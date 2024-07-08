Самоделкина рвется в сборную Казахстана. Бывшая россиянка стартует в отборе

Ученице Евгения Плющенко остался последний шаг до возвращения на международную арену.

Соревновательный сезон в Казахстане начинается гораздо раньше, чем в России — с 15 по 18 июля пройдет летний чемпионат страны. И для наших болельщиков он интересен тем, что в нем примет участие бывшая российская одиночница Софья Самоделкина. Еще пару лет назад перспективная ученица Евгения Плющенко выступала на российских соревнованиях, а теперь готовится представить Астану на турнирах в соседней стране.

Кого потеряла российская сборная

Софья Самоделкина стала второй одиночницей после Александры Трусовой, имевшей в арсенале все разновидности четверных прыжков и тройной аксель. Правда, полностью этот набор она приземляла только на тренировках. В 2021 году девушка 2007 года рождения заняла второе место на этапе «Гран-при ISU» среди юниоров в Словении. Но затем российские фигуристы оказались отстранены от международных стартов, и геополитическими трудностями проблемы Самоделкиной не ограничились.

В сезоне-2022/23 из-за резкого физического роста 16-летняя спортсменка не могла катать свои программы чисто и исполнять сложный контент. На финале «Гран-при России» в уголке Kiss&Cry тренер Светлана Соколовская поддерживала Софью и с улыбкой говорила: «Давай не будем больше расти». Впереди было межсезонье, когда спортсменка могла бы справиться с изменениями в собственном теле, восстановить свои прыжки и снова претендовать на лидерство в российской сборной, по крайней мере среди сверстниц. Но в августе прошлого года появилась информация, что Самоделкина планирует переход в сборную Казахстана.

Софья Самоделкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пропустить сезон ради спасения карьеры

В условиях международного бана российских спортсменов многие фигуристы признаются в потере мотивации, яркий пример — взявшая паузу в карьере Елизавета Туктамышева. Так и Софья в интервью Лине Федоровой говорила: «Хочу выйти на международную арену, посоревноваться Я 12 лет этим занималась, получила столько травм, которые, скорее всего, еще скажутся в будущем на моем здоровье. Вообще все профукать? Нет, я так не хочу». В нынешних условиях нет четкого понимания, допустят ли россиян к Олимпиаде-2026 в Милане, а век девушек-одиночниц, увы, недолгий. Олимпийская медаль — мечта многих спортсменов. И кажется, что Самоделкина и ее семья хватаются за любую возможность выступить на Играх.

Мама Софьи — Марина Самоделкина — родом из Казахстана, поэтому выбор фигуристки пал на эту страну, хотя приходили предложения от спортивных федераций Германии и Израиля. В России от таких планов были не в восторге, но поделать ничего не смогли. Софья выждала необходимый карантин и теперь будет отбираться в казахстанскую сборную с чистой совестью. Практически нет сомнений, что ближайшей осенью мы увидим Самоделкину на соревнованиях под эгидой ISU.

Софья Самоделкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Покинула ЦСКА после смены гражданства

Уже в сентябре 2023-го, после новостей о смене спортивного гражданства, Софья ушла из ЦСКА. «Я ведь не сама приняла решение уйти, не была готова к тому, что все так обернется. Даже предпосылок не было», — делилась спортсменка. После этого перспективную одиночницу принял тренерский штаб Евгения Плющенко. В «Ангелах» Софье поставили новые программы, с которыми она успешно выступала в шоу, но до соревнований фигуристка в прошлом сезоне так и не добралась. Самоделкина должна была дебютировать в новой стране на зимнем чемпионате Казахстана в декабре прошлого года. Но за неделю до этого турнира национальная федерация этой страны перестала выходить на связь. «Остается неделя, и нам не отвечают. Просто не отвечают — ни мне, ни маме, ни папе», — комментировала ситуацию спортсменка.

Дело в том, что Софья не могла получить открепление от нашей национальной федерации — якобы из-за бюрократических проблем. «В данный момент РОО «Союз конькобежцев Казахстана» реорганизован на две федерации (РОО «Казахстанский союз конькобежцев» и «Казахстанский союз фигурного катания на коньках»). От Казахстанского союза фигурного катания на коньках запрос на открепление данной спортсменки в ФФКР не был отправлен в связи с оформлением документов в минюсте Республики Казахстан», — объяснила ситуацию главный тренер казахстанской сборной Асем Касанова.

Но в итоге формальности соблюдены, Самоделкина получила в России официальное открепление, и с этого сезона будет представлять Астану сначала на внутренних соревнованиях Казахстана, а после, при удачном раскладе, сможет выйти на международную арену.

Софья Самоделкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На что рассчитывать спортсменке в новой стране

Времена, когда представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева выигрывала медали чемпионата мира, увы, позади. Элизабет, тренировавшаяся в Москве, завершила карьеру в 19 лет из-за травм. Сейчас лидер женской казахстанской сборной — Анна Левковец. В предыдущем сезоне на Чемпионате четырех континентов 17-летняя уроженка Караганды заняла 23-е место, неудачно исполнив произвольную программу. В короткой программе Анна выполняет двойной аксель и делает попытки каскада из тройных прыжков. При такой конкуренции Софья Самоделкина без проблем может стать лидером сборной, даже не исполняя элементы ультра-си.

Другой вопрос — а стоило ли устраивать нервную смену гражданства ради того, чтобы занимать на международных стартах -дцатые места? Понятно, что амбиции Самоделкиной, ее семьи и тренеров гораздо серьезнее. Но пока форсировать форму смысла нет. На летнем чемпионате Казахстана на следующей неделе бывшая россиянка покажет облегченный вариант программ с тройными прыжками и двойным акселем, но в будущем планирует делать четверной прыжок и триксель в произвольной программе.

Мария Кравченко