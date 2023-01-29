«Иногда на меня ругаются, что я кричу». Чемпионка Европы Самодурова — о тренерской карьере

Интервью российской фигуристки, которая начала работать с юными спортсменами.

В прошлом году одна из самых ярких фигуристок России Софья Самодурова объявила о завершении спортивной карьеры. Теперь чемпионка Европы работает в тренерском штабе Алексея Мишина. На чемпионат Санкт-Петербурга бывшая фигуристка выводила Дарью Осипову, которая стала третьей. После проката Самодурова вместе с тренером группы Мишина Владиславом Сезгановым и своей ученицей рассказала о тренерской деятельности. И добавила, что влилась в процесс очень быстро.

Софья Самодурова. Фото Соцсети

Очень быстро переключилась с фигуристки на тренера

— Как ощущаете себя тренером?

Самодурова: — Да абсолютно комфортно, команда дружная. Никаких проблем нет. Детям вроде тоже нравится. Да? (Обращается к Дарье Осиповой.) Бывают моменты, когда вы не до конца работаете, это я виновата.

Осипова: — Мы стараемся.

Самодурова: — Понятное дело. А так, в принципе, никаких проблем, тренеры вроде тоже довольны.

Сезганов: — Мы абсолютно поддерживаем Софью во всем и всегда. Очень рады, что она с нами работает. Надеюсь, дальше будет только лучше.

— Сложно было переквалифицироваться из спортсменки в тренера?

Самодурова: — Нет, я очень быстро переключилась.

Сезганов: — Кажется, наоборот, не хочется самой кататься. (Смеется.)

Самодурова: — Быстро переключилась. Сразу влилась в рабочий процесс. Я наблюдала за детьми, которых мы сейчас тренируем вместе с Татьяной Николаевной Мишиной, ей большой привет. Я с ними тренировалась на одном льду. Я их всех прекрасно знала. Понимала со стороны, что им надо. Мне только помогают, и я помогаю чем-то. Чем могу. Очень все быстро произошло.

— Быстро привыкли, что вас называют по имени-отчеству?

Самодурова: — Нет, Софьей Вячеславовной меня называют только маленькие дети.

Осипова: — И мальчики.

Самодурова: — Иногда — мальчики.

Сезганов: — Причем меня мальчики без отчества называют, прошу заметить. Я считаю, что это нормально.

Самодурова: — У нас два в группе маленьких ребенка, они меня называют просто по имени-отчеству. Старшие — просто «Соня», потому что я с ними каталась. Им так удобнее.

Софья Самодурова. Фото Соцсети

Работаю с утра до вечера, нет времени на шоу

— Вы говорили, что будете строгим тренером, который не будет сюсюкаться. Как получилось на практике?

Самодурова: — Иногда на меня ругаются, что я кричу на детей.

Сезганов: — Я даже не знаю, как это выразить, она сама это не хочет говорить. Мы рады, что она сама понимает, что иногда она не слишком строгая, а требовательная. Может иногда не дать ошибку сделать. Но она сама понимает, так что это очень быстро пройдет. Когда человек осознает, что он делает, он рано или поздно с этим справится. Плохо, когда он считает, что самый лучший тренер, и почему, мол, вы меня не слушаетесь. Вот тогда ничего бы не было. Но это не про Соню, все будет хорошо.

— Вы больше работаете с техникой или ставите программы?

Самодурова: — Вот как раз Даше Осиповой ставила программу, это была моя постановка. Я и техникой занимаюсь. Когда Владислав Дмитриевич дает задание: «Соня, возьми программу», я беру ее. Когда ребята все прыгают, я тоже подключаюсь к этому процессу.

— В каких-то ледовых проектах себя видите? Хотели бы поучаствовать в «Ледниковом периоде»?

Самодурова: — Если честно, очень много работы, работаю с утра до вечера. Нет времени на это. Мы с утра приходим на каток, проходят наши тренировки, потом я беру желающих на индивидуальные подкатки, если они есть. Даже мысли такой не возникло.

— На музыку остается время?

Самодурова: — На фортепьяно — нет, вообще не остается времени, я с утра до вечера работаю, даже сегодня.

Сезганов: — Очень помогает, что у Сони музыкальный слух, что она окончила музыкальную школу.

Самодурова: — Не окончила, просто играла.

Сезганов: — Неважно. Когда она работает с программой, всегда делает это в музыку. Некоторым из нас этого не дано. Не будем показывать пальцем.