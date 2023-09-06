Болельщики бьются за справедливость на первом турнире сезона у фигуристов. В протоколы закралась ошибка

Драма на первом старте сезона у фигуристов. «СЭ» спешит на помощь.

Когда я собирался ехать на метро с родного юго-востока Москвы в Медведково на юниорское первенство Москвы, честно, было лениво. Большинство из вас наверняка без понятия, что сейчас идут такие соревнования. Но русское фигурное катание даже в отсутствие международных стартов умеет удивлять. И в первый же день сезона-2023/24 оно сразу контузило своими реалиями, кувалдой по голове.

Ставка на рок-н-ролл и французское

Началось все с того, что зрителей на этот турнир не пускали — но спасибо московской федерации, что не стала выгонять журналистов на 20-градусную жару и позволила остаться в 5-градусном холоде у катка.

Собственно, больших звезд на первенстве не ожидалось — если не считать Алену Косторную с Георгием Куницей, которые собираются выступить в среду-четверг, и Софью Федченко, к подопечным которой приковано пристальное внимание после истории с Алиной Горбачевой. Однако живее всех живых классическое противостояние на юношеском уровне ЦСКА, «Хрустального» и «Ангелов Плющенко», и у каждой из школ в Медведкове было кем козырять. Восходящая звездочка группы Тутберидзе — Маргарита Базылюк, разумеется, с четверными. У ЦСКА сразу две ученицы — Милана Лебедева и Алена Принева — регулярно в медалях московских первенств. Конечно, обе с четверными. У «ангелов» подрастает Мария Мазур, и тоже с квадами, которые она сегодня... забыла.

Но об этом чуть позже. Пока же хочется просто поставить пять звезд тренерам и хореографам за выбор музыки и фишки в программах этого сезона. Мы привыкли к тому, что у девушек все музыки, как говорит Алина Загитова, сливаются в одну колыбельную. Вчера на арене было не так. Много рок-н-ролла 50-х (особенно классно он смотрелся у Лидии Плескачевой из «Снежных барсов»), и восточные мотивы, а новое имя в «Хрустальном» Елизавета Андреева завершила программу не колесом, которое уже приелось, а шпагатом.

В моде все равно «Отверженные», Cirque du Soleil и Сен-Пре — а все Медведково, и вечные французы, как сказал бы Грибоедов, но это все же не «Нотр-Дам», а свежее французское, словно утренний багет. Лебедева катала под композицию, у которой 1500 «шазамов» в приложении — предлагаю это считать мерилом оригинальности. К чему эти копания глубже?

Судейская ошибка решила судьбу серебра

Лебедева в итоге и выиграла. На тоненького. Болельщики Маргариты Базылюк были недовольны компонентами ученицам ЦСКА и незаслуженной жесткостью в отношении их ученицы — этим полыхает форумы и чаты. Но перед Маргаритой еще и встала другая армейка Алена Принева — так что у подиума после награждения получилось целая торжественная толпа из людей в куртках Russia Armed Forces. Вот уж правда куда ISU лучше не приходить.

У Мазур после второго места в короткой не задалось — выйдя со льда после произволки, она не смогла сдержать слез. Из контекста разговора с тренером Сергеем Алексеевым (Плющенко у бортика не наблюдалось) выходило, что про четверные она... забыла. Либо была к ним не готова — но тогда чего плакать, если заранее знаешь? Никто не орал, не пенял — просто было очень печально видеть такое разочарование на первом же турнире сезона, когда, казалось бы, учебный год важнее, чем физическая форма.

А затем оказалось... что и радость Приневой была недолгой. Следующий час после церемонии награждения можно пересказывать как триллер.

Итак, в районе 8 часов вечера подводят итоги женских соревнований. Больших призов призеры, простите, не получают — кубок, грамота. Но тем не менее — Принева получает серебро, при этом она проиграла менее балла победительнице. Базылюк вряд ли довольна бронзой, но стеснительность улыбается. На просьбу об интервью отказывает — кажется, пока побаивается этих охотников до спорных цитат.

В районе 20:30 в Telegram-чатах начинаются первые волнения — внимательные болельщики, охотники до судейских ошибок, замечают, что Принева в произвольной программе сделала два четверных лутца, два тройных лутца и два тройных тулупа. Что запрещено правилами. И действительно, проверяю протокол и очень муторные правила фигурного катания. 612-е гласит: «Из всех тройных и четверных прыжков только два могут быть исполнены дважды». А тут три.

ФК-сообщество спасло справедливость

Связываюсь с главным судьей соревнований Александром Честных и генеральным директором московской федерации Ниной Мозер. Им тоже стоит сказать спасибо — не посылали, а начали изучать. И действительно, через полчаса признали ошибку. Как написала Нина Михайловна, в среду будет коммюнике, так как «ошибка существует». Что в нем будет — отдельная интрига. Фигурное катание, как и большинство видов спорта, очень не любит пересмотры результатов постфактум. В правилах на сайте федерации есть следующие пояснения:

— Результаты можно опротестовывать только в случае обнаружения математической ошибки. Неправильное определение элемента или уровня сложности, хотя и приводит к снижению или повышению итоговой суммы баллов, считается человеческим фактором, а не математической ошибкой.

Если старшему судье станет известно:

— до начала церемонии награждения или до официального объявления результатов, если на турнире не предусмотрено церемонии награждения, что ошибка явилась следствием неправильного ввода данных, то он может исправить ошибку, при условии, что технический контролер, технические специалисты и оператор ввода данных согласны, что такая ошибка имела место;

— в течение 24 часов после церемонии награждения, что в подсчет результатов вкралась математическая ошибка, то он может исправить эту ошибку, даже если не было подано формального протеста, при условии, что технический контролер, технические специалисты и оператор ввода данных согласны, что такая ошибка имела место, — говорится в разделе 18.

Если результаты пересчитают — Принева лишится тройного лутца, медали и станет четвертой, а Елизавета Андреева из «Хрустального» получит бронзу. Надеюсь, семья Приневых, если читает эти строки, не сыпет проклятиями в адрес автора. Когда-нибудь правила помогут и Алене. Вопрос только в том, какую ошибку считать математической. Как мне объяснили эксперты, в данном случае ответственным был технический специалист, а именно Ольга Маркова отвечала за постановку элементов «под звезду». И тут следует сказать отдельно о том, почему проблема возникла в принципе.

Причина проблем — санкции ISU

В ледовом дворце «Медведково» возле входа на каток лежал прекрасный журнал «Московский фигурист». А в нем распростерлась великолепная статья о том, как после отстранения России от соревнований ISU занялся своим программным обеспечением, а у нас осталась компьютерная система ISUCalcFS, к которой перестали выходить обновления. Именно она ловит подобные моменты автоматически. То есть грубо говоря, причиной ошибки в протоколе у Приневой могло стать отстранение России международных организаций. Да, прям вот санкции — и так наглядно. Вот здесь доказательства.

Теперь главное — сделать выводы из этого прецедента. И больше таких зарубежных подлянок не допускать. В конце концов, наши школьники только что увезли четыре золота с информатической Олимпиады в Венгрии. Неужели мы не можем спрограммировать свою систему, которая будет автоматом вылавливать такие косяки? Вроде бы это делается, но по словам судей, не всегда успешно. В противном случае легче будет упростить такие сложные и недоступные даже судьям со стажем правила. Они реально непросты для переваривания, особенно когда безвылазно сидишь на катке 10 часов.