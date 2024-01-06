30 лет самому дикому преступлению в истории спорта. Как фигуристка наняла «киллера»

За пренебрежение правилами fair play Тоня Хардинг лишена титула чемпионки США и навечно изгнана из фигурного катания.

Сегодня исполнилось 30 лет самому громкому скандалу в истории фигурного катания. Наверное, были в этом виде спорта драмы и позабористее, но так получилась, что самым раскрученным оказалась нападение на звездную американскую одиночницу Нэнси Кэрриган 6 января 1994 года на арене Detroit Cobo. Некто Шейн Стэнт пытался сломать девушке ногу телескопической дубинкой, но в итоге лишь нанес ей травму, из-за которой 24-летней спортсменке пришлось пропустить чемпионат США. Почти сразу стало известно, что за инцидентом может стоять Тоня Хардинг — главная соперница Кэрриган. Это был первый и, возможно, последний случай вмешательства наемного «киллера» в соревновательный процесс на топ-уровне.

Развитие скандала взметнуло рейтинги фигурного катания в США до небес. Хардинг и Кэрриган попали на обложки всех СМИ и стали суперзвездами. Одна — в роли плохой девчонки, другая — в образе невинно пострадавшего ангела. Потом об этой удивительной истории напишут книги, снимут документальные ленты и довольно достоверный художественный фильм «Тоня против всех». Ну и в целом рассказ перейдет на уровень байки. Хотя по факту случившееся просто ужасно. Ведь если кому-то из спортсменов в будущем придет в голову сводить счеты с конкурентом не на стадионе в рамках правилах, а посредством физических расправ, причем чужими руками... Это станет началом конца культуры спорта, которая в принципе держится на честном соперничестве.

Нэнси Кэрриган. Фото Global Look Press

Дурная репутация

Ключевую роль в этой истории сыграл муж Хардинг Джефф Гиллоули — человек со своеобразными понятиями о жизни и явно занимавшийся темными делами. Например, у автомеханика, работавшего на заводе, почему-то имелся телохранитель, а также целая банда подручных, которых он задействовал для нападения на Кэрриган. Джефф женился на фигуристке, когда той было 19 лет, и регулярно избивал супругу. Токсичные отношение не остановил даже развод в 1993 году. Конечно, Тоня сама не была пай-девочкой. В мире фигурного катания ее сильно не любили за вздорный характер и бесконечные происшествия, которые Хардинг объясняла невезением, а ее недоброжелательницы — способом воздействия на официальных лиц.

Тоня опаздывала на соревнования, зависнув в пробке. На чемпионате США 1993 года она уговорила судей позволить ей выступить заново из-за расстегнувшегося платья. Вскоре аналогичная история случилась из-за развинтившегося лезвия конька. С оборочных соревнований накануне ОИ-1994 Хардинг снялась по соображениям безопасности из-за якобы имевших место анонимных угроз. Хотя, как выяснится потом, опасаться надо было не этой фигуристке, а ее соперницам. Ведь Гиллоули отчего-то решил, что его подруга может стать олимпийской чемпионкой, если физически устранит со своего пути главную соперницу — Кэрриган.

Для своей операции Джефф сколотил в Портленде целую банду, в которую помимо него входили друг и телохранитель Гиллоули Шон Экардт,а также Деррик Смит и Шейн Стэнт. Тоня в автобиографической книге утверждает, что пыталась сообщить о заговоре в полицию, но бывший муж пригрозил ей расправой и для острастки изнасиловал вместе с приятелями. Джефф правдивость этой версии отрицает. Как бы то ни было, процесс пошел. Согласно протоколам допросов заговорщиков, например, обсуждалась идея перерезать Нэнси ахиллово сухожилие или раздробить ногу, наехав на Кэрриган автомобилем. Однако Стэнт, которого выбрали исполнителем, заявил, что не готов калечить фигуристку.

Тоня Хардинг и Нэнси Кэрриган. Фото Global Look Press

Преступников сдали родственники

Тем не менее «киллер» начал охоту за жертвой, которую ранее видел только на фото в журнале. В конце декабря Стэнт пытался подкараулить Нэнси на тренировочном катке в Саут-Деннисе, штат Массачусетс. Но накануне чемпионата США девушка там так и не появилась. Тогда Шейн купил билет на автобус и 20 часов трясся до Детройта, где уже начинался предолимпийский турнир. План состоял в том, чтобы напасть на Кэрриган в отеле. Но затем заговорщикам пришла в голову новая идея. Стэнт купил входной билет на тренировку за 13 долларов и обманом проник в коридор, по которому фигуристы выходили с арены в раздевалку.

Обнаружив ничего не подозревавшую Нэнси, преступник достал свою дубинку и ударил девушку по правому колену, а затем, сломав дверь, покинул стадион. У арены «киллера» ждал Деррик Смит на машине с перебитыми номерами. Побег прошел успешно, но уже через неделю налетчиков арестовали. Между тем Кэрриган не получила фатальных повреждений. Конечно, она была вынуждена сняться с чемпионата США, но вполне успевала восстановиться перед Олимпиадой в Лиллехаммере. В отсутствии главной соперницы Хардинг завоевала в Детройте золото и в итоге оказалась с Кэрриган в одной сборной. К огромной радости СМИ, которые уже начали раскручивать и смаковать скандал с избиением.

Преступников сдали их родственники, и очень скоро Хардинг пришлось давать объяснения перед функционерами национальной федерации по поводу своего участия в гнусном нападении. Чиновники собирались исключить Тоню из сборной, но, поскольку уголовное расследование было еще не завершено и фигуристка проходила по нему только свидетелем, федерация рисковала нарваться на судебный иск. Поэтому было решено продолжить разбор полетов после Олимпиады, которая стартовала 12 февраля. Так Хардинг получила свой второй олимпийский шанс. Правда, давление СМИ было столь велико, что сосредоточиться на результатах уже не было никакой возможности.

Тоня Хардинг. Фото Global Look Press

Красавица-злодейка

Кэрриган завоевала на Олимпиаде-1994 серебряную медаль, неожиданно уступив юной украинке Оксане Баюл. А Тоня заняла на этих Играх лишь 8-е место, выступив в своем треш-стиле. В произвольной программе она после ошибки в первом же прыжке обратилась к судьям с просьбой разрешить ей заменить порвавшийся шнурок. Арбитры пошли навстречу, но это не спасло скандальную одиночницу. Хардинг окончательно войдет в историю мирового спорта как главная красавица-злодейка, готовая ради успеха на соревнованиях «идти по трупам». И ее спортивную неудачу в Лиллехаммере многие восприняли с особенным злорадством.

Еще за две недели до начала Игр-1994 Гиллоули пошел на сделку со следствием и «сдал» свою подругу. Члены банды получили по 18 месяцев тюрьмы и вскоре вышли на свободу. Джеффу как организатору дали два года, но освободили уже через шесть месяцев. Он попытался начать новую жизнь и даже взял себе другое имя. Но снова нарвался на неприятности — его новая жена оказалась наркоманкой и покончила собой. Джефф женился в третий раз и сейчас говорит, что не сожалеет о случившемся в Детройте, ведь здоровью Кэрриган не был нанесен непоправимый вред. Наоборот — пострадавшая сумела неплохо заработать на своем несчастье.

А вот для Тони все закончилось плохо. В качестве наказания она получила три года условно, 500 часов общественных работ и крупный штраф. Но главное — Федерация фигурного катания США лишила ее титула чемпионки страны 1994 года и пожизненно дисквалифицировала. Было установлено, что спортсменка знала о нападении и ничего не сделала для того, чтобы его предотвратить. В довершение ко всему, Гиллоули распространил домашнее порно, которое они снимали с Тоней, пока были женаты. И в итоге Хардинг отказали в трудоустройстве даже в ледовых шоу. Одно время она была вынуждена заняться рестлингом, но из-за астмы и других проблем со здоровьем вскоре вовсе ушла из спорта. Хотя на недостаток внимания ей жаловаться грех. Тоня до сих пор остается звездой, хотя вовсе не из-за своих побед на ледовой площадке.