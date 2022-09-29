Российские футболисты опять проиграли фигуристкам. Сравниваем интерес к двум видам спорта

Телерейтинг последних недель дает основания для некоторых выводов.

Последние недели в фигурном катании прошли под знаком обсуждения — что же все-таки популярнее и круче в России: футбол или фигурное катание? Повод для дискуссии создал Андрей Мозалев, который в интервью «СЭ» в начале сентября довольно смело и дерзко (но справедливо) заметил, что российское фигурное катание «интереснее, да и по уровню повыше».

После этого спортивные СМИ опросили самых разных экспертов, и счет оказался примерно равным. Евгения Медведева, Алина Загитова и Яна Рудковская проголосовали за вид спорта, в котором сами активны, а Светлана Журова, Ольга Смородская и Иван Скобрев выбрали футбол. Александр Галлямов выбрал формулировку «фигурное катание догоняет футбол, а по уровню все всё сами понимают».

Первая встреча фигуристок и футболистов

На прошедшей неделе представилась первая возможность дать проголосовать по этому вопросу россиянам. Впервые в сезоне на телевидении показывали фигуристов. Причем момент выдался идеальный: параллельно 24 сентября вечером играла сборная России по футболу и катались фигуристки сборной России. Футболисты проводили первый матч за 11 месяцев с Киргизией в Бишкеке. Да, не финал чемпионата мира, но событие знаковое. И в стране, где сборную действительно любят, оно должно было собрать у экранов много зрителей. Несмотря на то, что соперник был не из мировых лидеров.

У фигуристов тоже проводился «товарищеский» турнир — контрольные прокаты без официального выставления оценок и соревновательной составляющей. Транслировал это шоу Первый канал, но не в полном объеме — отдавая предпочтение одиночницам.

Можно поспорить, что Первый канал популярнее федерального спортивного априори, но это не совсем корректно. Если говорить об охвате домохозяйств, то «матчевцы» не сильно отстают от главных федеральных каналов. С момента получения ими третьей кнопки спортивный телеканал застолбил место в первом мультиплексе и теперь охватывает аудиторию под 90 миллионов человек.

Что думают зрители?

Что думают зрители?

Так вот, результаты. Фигуристки не пощадили наших футболистов и разгромили их со счетом 2% против 0,7%, по данным уважаемой компании Mediascope. Цифры кажутся маленькими, но в пересчете России приобретают другой масштаб. Это очень значимая разница. Самая популярная передача недели «Вести. Местное время» в пятницу имела рейтинг 6,5%.

В Москве разница между фигуркой и футболом немного меньше — 1,6% против 1%, а выиграл неделю вообще боксерский вечер с участием Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко.

В оправдание футболистов можно сказать, что вряд ли кто-то, кроме женщин-одиночниц, вызвал бы подобный интерес и выиграл у команды Валерия Карпина. Но даже с поправкой на охват каналов все очевидно.

Что еще смотрят россияне? На прошлой неделе футбол обыграли еще и Дацик с Емельяненко, и другие боксеры в рамках серии Hardcore (рейтинг 1% по России). Молодежную сборную, которая играла впервые за долгое время — с белорусами, посмотрели 0,3% россиян.

Если говорить в масштабах всей телеиндустрии, то с 2% короткая программа женщин на прокатах заняла 52-е место среди всех передач недели. Рядом — «Дачный ответ», «Голос. 60+» и тому подобное. До таких высот, как Андрей Малахов или многочисленные политические ток-шоу, нашему фигурному катанию точно далеко. А вот с футболом оно справляется. Произвольная делит место в районе 100-го. Матч Россия — Киргизия далеко от топа.

Но гораздо неприятнее, что зритель пока практически не смотрит внутрироссийские турниры, которые, по идее, должны тащить российский спорт в условиях изоляции — КХЛ, Кубок Содружества по биатлону. Да, на прошлой неделе информационная повестка была полностью забита другими вещами, но и до этого ситуация с интересом к внутренним стартам не играла красками. Биатлон без иностранцев смотрят в лучшем случае 0,2% россиян, хоккей вообще не попадает в рейтинги.

В этом смысле куда успешнее футбольный Кубок России, который все-таки включают на телевизорах. Матчи смотрят 0,6-0,7% аудитории, то есть — внимание! — столько же, сколько и сборную.

Теперь интересно, сможет ли «Гран-при России» по фигурному катанию, которое стартует 21 октября, стать главным событием изоляционного сезона в стране.