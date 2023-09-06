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Допинг

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Грассль перепутал Москву с Турином? Итальянский фигурист полгода вводил допинг-офицеров в ступор

Экс-фигурист Тутберидзе Грассль нарушил антидопинговые правила
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Даниэль Грассль.
Фото Global Look Press
Даниэль Грассль.
Фото Global Look Press
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Даниэль жил и тренировался в России, а уверял, что находится дома в Италии.

Решение итальянца Даниэля Грассля уйти от Этери Тутберидзе и вернуться в Италию непосредственно перед началом сезона стало еще более удивительным, чем его переезд в Москву в январе этого года. Для подобного хода не было адекватного объяснения. Инсайдеры говорили о неких «проблемах», но что конкретно творилось с парнем? Однако затем стало известно, что под проблемами имелись в виду серьезные вопросы к Грасслю со стороны Антидопингового агентства Италии. Оказывается, Даниэль не посчитал нужным сообщить им о своем местонахождении и заработал три «флажка». Спасет ли его теперь возвращение на родину и увидим ли мы одиночника в сезоне?

Даниэль не сообщил антидопинговым службам, что переехал в Москву

Когда появились новости о том, что Грассль неожиданно решил вернуться из Москвы в Турин, в комментариях болельщики размышляли о важных причинах для такого решения. Быстро появилась версия о допинге, о которой первым написал «Р-Спорт». По информации агентства, Грассль допустил три пропуска допинг-тестов и теперь стоит на грани серьезной дисквалификации. Затем эту информацию подтвердили антидопинговые службы Италии. «Это действительно так, Грассль пропустил три допинг-тестирования. На данный момент решения, применять ли к Даниэлю санкции, нет. У него запросили объяснение», — заявил представитель Национальной антидопинговой организации Италии (NADO Italia). То есть три раза допинг-офицеры приходили к Грасслю для забора пробы, однако не находили его на месте. А все потому, что он не уведомил антидопинговые службы о том, что находится в Москве, — вот его и искали в Турине.

Этери Тутберидзе и&nbsp;Даниэль Грассль. Итальянец Грассль ушел из группы Тутберидзе. Этери так и не смогла найти к иностранцу подход

Собеседник «Р-Спорта» отмечает, что всему виной «техническая ошибка». Якобы Грассль просто забыл внести новую информацию в систему АДАМС, где до сих пор был прописан его итальянский адрес. Однако «техническая ошибка» — это точно недопустимая в этом случае формулировка. Спортсмен обязан информировать о месте своего нахождения в первую очередь антидопинговые службы. По текущим правилам допинг-офицеры имеют право приходить домой для забора пробы без предупреждения и даже во внесоревновательное время. У нас нет причины говорить, что Грассль сознательно пошел на обман Антидопингового агентства Италии, однако его поступок — это как минимум глупость и несознательность. Которая теперь может стоить 21-летнему одиночнику карьеры, ведь с возвращением в Италию проблемы для него не заканчиваются.

Даниэль Грассль.
Фото Global Look Press

Шансы быстро решить вопрос для Грассля весьма невысокие

Спортивный юрист Анна Анцелиович пишет, что за пропуск трех антидопинговых тестов в течение 12 месяцев полагается максимальное наказание — два года дисквалификации. В лучшем случае у Грассля будет возможность сократить срок дисквалификации до года, если ему удастся доказать, что нарушение не было намеренным. Однако шансы избежать наказания в принципе едва ли возможны, поскольку следить за системой АДАМС — прямая обязанность спортсмена и его ответственность. «Если он действительно не указал, что будет находиться в Москве, то это определенно его ошибка. В таком случае будет зафиксировано нарушение», — утверждает Анцелиович. Любопытно что Грассль должен был стартовать в конце этой недели на домашнем челленджере Lombardia Trophy. Поначалу все думали, что Даниэль решил не выходить на лед в условиях неопределенности с тренерским штабом. Однако на самом деле все оказалось куда хуже.

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Прямо сейчас ограничений для участия в соревнованиях у Даниэля нет, ведь ему даже не представлено прямое обвинение — это делается на втором этапе. Однако едва ли мы увидим его на турнирах этой осенью. Да и в целом шансы выступить в текущем сезоне у Грассля, если быть откровенным, невысокие. Пусть Антидопинговое агентство Италии и дает Даниэлю, согласно протоколу, шанс объясниться, по указанным выше причинам у них могут быть связаны руки поскольку чрезмерно мягкое решение вызовет недовольство уже со стороны ISU и ВАДА. А те в свою очередь смогут оспорить его через CAS. Да и Италия — не та страна, где смотрят на нарушения антидопинговых правил сквозь пальцы. В этом плане странно, что сам Даниэль не придавал серьезного значения ситуации — в письме фанатам он дежурно пишет о полезном опыте в России и желании перезагрузиться дома.

В то время, как за допинг на Апеннинском полуострове есть уголовное наказание, а спасать итальянцы от дисквалификации не стали даже Каролину Костнер. Хотя чемпионка мира даже не нарушала ничего сама — всего-то помогла избежать свидания с допинг-офицерами своему молодому человеку, легкоатлету Алексу Шварцеру. В результате роман со Шварцером ни к чему не привел, но Костнер, покрывая парня, получила дисквалификацию.

Фигурное катание
Даниэль Грассль
Этери Тутберидзе
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Итальянец Грассль ушел из группы Тутберидзе. Этери так и не смогла найти к иностранцу подход