на сборах академии «Ангелы Плющенко» в Кисловодске — тренер тащил Веронику в номер, а также приставал в других обстоятельствах, добивался телесного контакта.

Официальные лица — а именно представители национальной федерации — скандал предпочли не заметить и с заявлениями не выступают. Даже сдержанно-аккуратными, мол, выражаем озабоченность и призываем расследовать.

Зато к процессу подключились другие игроки.

Сына Плющенко обзывали козлом

Всю среду по теме высказывались представили фигурного «бомонда», и оценки разнились диаметрально. От предложения сдать Розанова в сумасшедший дом (Татьяна Тарасова) до хрестоматийного вопроса «Почему молчали пять лет?» (Ирина Роднина и другие).

В четверг публично выступила Яна Рудковская, генеральный директор «Ангелов Плющенко»:

— Верю ли я Нике и Людмиле Николаевне? Верю. Сегодня еще раз с ними поговорила. Ника держится бодро. Почему они решили это рассказать спустя пять лет, у всех вопрос. Отвечу! Потому что Ника не хотела афишировать этот факт. И придавать его огласке, пока была маленькая. И не разрешала родителям поднимать этот вопрос. Людмила Николаевна решила рассказать об этом, чтобы другие дети не могли попасть в подобную ситуацию. Я пишу не только как официальное лицо академии, где тренируется и работает тренером мама Ники — Людмила Николаевна, но прежде всего как мама!

Поступки Сергея омерзительные. Он мне вчера звонил и клялся, что этого не делал, но так как он один раз уже нам с Евгением (Плющенко. — Прим. «СЭ») солгал в очень важном для нас вопросе, и спустя время мы узнали про эту ложь из достоверных источников, я могу сказать, что я Сергею не верю. Людмила Николаевна открыта, если есть такие же случаи у кого-то из родителей, она готова подать коллективное заявление в полицию, — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Дальше — больше. Выступил сын Рудковской и Плющенко Александр, который поведал свою историю.

— Меня обзывали козлом, включая маты, «гори в аду» и все такое. Была такая запоминающаяся история: после тренировки у меня тоже что-то не получилось, я был маленький — 7-8 лет, помню, что он орал на меня. Я пошел в кафе, взял фреш и пошел его пить. Иду, а навстречу — он. Говорит: «Ты, козел, не заслужил этот фреш, ты плохо занимался», — сказал Александр на видео.

Розанов vs Рудковская

При этом ситуация повисла в неопределенности. С одной стороны, логично ожидать от семьи Жилиных заявления в полицию. С другой — вряд ли спустя пять лет она реально может установить, был ли массаж в номере и другие недопустимые практики. С третьей — Розанов вообще тренирует за границей, и ожидать в нынешней политической ситуации экстрадиции российского тренера из страны Европейского Союза в Россию... Впрочем, может, такие истории и должны объединять.

С четвертой — презумпцию невиновности все же никто не отменял, и значительная часть комментирующей публики вспомнила, что не так давно была опубликована информация о планах Жилиной перейти в сборную Азербайджана. Отпускают сейчас из российской сборной с грехом пополам. Почему эти два сюжета не могут быть связаны? На этом фоне в соцсетях была слита переписка мамы Жилиной с одним из болельщиков, где обсуждаются совсем табуированные темы — допинг в других группах и неуставные, так сказать, отношения тренеров и представителей федерации. Что это — фейк, шантаж или резкий прилив обостренного чувства справедливости, тоже непонятно.

Сергей Розанов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пятницу нарушил молчание сам Розанов. Он ответил matchtv.ru, что «все сказанное про меня — абсолютная ложь». Чем стриггерил Яну Рудковскую окончательно.

— Ты уж как-то разберись в своих показаниях! А то уже, видимо, я включусь по полной с адвокатами и свидетелями в этот процесс! Не буди лихо, пока оно тихо, Сережа! Ты унижал, оскорблял, бил чехлами огромное количество детей до того, как пришел к нам в академию. И все верили, что ты изменил свой подход к спортсменам! Но это не значит, что тебя простили за былые заслуги. У нас за три дня больше 10 уже таких кейсов, это только те, которые написали лично мне! И сейчас каждый из детей сражается со страхом и думает, готов ли он идти на публичность! — написала Рудковская.

Нынешняя запутанная история, вероятно, главный тест для российского сообщества фигурного катания за последние годы. Если так и не захотят говорить другие — все поохают, а потом отложат белое пальто и пойдут заниматься business as usual как ни в чем ни бывало. А если на самом деле им нечего сказать, и все то, что говорилось в разное время не под запись, — фантазия, серьезные вопросы появятся к тем, кто это инициировал. Но не похоже. Про Розанова говорят давно и настойчиво. Но говорить не под запись и хотеть бороться с подобным явлением — две большие разницы.

В таких случаях атомизация и разобщенность, характерные для российского общества, работают на разрастание проблемы. Но лучшего момента, чтобы довести дело до конца и чтоб другим «неповадно было», не представится. Это важно не только для Вероники. Это важно для всех детей-спортсменов.