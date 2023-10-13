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Фигурное катание

Сегодня, 10:00

«Фигуристы вполне могут выдержать по четыре этапа «Гран-при». У комментатора Журанкова есть свой план по спасению фигурного катания

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Фигуристка Аделия Петросян
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Андрей не видит опции возвращения на международную арену.

В Уфе стартовал первый в сезоне этап российской серии «Гран-при», которая должна стать своеобразной заменой международной. И комментатор Андрей Журанков удивляется, что и на второй год действия санкций руководство Федерации фигурного катания России смотрит на ISU как на ориентир с надеждами вернуться на мировую спортивную арену. По его мнению, российское фигурное катание вполне может развиваться и автономно. Главное — иначе подойти к организации соревнований и календаря стартов. Вкратце о своем видении, а также о перспективах отдельных фигуристов по сезону Журанков рассказал в интервью «СЭ».

Петросян для меня сейчас фаворит сезона, у той же Акатьевой не все так здорово

— Кто для вас фаворит в Уфе среди женщин?

— Скорее всего, Аделия Петросян. Тем более мы отлично знаем, как умеет «Хрустальный» подводить своих спортсменов к соревнованиям, так что, скорее всего, девочки Этери Тутберидзе будут в отличной форме. Петросян ведь и в прошлом сезоне показывала выдающийся уровень, сейчас ей необязательно даже выпрыгивать из штанов по количеству ультра-си, чтобы победить. Выступить на своем привычном уровне.

Фигуристка Аделия Петросян
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Аделия, вероятно, фаворит всего сезона в таком случае?

— Вполне вероятно. Мы ведь знаем, к примеру, что есть проблемы у Софьи Акатьевой. Травма была, восстановление. Не все так радужно у нее, как было в прошлом году, так что она одна из фавориток сезона.

— Есть причины серьезно переживать за Майю Хромых? Полноценное возвращение снова откладывается...

— Ее нет уже полтора сезона — это много. Болельщики переживают — вернуться всегда непросто. Давайте подождем, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Вопрос, на мой взгляд, только в ее прогрессе. Когда она вернется на старты, как быстро сможет набрать этот самый соревновательный ритм... Можно сколько угодно тренироваться, но потом начинаются соревнования и к тренировочным нагрузкам добавляются еще и соревновательные, это совсем другая история выходит. Еще одно испытание для Майи, надеюсь, что все у нее получится.

Глеб Лутфуллин, Этери Тутберидзе и&nbsp;Евгений Семененко. Уфалогия. Поход Тутберидзе за доминированием и сеча у мужчин: что нужно знать о первом этапе «Гран-при»?

— В мужском одиночном в Уфе выступят Лутфуллин, Игнатов, Семененко и Мозалев. Кто для вас предпочтительнее?

— В этой группе — точно Женя Семененко. Андрей Мозалев на контрольных прокатах не показал чего-то выдающегося. Мы вынуждены ориентироваться на прокаты, хотя это месячная давность. Если говорить о конкурентности программ как постановок, то Семененко — явный фаворит. Не только среди этих ребят, но и в целом среди российских фигуристов. Любопытно только, как он постарается улучшить свою произвольную. Но с техническим оснащением и по тому, что Евгений показал на контрольных прокатах, и по тому, что мы в принципе ожидаем от Семененко увидеть, — все здорово. Андрею не хватает прогресса, он стремится расти последнюю пару лет, но на данный момент Евгений увереннее и предпочтительнее. Впрочем, посмотрим, что будет в самих прокатах.

— В танцах на льду все внимание заберут на себя Худайбердиева с Базиным?

— Давайте честно, я для себя в наших танцах по сезону не вижу вообще никого кроме Степановой с Букиным и Худайбердиевой с Базиным. При всем уважении к остальным, они безусловные фавориты. Это высшая лига, а все остальные будут бороться за третье место. До них дальше никто уже не дотягивает.

— Елизавета Шанаева с Павлом Дроздом, например? Второе место с предыдущего чемпионата страны...

— На мой взгляд, это было очень спорное второе место. На мой взгляд и по мнению многих экспертов, с кем я беседовал, на втором месте должны были быть Елизавета Пасечник и Максим Некрасов. Но это все мало значения сейчас имеет. Есть Степанова/Букин, Худайбердиева/Базин. И все остальные за ними следом идут. А на третье место на ЧР много кто претендует. Посмотрим, как ребята будут выступать по сезону.

— Новые дуэты смогут с первого же сезона себя показать?

— Ребята скатываются потихоньку. Здесь и у Шанаевой с Дроздом, конечно, будет небольшое преимущество, все-таки они катаются уже второй год вместе. Есть и тренировочный опыт, и опыт совместных выступлений. Их знают судьи. Хавронина/Нарижный катаются с середины прошлого сезона. Но тут какой для меня важный момент: Степанова/Букин — это жулинская группа. Худайбердиева с Базиным тоже катаются у Жулина. И Шанаева с Дроздом у Жулина. Будет ли претендовать и третья пара Жулина на пьедестал чемпионата России? Претендовать, конечно, будет, однако далеко не она одна. За это место будут биться и другие дуэты, другие тренерские школы. Которые тоже нужно поддерживать.

Андрей Журанков
Андрей Журанков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нужно брать пример с биатлонистов

— На этапе в Уфе не будет турнира спортивных пар. Насколько оправданно было решение сократить число турниров для парников и танцоров?

— А чем федерация его объясняла, не помните? Я даже как-то упустил этот момент. Аргументация была?

— Аргументировали отсутствием должного числа спортсменов высокого уровня. В прошлом году были этапы с тремя участниками, если не меньше.

— А куда все делись, тогда поспешу спросить?

— Риторический вопрос? Не хватает у нас объективно спортсменов на все шесть этапов...

— Тут не совсем соглашусь. Ушли Женя Тарасова с Вовой Морозовым, но есть еще и юниорские пары, пермских пар много. Можно было решить вопрос.

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— В прошлом году разрешали парам и танцам выступать сразу по двум зачетам: среди юниоров и среди взрослых. В этом году вроде бы уже нет.

— На мой взгляд, в принципе федерация не совсем правильно выбрала стратегию для себя, когда решила ориентироваться на рамочный формат серии «Гран-при» от ISU. Я об этом уже говорил федерации, высказывал свое мнение, советовался с фигуристами. Это ребята с именами, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы. Фигуристам тяжело катать по четыре этапа подряд. Но откатать три этапа с разницей в одну-две недели между ними они точно способны. Катать два этапа подряд тоже могут, а потом третий через неделю тоже могут. Так что нужно было делать больше этапов, и чтобы каждый участник катал по три-четыре этапа.

— Юниоры так регулярно делают, у них может быть даже по два турнира за неделю.

— У взрослых, на самом деле, тоже бывает плотный график. Сейчас в мире вовсю идут предварительные соревнования перед стартом основного сезона, «челленджеры». И ряд фигуристов собирают полный набор таких стартов, каждую неделю ездят на «Небельхорн» и Мемориал Непелы. Вспоминаю чемпионский год Лизы Туктамышевой, когда она выиграла Европу и мир. Осенью Лиза выступала вообще везде. У нее вся подготовка к этапам «Гран-при» шла через такие турниры, за сезон было под 10 стартов.

Так что, в принципе, все это возможно. Не было бы проблемы такой с наполнением составов в танцах и парном катании, гораздо интереснее была бы ситуация у девочек и мальчиков. Конкуренция на каждом этапе была бы выше. Просто представьте, Петросян, Акатьева, Валиева и остальные катают не по два этапа, а по три-четыре. Их видят больше городов, они чаще пересекаются друг с другом. Это гораздо интереснее как для зрителя, так и для самих спортсменов полезно. Хороший психологический и физический тренинг. Нужно брать примеры с лучших, например с биатлонной серии «Гран-при». Девять стартов, пожалуй, будет перебором, но можно и сезон растянуть. Как в биатлоне в два этапа проводить «Гран-при», до Нового года и после. Оставить хотя бы два-три этапа на февраль-март, а до Нового года — пять-шесть. Финал в апреле, и выходит отличная насыщенная серия «Гран-при» без пауз. В январе будет чемпионат Европы, а мы где будем в это время?

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Global Look Press

В ISU — самые закостенелые товарищи из Подземелья

— Вместо финала российской серии «Гран-при» в этом году ожидается Спартакиада сильнейших.

— От перемены названия мало что меняется, главное, что старт будет. Но стартов у нас меньше выходит, чем у иностранцев, и паузы остаются.

— В теннисе между стартами может быть меньше суток, и людей это не останавливает ехать на следующий турнир.

— В фигурном катании все-таки есть своя специфика. Это высококоординационный вид спорта, после трех подряд стартов нужна пауза. Тяжело и опасно, особенно для парников. Но в танцах, например, риски поменьше. У девочек и мальчиков с многооборотными прыжками риски тоже высокие травматизма, но никто же не просит их выступать по шесть стартов подряд. Провели три этапа, сменились, весной еще три этапа откатали. Распределите ребят более-менее равномерно, и все будет хорошо. Пять этапов даже за полный сезон могут откатать фигуристы при правильно выстроенном календаре, это вполне реально. Нужно просто сидеть, обдумывать и рисовать. Пытаться мыслить нестандартно.

Надо пробовать, поскольку мы в изоляции. У нас свой чемпионат, свой спорт, свое фигурное катание. Не надо надеяться, что нас так ждут где-то с распростертыми объятиями. Это далеко не так. Мировое сообщество нас не ждет, ситуация и геополитическая, и спортивная следом за ней лучше не становится. Ополоумевшие англосаксы и примкнувшие к ним прихлебатели просто, извините, как сами с ума сходят, так и всех остальных заставляют лезть в ту же удавку, на которой они сидят, и хотят еще, чтобы весь мир за них кровь пролил. Они ведь всегда по одинаковым методичкам работают. Всегда у них была страна-изгой, каждый век такую выбирают. Мы уже были такой страной-изгоем в начале XIX века. И даже в начале XVIII века, пока Петр Первый их силой русского штыка не заставил мыслить по-другому. Мы не первый раз в такой ситуации, и не надо тут обольщаться.

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— То есть вы даже не следили за обсуждениями касательно возможного возвращения россиян на заседаниях ISU?

— Честно скажу, не читал ничего и не смотрел по этой теме. Мне ответ был очевиден.

— Были надежды касательно белорусов. ISU, интересно, знает, что в европейском футболе, например, сборная Белоруссии играет в отборе на ЧЕ? Выступают и белорусские клубы в еврокубках, никаких проблем.

— Давайте просто посмотрим, кто рулит ISU. ISU рулят самые закостенелые и закоренелые товарищи из Подземелья. Североамериканское лобби там, швейцарцы рулят, деньги делят и так далее... Что вы от них хотите вообще? Мы думаем, что неожиданно они изменятся? Не изменятся. Так что надеяться надо на себя.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
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Российских фигуристов снова послали. ISU нас не хочет слышать — и вот почему