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Фигурное катание

Сегодня, 15:30

Самоделкина неудачно вернулась на лед в Казахстане. Не помогла программа Загитовой

Самоделкина занимает второе место после короткой программы на чемпионате Казахстана
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фигуристка Софья Самоделкина.
Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Выступление некогда одного из лидеров сборной России под новым флагом омрачилось падением.

Фигурное катание. Летний чемпионат Казахстана
Девушки. Короткая программа
1. Софья Фарафонова — 51,89
2. Софья Самоделкина — 51,23
3. Екатерина Балюба — 49,10

500 дней — ровно столько прошло с последнего официального выступления Софьи Самоделкиной на льду, девушки, которая всего четыре года назад, в прошлой жизни, до ковида и отстранений, стала главной соперницей девушек Тутберидзе и нарушила их монополию в четверных прыжках.

С тех пор много чего произошло — Самоделкина плакала после чемпионата России и, по выражению Натальи Бестемьяновой, билась головой об стену после предолимпийского чемпионата России, на котором она стала пятой, хотя была недалека от бронзы.

Софья Самоделкина. Самоделкина рвется в сборную Казахстана. Бывшая россиянка стартует в отборе

Нетриумфальное возвращение

И вот это случилось — Самоделкина вернулась, под другим флагом и в другой стране, на летнем чемпионате Казахстана в Караганде. На лед Софья вышла под композицию с глубоким смыслом Survivor. Она действительно выжила после нескольких лет пубертата, небытия, ухода от главного тренера своей жизни Сергея Давыдова — но этим летом Самоделкина мощно вынырнула из глубины. Ее гораздо чаще видно в соцсетях — скоро фигуристка будет свидетельницей на свадьбе Александры Трусовой и Макара Игнатова (кто мог такое предположить в 2020-м?).

Но главное — теперь, в отличие от своих бывших соотечественников, она борется за чемпионаты мира и Олимпиаду. Причем если информация про ее тройной аксель и четверные окажется правдой, она реально может навязывать борьбу Каори Сакамото. Ранее Софья показывала эти прыжки на шоу и тренировках в «Ангелах Плющенко». Но специфика проката в фигурном катании такова, что показать отдельный прыжок на шоу и вставить его в программу — это как забить гол в тренировочной двусторонке или в финале чемпионата Европы.

К сожалению, сказать, что, кроме выбора музыки, мы увидели еще что-то эффектное, нельзя. Самой эффектной была съемка затуманенной камерой, будто на концерте Аллы Пугачевой 1980-х запустили дым-машину. Самоделкина исполнила много хореографии руками, они точно не трусились внизу. Но точно так же Софье не удалось показать все переживания своего периода отсутствия. Возможно, не было и такой цели и Survivor — просто понравившаяся песня. Но тогда в этой программе, простите, совсем нет фишки. Может быть, можно добавить драмы и изобразить страдания от пубертата? Тем более что РПП — актуальная тема и за рубежом. Весы, конечно, на лед не притащишь, но вот потерю чувства бортов, ориентации, боль — это все показать можно. Снабдив пронзительным комментарием о том, как же было тяжело последние годы, но я снова в игре. Так делаются звезды и истории преодоления.

А песня как раз про преодоление. Припев, под который катается Софья, звучит так:

— Я выжившая,
Я не сдамся,
Я не остановлюсь,
Я буду работать усерднее.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

И кажется, все эти мантры к Самоделкиной применимы. Двойной аксель на +0,99, тройной флип на +1,17, то есть они получились добротными, но сорвать каскад в короткой равно самоубийству. Уже не имеет смысла говорить, стоило ли его делать первым, чтобы в случае ошибки была вторая попытка. Часто говорят, что короткая и произвольная программы в фигурном катании мало чем отличаются — просто одна длиннее другой. Но короткая по сути обязательная программа — здесь цена ошибки гораздо выше, а в произвольной, в соответствии с названием, больше свободы маневра. Упал — прицепил прыжок к следующему.

Конечно, здесь должна быть оговорка — это лишь три минуты выступления в июле и делать далеко идущие выводы по ним не стоит. Но общее впечатление от программы мы составить можем.

Survivor, кстати, в нашей стране известна как эпатажный показательный номер Алины Загитовой.

Самоделкина все еще претендент на золото

Экс-россиянка получила 51,23 балла и даже не сумела стать первой в короткой программе. Впереди нее еще одна давняя знакомая по ЦСКА Софья Фарафонова, которая в свое время также сменила гражданство, а сейчас катается в «Армии фигурного катания». К счастью для Самоделкиной, Фарафонова свою программу откатать чисто тоже не смогла и набрала 51,89. Так что шансы на золото по итогам остаются хорошие.

Фарафонова исполнила каскад 3+2, несколько низких прыжков, а в конце еще и сорвала вращение. Из других заметных фигуристок можно отметить участницу юниорского чемпионата мира и чемпионку Казахстана Анну Левковец — она тоже не в форме и лишь пятая.

Фигуристка Софья Самоделкина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Всего на короткую программу вышли аж 26 девушек, но их средний уровень невысок. Например, в конце таблицы люди срывали три вращения из трех или все прыжки (двойные) делали на минус или в ноль.

Произвольная программа — в среду, 15 июля. За историей Самоделкиной в этом сезоне стоит следить. Это наша фигуристка, которая тренируется в Москве — и имеет реальные шансы на олимпийское золото.

Фигурное катание
Софья Самоделкина
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