Тутберидзе получила орден и готовится открыть свой каток. Тревожные слухи не оправдываются?

Знаменитый тренер снова мелькает на страницах сайтов государственных органов.

Еще недавно тренера олимпийских чемпионок по фигурному катанию Этери Тутберидзе называли одним из самых влиятельных людей в нашем спорте с прямым выходом наверх. Но ее поведение последние полтора года казалось весьма нестандартным. Она не пришла на вручение госнаград по итогам Олимпиады в Пекине, а затем дошло и до перехода дочери прославленной наставницы. После этого у многих болельщиков возникли опасения по поводу того, что Этери переживает непростые времена. К счастью, они не подтвердились.

Самоустранение

В последние полтора года знаменитый специалист свои связи с государством старалась не подчеркивать. Пропали некоторые фотографии из соцсетей, а 26 апреля 2022-го она не пошла на встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным, на которой должны были вручаться государственные награды за выступления и работу на Олимпиаде-2022.

Тогда СМИ по-разному трактовали отсутствие тренера — сама она говорила, что «приболела», другие писали, что у нее запланирована поездка в США, хотя вполне вероятно, что Этери Георгиевне отчего-то не хотелось аффилировать себя с государством. Любопытно, что на приеме не было и самой успешной ее ученицы Анны Щербаковой, а также лыжника Александра Большунова. Они получили свои награды позже в «Лужниках» из рук помощника Президента Игоря Левитина. Также на День физкультурника. И тогда Тутберидзе тоже не пришла. По неофициальным данным, она находилась в США, где тренируются ее дочь и зять Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые недавно успешно перешли в новую сборную, Грузии.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вручение

И вот наконец награда обрела героиню. Вручал ее утром в пятницу министр спорт Олег Матыцин.

— Мы сегодня чествуем тренеров, специалистов, спортсменов, которые пишут великую историю российского спорта. Вместе с вами мы сделаем все, чтобы продолжать эти традиции. На протяжении 100 лет спорт всегда был передовым отрядом страны. Мы с честью представляли нашу Родину и в мирное, и в военное время. Мы живем в непростое время, и поэтому снова должны быть достойны звания спортсменов в сборной команде России. Мы не имеем права подвести нашего Президента и наше Правительство. Ваш пример — пример людей, которые своим трудом доказали, что, как поется в песне, спорт — это целая жизнь и даже немного больше, — сказал министр на приеме.

После этих слов заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе получила орден Александра Невского. Специалист была удостоена награды «за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких достижений на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине».

Согласно иерархии российских орденов, награда святого благоверного князя — только 11-я по счету после ордена Андрея Первозванного, ордена Святого Георгия четырех степеней, ордена «За заслуги перед Отечеством» четырех степеней, ордена Святой великомученицы Екатерины и недавно введенного ордена Гагарина. Но это легко объяснимо — Тутберидзе уже является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014) и ордена Почета (2018).

Всего были награждены около двух десятков человек, среди них большинство — специалисты в фигурном катании: Сергей Дудаков и Александр Жулин — орденом Почета, Валерий Артюхов, Даниил Глейхенгауз и Сергей Свиридов — орденом Дружбы, Петр Дурнев — орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, Артур Минчук — II степени. Награды были также вручены первым вице-президентам Федерации плавания России Виктору Авдиенко и Григорию Стецюку, тренерам синхронисток Ирине Галкиной, Наталии Мендыгалиевой, Валентине Немогаевой, олимпийскому чемпиону Сочи и тренеру шорт-трекистов Владимиру Григорьеву, инструктору баскетбольной сборной России Илье Карпенкову, работникам РФС Александру Мирзояну, Федерации бокса России Сумайду Халидову и Федерации водного поло России Борису Гришину.

Алина Загитова, Сергей Собянин, Этери Тутберидзе и Камила Валиева. Фото Сайт Сергея Собянина

Каток

Еще интереснее, что за день до этого Тутберидзе вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыла Центр фигурного катания своего имени и тепло общалась с чиновником. «Я очень благодарна, что такой центр построен и сделан для нас. Будем стараться работать и показывать результаты, которые будут радовать. Очень волнуюсь: хочется, чтобы этот Ледовый дворец всем понравился, потому что именно я была ответственна за многие моменты», — говорила Тутберидзе.

Но не прошло и нескольких часов, как надеждам заслуженного тренера не суждено было сбыться — жители Ясенево обвалили рейтинг дворца до 2,1. Центр, который почему-то в «Яндекс.Картах» называется «Хрустальным», посчитали неуместным в экозоне, как пишут пользователи. Впрочем, это не исключает того, что уже после открытия в сентябре в него наверняка массово пойдут люди. Выглядит он действительно грандиозно и довольно современно.

И если еще недавно активно ходили слухи, что Тутберидзе думает связать свое будущее с США, то теперь, думается, за «Хрустальный» не стоит беспокоиться — Этери Георгиевна получила автономию и собственный фигурнокатательный храм в Москве, может совсем не зависеть от «Самбо-70». И у дочери с зятем все хорошо. Тутберидзе остается самым успешным тренером России с большими амбициями — это глупо не признавать.