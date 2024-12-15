Биография Софьи Акатьевой: карьера и жизнь российской фигуристки

История юной российской рекордсменки.

Софья Дмитриевна Акатьева

Дата рождения: 7 июля 2007 года

Гражданство: Россия

Место рождения: Москва

Место проживания: Москва

Рост: 151 см

Вид спорта: фигурное катание, женское одиночное катание

Тренеры: Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз

Бывшие тренеры: Сергей Розанов, Юлия Красинская, Оксана Булычева

Участница чемпионата России по фигурному катанию 2024-2025 в женском одиночном катании, который состоится в Омске 18-21 декабря 2024 года

Детство Софьи Акатьевой

Софья Акатьева родилась 7 июля 2007 года в столице России. Девочка росла в семье с братом Александром, который занимался баскетболом и шахматами, а в свободное время вместе с сестрой катался на коньках. У Софьи есть татарские корни, ее мама Альбина — татарка, которая родилась в Казани. Фигурным катанием Софья начала заниматься в три года в знаменитой школе «Самбо-70». Акатьева с первых тренировок держалась уверенно и быстро освоила скольжение.

«В три года я увидела Олимпиаду в Ванкувере, мне очень понравилось, как катаются спортсмены. Я попросила маму купить коньки, ну и так совпало, мне подарил их Дед Мороз, и мы пошли на каток. Первыми моими тренерами были Оксана Михайловна Булычева и Юлия Александровна Красинская, я у них тренировалась. И «Хрустальный» был единственной школой, в котором я выступала с самого начала. Он находится рядом с нашим домом, поэтому его и выбрали», — рассказала Акатьева в интервью «СЭ» в сентябре 2020 года.

В 2017 году Акатьева перешла в группу Этери Тутберидзе. Софья на общих основаниях прошла отбор и получила испытательный срок в две недели, в течение которых известный тренер наставляла и исправляли ошибки Софьи, после чего приняла будущую звезду в свою школу на постоянной основе.

«Ой нет, я не была уверена в себе. (Смеется.) Просто старалась на тренировках. Этери Георгиевна мне много чего исправляла. Поэтому я предполагала, что меня возьмут, вернее, очень на это надеялась. Это было очень радостно», — сказал Софья в том же интервью «СЭ».

Под руководством звездного тренера на катке «Хрустальный» Софья прыгнула каскад двойной аксель + тройной тулуп. Также ее технический арсенал пополнился тройным риттбергером.

Софья Акатьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Юниорская карьера Софьи Акатьевой

В сезоне-2019/20 Акатьева в сентябре заняла первое место на Открытом первенстве Москвы, в произвольной программе исполнила сольный тройной аксель и каскад тройной аксель + двойной тулуп. В ноябре Софья завоевала серебро на Мемориале Волкова.

В феврале на первенстве России среди юниоров в Саранске Акатьева взяла серебро с результатом 218,44 балла, пропустив вперед еще одну юную звезду из группы Тутберидзе — Камилу Валиеву.

В феврале Софья также заняла второе место в финале юниорского Кубка России. В произвольной программе спортсменка попыталась исполнить два четверных тулупа, но упала с одного из них. По словам фигуристки, впервые четверной тулуп у нее получился на тренировке в декабре 2018 года, а через две недели получился тройной аксель.

В конце зимы Акатьева выиграла первенство Москвы с результатом 208,93 балла и опередила Аделию Петросян и Елизавету Берестовскую. В марте ученица Тутберидзе стала первой на зимней Спартакиаде учащихся.

Сезон-2020/21 начался для Акатьевой с победы на первенстве Москвы с суммой баллов 210,21. В конце сентября Акатьева завоевала золото на этапе юниорского Кубка России в Сызрани. В ноябре Софья выиграла этап юниорского Кубка России в Казани с суммой 231,44 балла и впервые побывала на исторической родине мамы.

«Мама рассказывает о временах своей молодости, когда она училась в Казани. Много хорошего слышала об этом городе и о Татарстане», — рассказывала фигуристка.

В феврале Акатьева победила на первенстве России по фигурному катанию в Красноярске. После короткой программы Софья занимала второе место с результатом 72,8 балла, в произвольной стала лучшей с 147,2 балла и первым итогом — 220,0. В марте фигуристка одержала победу в финале юниорского Кубка России с суммой 241,04 балла.

В сезоне-2021/22 Акатьева в середине сентября дебютировала на международном уровне на российском этапе «Гран-при» среди юниоров в Красноярске. Софья установила юниорские рекорды по оценке за произвольную программу (157,19) и общей сумме (233,08). До нее достижение принадлежало Валиевой (152,38 и 227,3 соответственно)

«Конечно, на первенстве России было волнительнее, потому что в тот сезон это был главный старт. Здесь я каталась спокойнее, была больше уверена в себе. Не знаю, с чем это связано. Наверное, с тем, что катаю эту программу второй год. Она накатана. Но сейчас чувства полного удовлетворения от выступления на этом «Гран-при» у меня нет, потому что прокатала не чисто, но тоже рада. По характеру я максималист», — сказала Акатьева сайту Федерации фигурного катания России в сентябре 2021-го.

В конце сентября ученица Тутберидзе стала первой на польском этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске (225,64). Отрыв от ставшей второй Елизаветы Куликовой (183,44) составил более чем 42 балла.

До участия в чемпионате России-2022 в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года Акатьеву не допустили, так как по правилам возраст спортсмена на момент начала соревновательного сезона (на 1 июля, а она родилась 7 июля) должен составлять 14 лет.

В январе 2022-го фигуристка на юниорском первенстве России в Саранске завоевала золото во второй раз подряд (итог — 237,09 балла). В феврале Софья стала победительницей юниорского финала Кубка России в Саранске.

Софья Акатьева. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Взрослая карьера Софьи Акатьевой

Перед сезоном-2022/23 Акатьева получила травму колена, но 22 и 23 сентября приняла участие в контрольных прокатах фигуристов сборной России и получила допуск к дебютному сезону на взрослом уровне.

В октябре Софья выступила на первом этапе «Гран-при России» в Москве. Несмотря на падение с тройного акселя в короткой программе, фигуристка занимала второе промежуточное место. В произвольной она справилась с двумя квадами и тройным акселем, но осталась с серебром и не опередила победительницу — Валиеву.

В ноябре Акатьева стала третьей на четвертом этапе «Гран-при» в Москве. Фигуристка уступила Елизавете Туктамышевой и Софье Муравьевой, после относительно удачной короткой программы у нее совсем не получилась произвольная, в которой она допустила три падения — с тройного акселя и дважды с четверного тулупа.

В декабре 2022 года на чемпионате России-2023 Акатьева справилась со всеми прыжками в короткой программе, в том числе с тройным акселем,

и заняла промежуточное первое место. В произвольной программе Софья допустила одно падение с тройного акселя, выполнила два четверных тулупа и с учетом сложности проката сохранила отрыв от соперниц — золото ей принесла сумма 249,74 балла.

«Первая реакция — счастье и радость, потому что для меня огромная честь быть победителем такого турнира. Семья очень поддерживает всегда. Много звонков и сообщений мне поступило, очень за меня обрадовались — спасибо им большое за поддержку. Все силы и энергию я вложила в прокат, очень хотелось показать хороший результат, и, когда увидела баллы на табло, безумно обрадовалась и была очень счастлива. Поклонники приготовили мне большого мишку плюшевого, он благополучно прилетел со мной в Москву и теперь живет в моей комнате. А от родных было много миленьких подарочков и много слов поддержки и любви», — сказала чемпионка в эфире «Доброго утра» на Первом канале в январе 2023-го.

В начале декабря до чемпионата России Акатьева стала серебряным призером чемпионата страны по прыжкам в Санкт-Петербурге в личном турнире (уступила Муравьевой) и в составе команды Тутберидзе. В конце января 2023-го Софья в составе команды «Красная машина» стала победительницей Кубка Первого канала в Москве.

В начале марта Акатьева оказалась на четвертой строчке в финале «Гран-при России» в Санкт-Петербурге. В короткой программе она упала с тройного акселя, в произвольной исполнила два четверных тулупа (сольный и в каскаде) с недокрутом и два тройных акселя, получила сумму баллов 241,09. Сезон спортсменка закончила гастролями с командой Тутберидзе в рамках шоу «Чемпионы на льду».

В межсезонье-2023 Акатьева углубилась в учебу, посвятила все время подготовке и сдаче экзаменов после девятого класса, по окончании которых девушка планировала отдохнуть и приступить к подготовке новой программы. Однако предсезонное медицинское обследование выявило у фигуристки стрессовый перелом стопы.

В сентябре Софья вышла только на короткую программу на контрольных прокатах сборной России и снялась с произвольной. Тогда спортсменка заявила о намерении вернуть форму и все элементы после рецидива травмы, восстановиться психологически и физически.

За этим последовала череда снятий Акатьевой с осенних этапов «Гран-при России» — в Омске и Красноярске. Перед вторым из них в октябре было объявлено, что девушка будет отсутствовать из-за сильного ушиба на тренировке. Плановое восстановление должно было занять несколько недель, но затянулось до конца года. Софье пришлось отказаться от участия в этапе «Гран-при» в Самаре и затем пропустить чемпионат России-2024. Вернуться к тренировкам фигуристка смогла лишь в феврале 2024-го, а вышла на лед в апреле для участия в шоу своей наставницы «Чемпионы на льду» в Москве.

«Я очень скучала по тренировкам, но понимала, что сейчас надо вылечиться, соблюдала все рекомендации врачей. В это время работала в тренажерном зале с тренером, занималась ЛФК, растяжкой. Удалось уделить больше времени учебе и подготовке к экзаменам», — сказала Софья в мае 2024-го.

Летом Акатьева объявила о полноценной подготовке к сезону-2024/25. Фигуристка выложила видео и подписала его: «Сборы, лед, тренировки. Подготовка к новому сезону в самом разгаре! А как проходит ваше лето?»

В ноябре Софья выступила на третьем и пятом этапах «Гран-при России». Девушка стала третьей в Красноярске и пятой в Санкт-Петербурге.

Достижения Софьи Акатьевой

Чемпионка России (2023)

Бронзовый призер «Гран-при России» (2022/23)

Обладатель Кубка Первого канала (2023)

Серебряный призер чемпионата России по прыжкам (2023)

Победитель первенства России среди юниоров (2021, 2022)

Обладатель рекорда по баллам в произвольной программе и по общей сумме на юниорском уровне

Софья Акатьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Личная жизнь Софьи Акатьевой

Большую часть жизни Акатьевой занимают тренировки и соревнования, фотографиями и роликами с которых она делится в своих социальных сетях. В свободное время Софья любит смотреть мультфильмы и подростковые сериалы, а также читать книги. Фигуристка с юного возраста привыкла быть под пристальным вниманием СМИ, не считает себя застенчивой.

«Мне точно не страшно общаться с журналистами, я не боюсь. Нормально отношусь. Все-таки это часть нашей работы, спорта», — считает девушка.

Интересные факты о Софье Акатьевой

Сильной стороной чемпионки России считается ее техника, с 12 лет она исполняет элементы ультра-си — четверной тулуп и тройной аксель

В 2019 году фигуристка стала лауреатом премии Talented Kids Awards и удостоилась звания «Спортсменка года» по версии журнала BABYER Magazine

Социальные сети Софьи Акатьевой