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Фигурное катание

Сегодня, 17:00

Кондратюк выиграл у Плющенко миллион. Это цена десяти тройных акселей

Фигурист Кондратюк исполнил 10 тройных акселей подряд и выиграл 10 тысяч долларов
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Марк Кондратюк и Евгений Плющенко
Марк Кондратюк и Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист и тренер поспорили на прыжки — в крепкой американской валюте.

Шоу Плющенко только что завершило гастроли по Пекину. На самом деле событие для российского фигурного катания масштабнейшее, и даже обидно, что ему уделяли не так уж много времени в наших СМИ. Это объяснимо: шоу — формат приевшийся, одинаковые выступления, все их уже видели в России, и если и цеплять чем-то, то эпатажными историями. Одна из них произошла в концовке.

Успех «Щелкунчика»

Но фигуристы старались поднимать интерес короткими видосами в TikTok или мелкими деталями. У Софьи Муравьевой получилось привлечь вот таким эффектным видео, залетевшим в тренды.

Не отставала и Александра Трусова, конечно.

Китайский рынок — огромное непаханое поле. Окучивает эту рисовую плантацию сейчас и Анна Щербакова, которая провела открытую тренировку в Гуанчжоу, причем даже в 23 часа на нее собрались фанаты.

По словам очевидцев, на «Щелкунчике» Плющенко заполняемость трибун составляла около 70%, вечером в 15-тысячном дворце собирались аншлаги. Выручку, сложив стоимость билетов, источник оценил в несколько сотен миллионов рублей, что, конечно, успех. Опять же, удачный бренд, за которым имя Чайковского, плюс бренд «русские фигуристы», да еще и в 20-миллионном Пекине, дали результат. Интересно, пойдут ли туда другие участники рынка — да хотя бы Этери Тутберидзе, у которой уже проходили шоу в Казахстане и Узбекистане. В мае российские фигуристы выступали в Монголии. Чтобы обойти весь Китай с севера, осталось разве что в КНДР поехать — хотя и такой опыт у Туктамышевой и других был.

Российские и&nbsp;иностранные фигуристы в&nbsp;Пхеньяне, Артур Гачинский&nbsp;&mdash; крайний справа. «Все совсем не так, как рассказывают!» Российский фигурист побывал на шоу в КНДР

Спор двух чемпионов

А закончилось турне в Пекин экстравагантно. Прямо в конце заключительного шоу Плющенко подъехал к олимпийскому чемпиону Пекина в команде Кондратюку и предложил пари — тот должен сделать подряд 10 тройных акселей с паузой не более 15 секунд между каждым из прыжков. На Олимпиаде посмотреть на Кондратюка и Трусову большинство китайцев не могли — водили в основном отличившихся студентов или родственников партийных работников.

Спор происходил прямо на льду арены при зрителях — правда, китайский перевод они услышали уже на третьем прыжке, и по залу прокатился вздох. Марк справился с задачей, а Евгений стоял рядом с секундомером на (вероятно) китайском «айфоне» и засекал по 15 секунд. Кстати, 10 тысяч долларов по нынешнему курсу — это один миллион рублей.

Плющенко — Дед Мороз

Кондратюк совсем недавно поучаствовал в заочном прыжковом батле с американцем Ильей Малининым, а Плющенко и раньше баловал своих подопечных необычными подарками. Так, после этапа Кубка России в Казани, когда Трусова и Плющенко перепутали вокзалы и опоздали на поезд, он заселил победительницу турнира в президентский номер отеля. 12-летней ученице Софье Титовой он дарил iPhone за то, что выучила тройной аксель.

А премии после соревнований для группы Плющенко и вовсе привычное дело. После этапа Гран-при России в Перми осенью прошлого года двукратный олимпийский чемпион вручал сертификаты на 30 тысяч рублей (кстати, по тогдашнему курсу 60,94 это равнялось 500 долларам). Его получила и Софья Муравьева, ставшая второй. Таким образом, тренер показал несогласие с официальными судейскими оценками: «Для нас ты его выиграла».

Софья Муравьева во&nbsp;время показательного номера на&nbsp;третьем этапе Кубка московского спорта по&nbsp;фигурному катанию. 28&nbsp;января 2023 года. «Дайте мне лед, и я выступлю!» Софья Муравьева отвечает на предложение Баха и много шутит

Подобные подарки вызвали вопросы у болельщиков и обывателей, но тут все просто — академия частная, 10 тысяч долларов Плющенко вместе с женой Яной Рудковской способны заработать сами, поэтому имеют право ими распоряжаться как хотят. Кстати, на последний день рождения ребенка Арсения (ему исполнилось два года) Плющенко подарил детский электрокар. А своей жене в январе преподнес миллион рублей. Получается столько же, сколько Кондратюку. Правда... в долларах уже не столько же.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Марк Кондратюк
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