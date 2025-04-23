«Лез под майку, целовал в губы, укусил за грудь». Еще один скандал с домогательством тренера

12-летняя фигуристка выдвинула ужасные обвинения против Константина Медовикова из Новосибирска.

Случаи сексуального домогательства до несовершеннолетних в спорте, к сожалению, не редкость. Только в нашей стране и только в фигурном катании в последние месяцы вскрылось как минимум три таких инцидента. Причем последний пример с 12-летней Дарьей Антоновой из далекого и совсем не фигурнокатательного Новосибирска мог так и остаться незамеченным. Бить тревогу начала мама девочки Татьяна Антонова. Она рассказала журналисту РИА «Новости» об ужасных домогательствах тренера Константина Медовикова.

Мам, забери меня

«Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил», — рассказала Татьяна о недопустимых действиях взрослого наставника в отношении ее дочери. Доказательства отвратительных поступков попали в трансляцию всероссийских соревнований «Красноярские узоры», где видно, как тренер обнимает ученицу за грудь. Смотреть на эти кадры действительно трудно.

Татьяна сразу же отвела дочь к другому тренеру, после чего Медовиков имел наглость угрожать, что девочка не сможет продолжать выступать на стартах. «Вечером в отеле она мне говорит: «Мам, забери меня. Отдай любому тренеру, я больше не могу». Я спрашиваю, приставал ли он к ней. Прямо на соревнованиях я пишу другому тренеру и спрашиваю, возьмет ли он ее. Уже было не важно, какой будет результат», — приводит слова Антоновой РИА «Новости».

Мать не стала молчать. Написала официальное письмо в ФФККР, теперь за дело взялся лично глава организации Антон Сихарулидзе. «Антон Тариэльевич откликнулся на обращение лично. Сказал, что вопрос с участием дочери в соревнованиях будет урегулирован, что он лично будет контролировать эту ситуацию. Хочу сказать ему огромное спасибо за столь оперативную реакцию и помощь», — передает РИА «Новости». Сейчас расследованием занимается Следственный комитет.

Дочь говорила, что тренер трогает ее за попу

Еще один случай с Медовиковым произошел с 13-летней дочерью Юлии Х. События происходили осенью 2024 года. «Мы вернулись со сборов в Москве. Дочь стала подходить и говорить, что он ее трогает за попу. Я не верила, два дня мы с ней спорили. Потом я ему написала, сказала, что так делать не надо», — рассказала мать ребенка изданию NGS. После этого тренер стал угрожать юной ученице, просил не рассказывать родителям. В итоге призналась фигуристка лишь в кабинете психолога, а всю правду рассказала уже следователю. Тренер на допросе поведал свою версию случившегося, не признав своей вины.

В итоге уголовное дело не возбудили по просьбе Юлии. Мать договорилась с тренером, что тот оплатит девочке консультации у психолога, сборы и соревнования в Москве. «Он уговаривал выйти поговорить, понимал, что назад дороги нет. Следователь предложила все же выйти и поговорить с тренером. Он обещает дочь восстановить, закрыть КМС. Я пожалела его и сказала следователю убирать из заявления сексуальные домогательства. Оставили грубое отношение», — приводит слова родителя NGS. Во время телефонного разговора, который записала мать девочки, Медовиков заявляет, что взял кредит для выплаты компенсации и якобы думает о самоубийстве.

Дарья Антонова и Константин Медовиков. Фото соцсети

Это стало поводом для мести в отношении тренера

Медовиков после случившегося прекратил работу в Новосибирском муниципальном центре зимних видов спорта, но оставался членом региональной федерации. Ее президент Александр Тарасов от комментариев отказался. «Комментировать обвинения в его адрес я не могу, потому что для этого есть следственные органы. Они опрашивают детей, тренеров, родителей, руководство учебного учреждения. И именно им выносить решение о том, был ли данный факт или нет. После того как это все случилось, я Константина не видел и не слышал. Да, он все еще член нашей федерации, но для того, чтобы нам сделать какие-либо выводы, нам нужны документы. Если он виноват, значит, будем рассматривать этот вопрос в федерации», — передает слова Тарасова РИА «Новости».

Самой непонятной в этом деле стала реакция родительского комитета команды Медовикова, где встали на защиту тренера. «Мы не верим в обвинения Антоновой. Считаем, что это ложь, поскольку была причина — дочь Татьяны неуспешно закончила сезон, не смогла защитить разряд КМС, и у нее сгорел первый спортивный. Это стало поводом для мести в отношении тренера. Наших детей опрашивал следователь, и они не подтвердили версию, озвученную Антоновой», — сообщает представитель родкома Лолита Белова «Матч ТВ».

На самом деле подозревать родителей в клевете на тренера нет оснований. Дело слишком громкое и серьезное. Вопрос только в том, не боятся ли эти родители продолжать приводить своих детей в группу к специалисту, который так дико проявляет свою нездоровую любовь к ученикам.

Приходил в номер и долго уговаривал сделать массаж

Напомню, что не так давно не стали молчать Вероника Жилина и ее мама Людмила Алферова. Они поделились историей работы с Сергеем Розановым в академии «Ангелы Плющенко». «Было в Кисловодске на сборах, что Сергей Розанов приходил ко мне в номер, предлагал и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась (я тогда в номере одна жила). То же самое было в зале, тоже в Кисловодске, после разминки, там он уже настаивал, когда все спортсмены и тренеры уже вышли из зала. Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере», — рассказала Вероника «Матч ТВ».

Хоть было много слов поддержки спортсменке, некоторые все же встали на сторону тренера, обвиняя девочку в несвоевременном сообщении о случившемся. Но Вероника была ребенком, и неизвестно, каким ужасным образом мог отразиться на детской психике тот общественный резонанс, если бы правда открылась пять лет назад. То, что фигуристка приняла решение высказаться сейчас, заслуживает уважения. Выносить решение по поводу Сергея Розанова без суда и следствия нельзя, но сейчас факты точно не говорят о том, что стоит вставать на его сторону.