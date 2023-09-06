Грассль перепутал Москву с Турином? Итальянский фигурист полгода вводил допинг-офицеров в ступор

Допинг
Сегодня, 20:50
Решение итальянца Даниэля Грассля уйти от Этери Тутберидзе и вернуться в Италию непосредственно перед началом сезона стало еще более удивительным, чем его переезд в Москву в январе этого года. Для подобного хода не было адекватного объяснения. Инсайдеры говорили о неких «проблемах», но что конкретно творилось с парнем? Однако затем стало известно, что под проблемами имелись в виду серьезные вопросы к Грасслю со стороны Антидопингового агентства Италии. Оказывается, Даниэль не посчитал нужным сообщить им о своем местонахождении и заработал три «флажка». Спасет ли его теперь возвращение на родину и увидим ли мы одиночника в сезоне?
Когда появились новости о том, что Грассль неожиданно решил вернуться из Москвы в Турин, в комментариях болельщики размышляли о важных причинах для такого решения. Быстро появилась версия о допинге, о которой первым написал «Р-Спорт». По информации агентства, Грассль допустил три пропуска допинг-тестов и теперь стоит на грани серьезной дисквалификации. Затем эту информацию подтвердили антидопинговые службы Италии. «Это действительно так, Грассль пропустил три допинг-тестирования. На данный момент решения, применять ли к Даниэлю санкции, нет. У него запросили объяснение», — заявил представитель Национальной антидопинговой организации Италии (NADO Italia). То есть три раза допинг-офицеры приходили к Грасслю для забора пробы, однако не находили его на месте. А все потому, что он не уведомил антидопинговые службы о том, что находится в Москве, — вот его и искали в Турине.
Собеседник «Р-Спорта» отмечает, что всему виной «техническая ошибка». Якобы Грассль просто забыл внести новую информацию в систему АДАМС, где до сих пор был прописан его итальянский адрес. Однако «техническая ошибка» — это точно недопустимая в этом случае формулировка. Спортсмен обязан информировать о месте своего нахождения в первую очередь антидопинговые службы. По текущим правилам допинг-офицеры имеют право приходить домой для забора пробы без предупреждения и даже во внесоревновательное время. У нас нет причины говорить, что Грассль сознательно пошел на обман Антидопингового агентства Италии, однако его поступок — это как минимум глупость и несознательность. Которая теперь может стоить 21-летнему одиночнику карьеры, ведь с возвращением в Италию проблемы для него не заканчиваются.
Спортивный юрист Анна Анцелиович пишет, что за пропуск трех антидопинговых тестов в течение 12 месяцев полагается максимальное наказание — два года дисквалификации. В лучшем случае у Грассля будет возможность сократить срок дисквалификации до года, если ему удастся доказать, что нарушение не было намеренным. Однако шансы избежать наказания в принципе едва ли возможны, поскольку следить за системой АДАМС — прямая обязанность спортсмена и его ответственность. «Если он действительно не указал, что будет находиться в Москве, то это определенно его ошибка. В таком случае будет зафиксировано нарушение», — утверждает Анцелиович. Любопытно что Грассль должен был стартовать в конце этой недели на домашнем челленджере Lombardia Trophy. Поначалу все думали, что Даниэль решил не выходить на лед в условиях неопределенности с тренерским штабом. Однако на самом деле все оказалось куда хуже.
Прямо сейчас ограничений для участия в соревнованиях у Даниэля нет, ведь ему даже не представлено прямое обвинение — это делается на втором этапе. Однако едва ли мы увидим его на турнирах этой осенью. Да и в целом шансы выступить в текущем сезоне у Грассля, если быть откровенным, невысокие. Пусть Антидопинговое агентство Италии и дает Даниэлю, согласно протоколу, шанс объясниться, по указанным выше причинам у них могут быть связаны руки поскольку чрезмерно мягкое решение вызовет недовольство уже со стороны ISU и ВАДА. А те в свою очередь смогут оспорить его через CAS. Да и Италия — не та страна, где смотрят на нарушения антидопинговых правил сквозь пальцы. В этом плане странно, что сам Даниэль не придавал серьезного значения ситуации — в письме фанатам он дежурно пишет о полезном опыте в России и желании перезагрузиться дома.
В то время, как за допинг на Апеннинском полуострове есть уголовное наказание, а спасать итальянцы от дисквалификации не стали даже Каролину Костнер. Хотя чемпионка мира даже не нарушала ничего сама — всего-то помогла избежать свидания с допинг-офицерами своему молодому человеку, легкоатлету Алексу Шварцеру. В результате роман со Шварцером ни к чему не привел, но Костнер, покрывая парня, получила дисквалификацию.