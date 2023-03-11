Штаб Тутберидзе наращивает международную активность. В Европе не все этим довольны

Сотрудничество с российскими специалистами вызвало бурную реакцию в Бельгии.

На днях объявлено о создании Global Skating Academy — международного клуба фигурного катания. Его президентом стала бывший член технического комитета ISU Рита Зоннекейн, а соучредителем является Александр Лакерник — бывший вице-президент международной федерации и один из самых уважаемых людей в мире российской «фигурки».

Главной целью новой организации названо развитие клубного фигурного катания. Также клуб объявил о своем первом сотрудничестве — с тренерской командой московского катка «Хрустальный»: Этери Тутберидзе, Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом.

Однако в нынешней международной обстановке такое событие обрадовало не всех. Уже есть негативные последствия — как раз из-за участия российских специалистов.

Александр Лакерник. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Проект

Международный клуб фигурного катания уже обозначил грандиозные планы на будущее. Среди них — организация сборов для спортсменов, мастер-классов для тренеров и судей, проведение соревнований и онлайн-мероприятий. А сборы с тренерским штабом Этери Тутберидзе — это только первый шаг, сообщил Александр Лакерник.

«Мы собираемся открывать проект на уровне клубов — Global Skating Academy. Первым шагом станут сборы в кооперации с Этери Георгиевной Тутберидзе в Турции. Если этот формат будет удачным, мы будем и дальше работать в этом направлении. Считаю, что сейчас нужно думать о разных формах международной активности. Раньше я вряд ли обратился бы к Этери Георгиевне с таким предложением — у нее было достаточно международной деятельности в плане соревнований, но сейчас нужно придумывать активности вне страны», — сказал Лакерник ТАСС.

Первая активность новой организации пройдет с 30 апреля по 8 мая. В эти даты запланированы первые сборы для фигуристов, которые пройдут в Турции. Стоимость участия составит от 800 до 1500 долларов в зависимости от уровня подготовки. Место выбрано не случайно. Стамбул — достаточно удобная локация для многих европейских стран. Таким образом, предполагаемые участники кэмпа из зарубежных стран смогут легко добраться до места сбора.

«Первый сбор планируется в начале мая в Турции, второй — в конце мая там же. Это обусловлено двумя причинами. Первая — территориально это удобно, там будут задействованы спортсмены из разных стран. Стамбул — это удобная точка для других, это возможность прямых рейсов. Вторая причина — там удалось найти каток с разумными ценами», — добавил почетный вице-президент ISU.

Реакция

Новый проект получил достаточно позитивную оценку в России. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала создание данной организации путем к прогрессу.

«Очень интересная идея — клубы всегда развивались, каждый из нас к какому-то принадлежал — кто-то к ЦСКА, кто-то к «Локомотиву», «Динамо», «Спартаку» и так далее. Если эта организация будет развивать клубное движение, соревнования станут еще интереснее. Умнейший человек Александр Лакерник, Этери Георгиевна — ведущий тренер. Думаю, это путь к прогрессу», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков отметил, что участие в новом проекте российского специалиста Этери Тутберидзе привлечет особое внимание.

«Разумеется, участие в проекте Этери Тутберидзе привлечет большое внимание. Все, что касается этого тренера, вызывает немалый интерес. У меня никаких контактов с Global Skating Academy не было. Никто никуда не звал. Да и вряд ли бы я туда пошел. Просто не рассматриваю себя в роли клубного тренера, который должен работать с большим количеством пар сразу. У меня нет ни опыта, ни возможностей», — заявил Траньков RT.

Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Скандал

Но в нынешних условиях участие специалистов из России не могло остаться без внимания. И это стало поводом для упреков в адрес руководителей проекта. Дело в том, что президентом является член технического комитета ISU Рита Зоннекейн. На предстоящем чемпионате мира в японской Сайтаме она должна возглавить сборную Бельгии.

Но после того как Global Skating Academy объявил о сотрудничестве с тренерским штабом Тутберидзе, бельгийская сторона, мягко говоря, не обрадовалась. Сейчас даже обсуждается возможность о снятии Зоннекейн с должности.

«Бельгийская федерация назначила Риту Зоннекейн тимлидером на чемпионате мира, однако теперь, когда в Бельгии стало известно о создании клуба с участием россиян и ее роли в нем, они рассматривают возможность снять ее с этой должности», — приводит РИА «Новости» слова источника, знакомого с ситуацией.

Чем закончится эта ситуация и какое решение примет сама Рита — пока неизвестно. Но в России уже есть жесткая реакция на происходящее — в частности, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что без российских специалистов организация много потеряла бы.

«Самых знаменитых фигуристов, как Тесса Вертью, кто выводил? Их наши тренеры выводили. И что теперь, уволить их? Что они будут с ними делать? Тутберидзе была бы Бельгии очень даже нужна. Этери от этого ни горячо, ни холодно. А вот они, конечно, многое потеряют. А у Тутберидзе будет больше времени нашими спортсменами заниматься», — сказала Журова «СЭ».