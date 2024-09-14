«Мы подчеркивали: дело не в деньгах». Средства от мамы Парсеговой пойдут на благотворительность

Также Плющенко упомянул о помощи Курской области.

Что произошло

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о том, куда его школа собирается направить деньги, которые получит от Натальи Парсеговой. В интервью «РИА Новости» фигурист и директор академии «Ангелы Плющенко» утвердительно ответил на вопрос о том, пойдут ли эти средства на благотворительность:

«Конечно, — сказал Плющенко. — Пока еще не решили, отдадим ли деньги в какой-то из детских домов или перечислим в фонд помощи пострадавшим в Курской области. Мы давно занимаемся благотворительностью, но не считаем, что это нужно афишировать. С самого начала истории суда с Натальей Парсеговой мы подчеркивали: дело не в деньгах».

О чем речь

Разбирательство между школой Плющенко и матерью 12-летней Арины Парсеговой — главная тема лета в российском фигурном катании. В начале июня академия «Ангелы Плющенко» подала иск в Никулинский районный суд Москвы с требованием взыскать с Натальи долг в размере 1,9 миллиона рублей. Представители школы утверждали, что ответчик прекратил исполнять договор в одностороннем порядке.

Арина Парсегова ушла из академии Плющенко в «Хрустальный» к тренеру Этери Тутберидзе в мае 2023 года. По словам мамы девочки, фигуристка «подвергалась травле со стороны одной из семей». Продюсер и совладелица академии Плющенко Яна Рудковская комментировала уход Парсеговой так: «Конечно, лютая неблагодарность за нашу доброту. Первый такой случай в нашей академии за семь лет работы. Плюнули всей команде академии в душу, придумали на ходу причины и ушли».

Суд и открытая тренировка

2 сентября суд вынес решение в пользу академии и постановил взыскать с Парсеговой 1,83 миллиона рублей. Узнав об этом, штаб Тутберидзе решил провести платную открытую тренировку, чтобы выручить средства на покрытие долга ее спортсменки.

Тренировка состоялась 9 сентября, на нее было продано 355 билетов, каждый стоил по 10 тысяч рублей. Таким образом, команда Этери Георгиевны выручила больше 3,5 миллиона — почти в два раза больше необходимого. «Респект от сильной женщины сильной женщине!» — написала Рудковская в адрес Тутберидзе, узнав об этом.