Российский врач выиграл суд у Зеппельта. Немца обязали сделать опровержение

Филипп Шветский, работавший со сборной России по фигурному катанию, доказал, что его оклеветали.

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск спортивного врача Филиппа Шветского к журналисту немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельту о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда. Истец заявил, что опроверг в суде слова Зеппельта о том, что бывший врач сборной России по фигурному катанию является «представителем допинговой государственной системы, возможном рецидивистом и виновном в допинг-случае с Камилой Валиевой». Знаменитому борцу за чистый спорт из Германии предложено добровольно опубликовать опровержение в интернете и на ARD, а также заплатить Шветскому символическую компенсацию в один рубль.

Создал негативное общественное мнение

Шветский подал иск к Зеппельту и каналу ARD 26 июля 2023 года поводу видео, в котором журналист, по мнению врача, опорочил его репутацию, указав на возможную причастность специалиста к попаданию запрещенного вещества в организм Камилы Валиевой перед Олимпиадой в Пекине. В олимпийском сезоне Шветский работал в том числе с группой Этери Тутберидзе, в которой тренируется Валиева, и даже иногда сопровождал юную звезду на соревнованиях. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что в допинг-пробе фигуристки, которая была взята на чемпионате России в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество триметазидин.

Филипп Шветский. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«До сих пор в публикациях пишут «врач Валиевой и Тутберидзе», но я никогда не был ничьим врачом — в течение восьми лет я был врачом сборной команды России по фигурному катанию, и это для меня принципиальный факт, — уточнил свой статус Шветский в интервью ТАСС. — На данный момент я продолжаю находиться в штабе Федерации фигурного катания на коньках России, поэтому заголовки «бывший врач сборной» вызывают вопросы. Что бы я сказал Зеппельту? Наверное, что журналисты должны более ответственно относиться к своим публикациям, если только это не заказной материал, а у меня от всей этой истории сложилось именно такое впечатление».

В заявлении Шветского, поданном в суд в июле 2023 года, указывалось, что Зеппельт «лживой информацией намеренно запутал следствие в отношении положительных допинговых проб и создал негативное общественное мнение» в отношении известного спортивного врача. Речь идет об одной из первых публикаций немецкого журналиста по теме допингового скандала с Камилой Валиевой. 11 февраля 2022 года, через день после сообщения о допинге в пробе Камилы Валиевой, Зеппельт в своем фильме сообщил, что получил от русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский «не такой уж безгрешный», и напомнил об участии врача в допинговом деле российских гребцов перед Олимпиадой 2008 года в Пекине.

Хайо Зеппельт. Фото Global Look Press

Удалось разобраться в себе

«Суд полностью удовлетворил мои требования по каждому пункту. Нам хватило опровергнуть пять домыслов — на телеканале и в печатной версии, которая распространилась по всему миру, — приводит слова врача РИА «Новости». — С учетом моих доказательств суд полностью удовлетворил мои требования и обязал Зеппельта опровергнуть свои факты и взыскать с него в пользу меня 1 рубль. Я хочу сказать Хайо спасибо за возможность мне лично разобраться в ситуации, которая была 20 лет назад, в ситуациях в Сочи, Братиславе, Пекине. Мне удалось разобраться и в себе, и в ситуациях. И понять, как все было на самом деле».

«Зеппельт взял за один из своих главных аргументов мою мнимую дисквалификацию, на чем и основывал все дальнейшие доводы, но при простом запросе в антидопинговое агентство можно было получить официальную информацию об отсутствии нарушения антидопинговых правил в моей биографии и закрыть тему. Или обратить внимание на мою работу на Олимпиаде в Пхенчхане, куда не могли попасть запятнанные допинговыми историями специалисты, на каждую фантазию, представленную им, мне пришлось аргументированно, документами с печатями отвечать», — приводит слова Шветского ТАСС.

Хайо Зеппельт на новый вердикт пока не отреагировал. Ранее немецкий журналист заявлял, что не получал повестки в суд, однако адвокат Шветского опровергал это утверждение. Впрочем, перспективы появления скандального немецкого журналиста в Москве изначально были минимальны. Еще в 2018 году он категорически отказался приезжать в нашу страну на чемпионат мира по футболу — якобы из-за визовых проблем и опасений за свою безопасность после публикаций о легкой атлетке, которые ввергли российский спорт в крупнейший в истории допинговый скандал. В ноябре прошлого года во время процесса в Никулинском суде истец подчеркивал, что предпочел бы живое общение с ответчиком.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поиск истины, а не сокрытие фактов

Вердикт по иску Шветского к Зеппельту озвучен накануне оглашения решения Спортивного арбитражного суда по делу Камилы Валиевой, которое ожидается в феврале. Навряд ли мнение московского судьи как-то повлияет на арбитров в Лозанне, но теперь у российской стороны есть моральное право ссылаться в том числе на независимый официальный орган. Это важно в условиях, когда участникам процесса в CAS запрещено комментировать итоги слушаний. Ранее врач в интервью ТАСС допустил довольно странный комментарий по поводу версии о случайном попадании триметазидина в организм Валиевой через стакан дедушки спортсменки, принимавшего кардиологические препараты.

«Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову», — говорил Шветский. Также врач заявил, что версия попадания в организм Валиевой запрещенного вещества через биологически активные добавки является несостоятельной. «Все препараты, которые она принимала в течение года, были в больших упаковках, — приводил слова врача ТАСС в июле прошлого года. — Если бы хоть что-то там было, это обнаружилось куда раньше. Поэтому я на 99 процентов исключаю эту возможность, хотя, конечно, один процент остается всегда. Но эта версия несостоятельна».

Весной нынешнего года Шветский подал в тольяттинский суд иск на издание «Угол зрения». Врач был недоволен материалом, в котором его называли «Доктор Допинг». Это был заголовок статьи, опубликованной в газете. Шветский требовал опровержения и символической компенсации в один рубль. «Я не могу себе позволить остаться козлом отпущения, не могу работать, роняя тень на своих работодателей и спортсменов, чтобы их могли упрекнуть из-за меня, поэтому необходим открытый диалог — не сокрытие информации и фактов, а поиск истины», — объяснил он свой поход в суд. Дело решилось в досудебном порядке. «Угол зрения» удалил статью и опубликовал опровержение.