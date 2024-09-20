Русской фигуристке едва не вручили медаль под гигантским портретом Ататюрка. Атмосфера турнира в Турции

Как прошел этап юниорской серии «Гран-при» в Анкаре.

Юниорский «Гран-при», 4-й этап (Анкара). Девушки. Итоговое положение

1. Юсон Ким (Южная Корея) — 198.63

2. Ами Накаи (Япония) — 191.61

3. Стефания Гладки (Франция) — 182.32

4. Софья Самоделкина (Казахстан) — 174,58

Когда читаешь (или пишешь), что в России пропадает интерес к спорту и фигурному катанию, полезно включить юниорский «Гран-при» ISU. И сразу поймешь теорию относительности и поговорки про познаваемое в сравнении.

Ататюрк под сводами и крестящаяся британка

Как говорил Александр Кнышев, зритель всегда прав — даже когда его нет. На этапе в Анкаре зритель снова оказался прав.

Ну да ладно — Турция для ISU расширение географии и достижение. Тем более что главный зритель на арене был. И висел под потолком. Это гигантский портрет Кемаля Ататюрка. Особенно показательно на фоне разговоров про спорт вне политики. Конечно, можно говорить о том, что Ататюрк — автор прогрессивных реформ в Турции и герой страны. Но это странная аргументация. Во-первых, думают ли так же курды или турецкие евреи? Во-вторых, по такой логике в Финляндии можно повесить Маннергейма, в России... кого, кстати? Петра I? Ленина? А в Германии... Ну да ладно. В любом случае исторические персонажи всегда будут вызывать споры. И ISU ведь как организатор турнира вполне мог попросить снять портрет. Но видимо, ISU сейчас вряд ли в том положении, чтобы требовать.

На юниорских соревнованиях по фигурному катанию вообще особый, как принято говорить, вайб. Вот британка Алиса Смит крестится через правое плечо — оказывается, тренируется она в России, выступает под «Русскую колыбельную», а в соцсетях у нее вообще российский флаг. Любопытный казус для 2024 года.

Комментарии на канале ISU Теда Бартона — отдельное умиление. Он отмечал «фантастическую прыжковую технику» у девушки из Киргизии, занявшей 24-е место.

Фото Global Look Press

Самоделкина почти в порядке

Но это все заметки на полях. Вообще последняя разминка этапа в Анкаре получилась неплохая. Хотя да, россиянка Маргарита Базылюк бы никого в ней со своими четверными не заметила.

Но еще до последней шестерки должна была появиться главная звезда турнира для российской аудитории — Софья Самоделкина. С тех пор как она боролась за бронзу чемпионата России с контентом с четверным сальховом и тройным акселем, прошло пару лет, и они многое изменили. Теперь Самоделкиной нужно было прыгнуть чисто хотя бы облегченный контент, чтобы откопаться с восьмого места

Напомним, буквально пару недель назад стало известно об ее уходе из «Ангелов Плющенко», переезде в Астану и скором сотрудничестве с Рафаэлем Арутюняном. Трансфер получился неоднозначным. Сама 17-летняя фигуристка сказала, что она и чета Плющенко «остаются друзьями», но двукратный олимпийский чемпион явно во френдзоне оставаться был не намерен и публично выразил неудовольствие таким бегством.

Но на состояние Софьи комментарии не сказались. В пятницу она показала свое лучшее выступление после возвращения в обойму. Чувствовался нервяк — первый прыжок, флип, экс-россиянка приземлила в «тройку», то есть нечисто. Но далее была безупречна, хоть и тяжела — нет смысла отрицать. Татьяна Анатольевна Тарасова наверняка бы и про лишний вес сказала. Но Софья сделала главное — перенесла все каскады, включая тройной лутц + тройной тулуп, во вторую половину, и исполнила их на «плюсы». Худеть или нет — решит, наверное, она сама.

Причем Самоделкина явно показывает уважение новой стране — произвольную программу Софье сделали под вокал казанского певца Димаша Кудайбергена, сама она обещала учить язык. Ответственный подход.

Фото Global Look Press

Кореянка сделала аксель

После слабенькой короткой программы, в которой соперницы сделали все, а Софья осталась без вращения, Самоделкина отставала, но в итоге стала четвертой. До медали не хватило восьми баллов — бронзу взяла француженка Стефания Гладки (родилась она, как и Софья, в Москве).

За победу билась кореянка Ким и японка Накаи, и все решилось просто. Ким в цветастом платье под восточные мотивы тройной аксель приземлила, а выступавшая за ней соседка — нет. Еще один триксель попыталась сделать экс-россиянка Гургенидзе — но тоже упала.

Золото у Кореи, которая все мощнее обозначает гегемонию на женском юниорском уровне.