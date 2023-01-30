Русский триумф в США! Малинин вырвал несуществующим каскадом золото чемпионата США

Наши взяли на турнире три медали из... четырех.

Фигурное катание. Чемпионат США

Мужчины

1. Илья Малинин — 287,74

2. Джейсон Браун — 276,31

3. Эндрю Торгашев — 256,56

На этой неделе у мужчин прошли два крупных турнира с баллами победителя 260+. Первый — чемпионат Европы, на котором выиграл француз Адам Сяо Хим Фа (267,77). Второй — чемпионат Петербурга, на котором выиграл Глеб Лутфуллин (290,20).

Но по умопомрачительности развязки оба меркнут на фоне развязки чемпионата США, который завершился в ночь с воскресенья на понедельник в Сан-Хосе, штат Калифорния. Выиграл тот, кто должен был — русский парень Илья Малинин, но сделал это совсем не так, как ожидалось. Поэтому на подиуме был понур и улыбался только после шуток своих преследователей. Среди которых еще двое русских.

Реклама каждые пять минут

Вообще чемпионат США имеет смысл сравнивать не только по баллам, но и по антуражу и показу. Транслировал мужчин в прямом эфире один из главных каналов страны NBC, и так много рекламы в фигурном катании я еще не видел. Блок начинался сразу после проката фигуриста и продолжался вплоть до объявления оценок. Такой наглости, чтобы ставить ролики про похудение для женщин и пиццу в хату вместо слов тренеров, Первый канал еще себе не позволял.

И второй момент — как американские режиссеры и операторы вели Малинина. Они показывали его разминку, то, как он смотрел на кубок до выхода на лед. Не зря за Илью взялся агент Ари Закарян — чувствует, что он может вернуть фигурному катанию популярность в Америке. Которая последний раз была в годы, когда родители Малинина переехали за океан и возили его младенцем в коляске.

Ну и зал был сегодня практически полный, справедливости ради.

Илья Малинин. Фото USA Today Sports

Браун едва не выиграл

Но Малинин был не в своей тарелке. На тренировке перед произвольной программой он выкатал весь заявленный контент — шесть квадов, включая аксель в четыре с половиной оборотов. Это бы сделало его прокат величайшим в истории — ранее шестиквадку делал только Нэйтан Чен, но у того не было акселя.

Расклад перед произвольной следующий. Соперников у подопечного Рафаэля Арутюняна и отца Ильи Романа Скорнякова быть не должно. Короткую он выиграл с результатом 110 баллов, привезя 10 Джейсону Брауну и от 25 всем остальным. Про Брауна стоит сказать отдельно — он уже было завершил карьеру после Олимпиады и ушел в шоу, но, как оказалось, не может жить без спортивного фигурного катания. Сегодня на каждом его тройном прыжке, да что там — на каждом вращении в микрофоны слышался визг женской аудитории. Будто удивлялись, как Галилей: «И все-таки он еще вертится»! Браун действительно катал, как всегда, волшебно, но без четверных и лишь с одним каскадом 3+3 (лутц+тулуп). И получил по сумме 276 баллов.

Где-то в России фыркнул и высморкался на этот результат Алексей Ягудин. Выглядит, действительно, как «грибы» за выслугу лет. Причем Джейсон еще и умудрился упасть в конце программы с флипа со сложным входом — чем сразу забрал у себя не только шесть баллов за сам прыжок, но еще и пару-тройку баллов в компонентах — так как судьи не имели права ставить десятки, а только 9,50. Сложно в это поверить, но, если бы не ошибка, Браун абсолютно реально мог стать чемпионом США, почти не готовясь к сезону. Это говорит в том числе и об уровне мужского одиночного катания за океаном после ухода Чена и Чжоу.

Русские династии захватили фигурное катание США

Но выиграл произвольную не Браун и даже не Малинин — а Эндрю, или Андрей, Торгашев. У него был в программе один четверной тулуп и ноль падений — но догнать заслуженного трикселиста США было невозможно хотя бы из-за разности условий. Но Торгашев, который родился в Америке в русской семье, с бронзой. Его отец Артем — вице-чемпион юниорского чемпионата мира-1987 в парах. Но Торгашеву, чтобы поучаствовать в чемпионате мира, нужно срочно набрать техминимум — он давно не выступал з а рубежом из-за травмы.

Четвертый — еще один русский американец Максим Наумов, которого тоже тренирует отец, Вадим. И он тоже получил медаль! Поскольку на всех стадиях отбора в США отбираются по четыре человека, на самом национальном чемпионате вручают оловянную медаль и даже есть четвертая ступенька подиума.

Максим Наумов (крайний справа) с оловянной медалью. Скриншот трансляции NBC

Шаг в историю у Малинина не получился

И вот под занавес дня, ближе к двум ночи по Москве на лед вышел Илья Малинин. Шесть четверных из списка вечерних дел снимать можно сразу: с четверного акселя 18-летний вирджинец упал, не докрутив более четверти оборота. За падением последовали славный, по выражению американских комментаторов, четверной флип и лутц. Вопрос о победителе решен?

Как бы не так. Подкралась вторая половина программы, и тут в лохматой голове Малинина случилось помутнение. Сначала вместо очередного лутца (помните, мы говорим только о четверных) он прыгнул двойной, не отошел от ошибки и следом сделал нелепый каскад двойной тулуп + одинарный тулуп, который редко делают по первому юношескому разряду.

Все зависело от последнего элемента. Энергии у Ильи хватало, но были ли моральные силы? Заявленного тройного лутца с тройным тулупом могло не хватить. Поэтому будущий чемпион сделал редчайший элемент, в который засунул все что мог: тройной лутц + тройной аксель + тройной тулуп. Такого прыжка в фигурном катании просто не существует! Но американский вундеркинд его изобрел и набрал этой секвенцией-каскадом 21,28 балла, проведя успешную операцию по спасению золота. Это не преувеличение — одна ошибка, минус один прыжок в каскаде, и судьи могли выбрать Брауна, как год назад для отправки на Олимпиаду выбрала его и Чжоу федерация, а не занявшего второе место Малинина.

Справедливость восторжествовала — сделать без хода тройной аксель с места, на носовом платке даже сложнее, чем с «кораблика», как у Коляды. Малинин выиграл, но был не рад — он ожидал совсем другого. Илья из той породы людей, что и Трусова. Которому важны собственные достижения и раздвижение границ, а не кругляш на шее. Поговаривают, что причиной его ошибок была травма лодыжек, но постфактум это разговор в пользу бедных, которых американский капитализм слушать не будет (хотя сейчас слушает все чаще).

Так или иначе, Малинин и русская компания практически в одиночку вытащили этот чемпионат. И по выбору музыки, и по хореографическим находкам он несильно вышел вперед относительно нашего. Были «колеса», каратистские прыжки с ногами выше головы, была супердорожка от Джимми Ма, но большинство программ, особенно до последней разминки — слезливая лирика, на которую сложно переходить после танца Фир/Гибсон на чемпионате Европы.

Ну и рубрика занимательная математика. Призеры чемпионата США набрали на троих без Наумова в среднем 273,87 балла. Призеры петербургского чемпионата Лутфуллин, Игнатов и Алиев — 286,56. На Европе Сяо Хим Фа, Риццо и Бритшги — 258,57. Ну и кто тут папочка?