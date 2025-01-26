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Фигурное катание

Сегодня, 14:30

Сын Плющенко победил на соревнованиях в Московской области: Гном Гномыч был единственным участником

Сын Плющенко победил на соревнованиях в Московской области
Егор Сергеев
Александр Плющенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывает и так.

Российский фигурист Александр Плющенко, более известный как Гном Гномыч, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, победил на соревнованиях в Красногорске. Однако у этого достижения есть нюанс: 12-летний спортсмен оказался единственным участником турнира.

В гордом одиночестве

Отсутствие соперников — это не фигура речи. Их действительно не было: фактически Плющенко-младший соревновался сам с собой, что подтверждается официальными данными организаторов.

Александр набрал 160,69 балла за короткую и произвольную программы. Вот как выглядели оценки за короткую программу:


А вот — за произвольную:

Недостаток участников

Подобная ситуация не единична: в соревнованиях среди мужчин-фигуристов в Подмосковье, кажется, наблюдается кризис. Гном Гномыч — не единственный, кто выступал в одиночестве. На турнире также выступали Дмитрий Христинюк (второй юношеский разряд) и Муян Лю (первый юношеский разряд), но и у них не было конкурентов. Единственным мужским разрядом, где встретились два участника, стал второй спортивный.

Александр Плющенко (Гном Гномыч) и&nbsp;Евгений Плющенко. Плющенко-младший ответил на вопрос о переходе к Тутберидзе. Его отец намекнул на переманивание

У девушек ситуация выглядела лучше: в соревнованиях для кандидатов в мастера спорта участвовали три спортсменки, а в младших разрядах количество участников значительно превышало мужские категории. Например, второй спортивный разряд собрал рекордную 21 участницу.

Примечательно, что Плющенко-младший участвовал в соревнованиях по первому разряду в Московской области (Ивантеевка) в октябре прошлого года и тоже победил. Но катался не один — у него были еще два соперника. Несмотря на конкуренцию, Александр вновь занял первое место с результатом 158,93 балла.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тарасова заступилась

Не все восприняли новость о победе Александра без соперников положительно — многие с иронией отнеслись к этому достижению. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для ТАСС вступилась за фигуриста:

«Я не понимаю, в чем дело. Выступал мальчик по фамилии Плющенко — сын великого мастера. Соревнования устраивал не он, а Московская область. В чем он виноват? Это разве его вина в том, что у него не было соперников? Я заявляю своего ребенка на соревнования, а есть у него соперники или нет — не мое дело, а дело организаторов».

Татьяна Тарасова. «Она потенциал не видит, а Мишин, Орсер и Арутюнян видят». Рудковская жестко ответила Тарасовой за неверие в Гном Гномыча

Тарасова добавила, что отсутствие конкуренции на соревнованиях — это упущение организаторов:

«Конечно, очень жаль, что в этом возрасте не нашлось соперников, потому что фигурным катанием у нас занимается очень много детей. Сейчас будет чемпионат страны среди юниоров, там будет аншлаг. Так что пусть товарищи, которые об этом пишут, возьмут себя в руки и поймут, что в этой ситуации если кто и виноват, то только организаторы, которые не нашли достаточного числа участников. И оставьте ребенка в покое».

Фигурное катание
Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Евгений Плющенко
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