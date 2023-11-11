Плющенко-младший ответил на вопрос о переходе к Тутберидзе. Его отец намекнул на переманивание

На третий этап «Битвы школ» приехала главная звезда юниорского катания России, а отец рассказал о переосмыслении вещей.

Про главную звезду — совсем не преувеличение. У Александра Плющенко, также известного как Гном Гномыч, более миллиона подписчиков в Instagram* (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ, — Прим. «СЭ») — ни Кондратюк, ни Семененко даже близко не могут похвастаться такими цифрами. И Плющенко-младший лишний раз доказал почему — даже дежурно выиграв турнир, он сотворил мем.

Падение после проката

Турнир, который выиграл 10-летний сын двукратного олимпийского чемпиона, — командная «Битва школ» среди московских академий. Плющенко, разумеется, представлял своих «Ангелов», а его отец даже не появился в Казани на короткой программе Софьи Муравьевой, а лично выводил сына на лед. 72,10, несколько тройных и двойных прыжков, не все идеальны в приземлениях, но без падений, ну и коронные отцовские движения бедрами — победа белобрысого отпрыска тренера была будто предрешена. Но когда Александр уже ехал приветствовать зрителей... произошло вот это. Штрафы за падения после проката, конечно, не ставят.

Гораздо интереснее то, что следом Плющенко-старший и Плющенко-младший вышли к журналистам — таким образом, тренер прервал свой мораторий, который длился с момента объявления о возможных переходах в иностранное гражданство юниорок после молодежного первенства России. Правда, на все попытки затащить некогда самого острого спикера в нашем фигурном катании он реагировал улыбкой и говорил, что все собрались для обсуждения турнира и его сына. Тем не менее пару раз он не сдержался и перенес нас будто на пару лет назад, в эпоху шоу и треш-тока. И даже Гном Гномыч говорил гораздо увереннее и осознаннее, чем раньше.

Не советую никому переманивать фигуристов

Плющенко-младший: — Очень рад и горжусь собой, что выступаю на таких масштабных соревнованиях. Будем стремиться вперед вместе с нашими тренерами.

— Следующая цель — четверные?

— Еще рано — надо выучить все тройные, выступить со всеми тройными и сделать все чисто. Олимпиада? Конечно, остается мечтой.

— Повлияло ли отстранение на твою мотивацию?

Плющенко-старший: — Ему еще рано об этом думать, его это не трогает. Мы никуда не торопимся. У нас нет задачи прыгнуть как можно быстрее четверной. Мы идем поэтапно,

— Евгений Викторович, вы сильно снизили медийную активность.

— Я переосмыслил многие вещи. И мне неинтересно теперь кого-то обсуждать. Я выбрал этот путь.

Александр Плющенко (Гном Гномыч) и Евгений Плющенко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Почему?

— Это останется со мной. Давайте говорить про Александра, тут все-таки мои спортсмены выступают, давайте про них.

— У вас много спортсменов. Софья Самоделкина, например. Что сейчас с ней?

— Все по плану. Со всеми спортсменами у нас все идет по плану.

— Смена гражданства тоже по плану?

— Все по плану. Все хорошо. Давайте про соревнования.

— Как вам формат «Битвы школ»? Не жалко, что при вас не было таких соревнований?

— В мое время было очень много соревнований, но таких, как «Битва школ», действительно не было. Если честно, лет пять назад мы встречались и обсуждали с Антоном Викторовичем Абдурахмановым (нынешний президент Федерации фигурного катания Москвы. - Прим. «СЭ») эту историю, и я озвучил, что стоит сделать клубные соревнования. Они появились. Кто-то прислушивается и делает такие вещи. Мне кажется, это здорово.

Я бы сделал такие турниры и по взрослым. Это было бы круто. Думаю, мы к этому придем. Соревнований у нас все равно достаточно мало, мы не выезжаем на международные старты. В силу этого внутри страны надо развивать такие турниры — неважно даже, когда мы поедем за рубеж, — чтобы школы, клубы соревновались. Сейчас много и частных, и государственных школ, они развиваются, много классных спортсменов, новых тренеров появляется.

— Для скаутинга такие турниры полезны, можно здесь кого-то из молодых присмотреть?

— Ты прекрасно все знаешь, что есть у нас штабы, которые переманивают, и даже открыто переманивают. Честно скажу — сейчас пара, представляющая мою школу, заняла в Казани первое место (имеются в виду Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик. - Прим. «СЭ»), и один из тренеров, не будем его называть, уже подходил и начал закидывать удочки. Я этого не делаю и не делал никогда, хоть на меня и кричал кто-то и говорил, что я кого-то переманил, перекупил. И не советую это делать никому. Но, к сожалению, такое происходит.

Плющенко-младший: — Как вообще можно кого-то перекупить, переманить? Это как-то глупо. Он же сам перейдет, если захочет.

Алексей Мишин, Евгений Плющенко и Александр Плющенко (Гном Гномыч). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Ну к тебе подойдет Этери Георгиевна Тутберидзе и предложит хорошие условия, какая будет реакция?

— Промолчу.

— На кого из фигуристов равняешься?

— На папу. Зачем мне на кого-то другого смотреть? Ну, Нэтан Чен мне еще нравится, Юдзуру Ханю. Илья Малинин по прыжкам.

Плющенко-старший: — У него есть, естественно, люди, на кого он равняется, на кого смотрит. И не надо этого стесняться, надо равняться на сильных спортсменов. На Александру Трусову, на Софу Самоделкину. Появляется много-много спортсменов хороших.

— Не сложно ли тренировать родного сына?

— Как тебе, нравится со мной тренироваться?

Плющенко-младший: — Да, нравится.

Плющенко-старший: — Я не вижу просто других вариантов, к кому можно пойти. Разве что Алексей Николаевич Мишин.