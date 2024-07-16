Самоделкина неудачно вернулась на лед в Казахстане. Не помогла программа Загитовой

Выступление некогда одного из лидеров сборной России под новым флагом омрачилось падением.

Фигурное катание. Летний чемпионат Казахстана

Девушки. Короткая программа

1. Софья Фарафонова — 51,89

2. Софья Самоделкина — 51,23

3. Екатерина Балюба — 49,10

500 дней — ровно столько прошло с последнего официального выступления Софьи Самоделкиной на льду, девушки, которая всего четыре года назад, в прошлой жизни, до ковида и отстранений, стала главной соперницей девушек Тутберидзе и нарушила их монополию в четверных прыжках.

С тех пор много чего произошло — Самоделкина плакала после чемпионата России и, по выражению Натальи Бестемьяновой, билась головой об стену после предолимпийского чемпионата России, на котором она стала пятой, хотя была недалека от бронзы.

Нетриумфальное возвращение

И вот это случилось — Самоделкина вернулась, под другим флагом и в другой стране, на летнем чемпионате Казахстана в Караганде. На лед Софья вышла под композицию с глубоким смыслом Survivor. Она действительно выжила после нескольких лет пубертата, небытия, ухода от главного тренера своей жизни Сергея Давыдова — но этим летом Самоделкина мощно вынырнула из глубины. Ее гораздо чаще видно в соцсетях — скоро фигуристка будет свидетельницей на свадьбе Александры Трусовой и Макара Игнатова (кто мог такое предположить в 2020-м?).

Но главное — теперь, в отличие от своих бывших соотечественников, она борется за чемпионаты мира и Олимпиаду. Причем если информация про ее тройной аксель и четверные окажется правдой, она реально может навязывать борьбу Каори Сакамото. Ранее Софья показывала эти прыжки на шоу и тренировках в «Ангелах Плющенко». Но специфика проката в фигурном катании такова, что показать отдельный прыжок на шоу и вставить его в программу — это как забить гол в тренировочной двусторонке или в финале чемпионата Европы.

К сожалению, сказать, что, кроме выбора музыки, мы увидели еще что-то эффектное, нельзя. Самой эффектной была съемка затуманенной камерой, будто на концерте Аллы Пугачевой 1980-х запустили дым-машину. Самоделкина исполнила много хореографии руками, они точно не трусились внизу. Но точно так же Софье не удалось показать все переживания своего периода отсутствия. Возможно, не было и такой цели и Survivor — просто понравившаяся песня. Но тогда в этой программе, простите, совсем нет фишки. Может быть, можно добавить драмы и изобразить страдания от пубертата? Тем более что РПП — актуальная тема и за рубежом. Весы, конечно, на лед не притащишь, но вот потерю чувства бортов, ориентации, боль — это все показать можно. Снабдив пронзительным комментарием о том, как же было тяжело последние годы, но я снова в игре. Так делаются звезды и истории преодоления.

А песня как раз про преодоление. Припев, под который катается Софья, звучит так:

— Я выжившая,

Я не сдамся,

Я не остановлюсь,

Я буду работать усерднее.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

И кажется, все эти мантры к Самоделкиной применимы. Двойной аксель на +0,99, тройной флип на +1,17, то есть они получились добротными, но сорвать каскад в короткой равно самоубийству. Уже не имеет смысла говорить, стоило ли его делать первым, чтобы в случае ошибки была вторая попытка. Часто говорят, что короткая и произвольная программы в фигурном катании мало чем отличаются — просто одна длиннее другой. Но короткая по сути обязательная программа — здесь цена ошибки гораздо выше, а в произвольной, в соответствии с названием, больше свободы маневра. Упал — прицепил прыжок к следующему.

Конечно, здесь должна быть оговорка — это лишь три минуты выступления в июле и делать далеко идущие выводы по ним не стоит. Но общее впечатление от программы мы составить можем.

Survivor, кстати, в нашей стране известна как эпатажный показательный номер Алины Загитовой.

Самоделкина все еще претендент на золото

Экс-россиянка получила 51,23 балла и даже не сумела стать первой в короткой программе. Впереди нее еще одна давняя знакомая по ЦСКА Софья Фарафонова, которая в свое время также сменила гражданство, а сейчас катается в «Армии фигурного катания». К счастью для Самоделкиной, Фарафонова свою программу откатать чисто тоже не смогла и набрала 51,89. Так что шансы на золото по итогам остаются хорошие.

Фарафонова исполнила каскад 3+2, несколько низких прыжков, а в конце еще и сорвала вращение. Из других заметных фигуристок можно отметить участницу юниорского чемпионата мира и чемпионку Казахстана Анну Левковец — она тоже не в форме и лишь пятая.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Всего на короткую программу вышли аж 26 девушек, но их средний уровень невысок. Например, в конце таблицы люди срывали три вращения из трех или все прыжки (двойные) делали на минус или в ноль.

Произвольная программа — в среду, 15 июля. За историей Самоделкиной в этом сезоне стоит следить. Это наша фигуристка, которая тренируется в Москве — и имеет реальные шансы на олимпийское золото.