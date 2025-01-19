Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:45

У фигуристки Муравьевой украли талисман на чемпионате России по прыжкам. Девушка грозится обратиться в полицию

У Муравьевой украли талисман на чемпионате России по прыжкам
Егор Сергеев
Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Пропала салфетница в виде мягкой игрушки.

На чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге произошел скандал — у 18-летней фигуристки Софьи Муравьевой украли талисман. Салфетницу в виде мягкой игрушки, изображающей персонажа аниме Сейлор Мун, стащил неизвестный.

Девушка будет обращаться в полицию

Талисман для девушки не шутка. Начались серьезные поиски. Изначально в фан-группе фигуристки сообщили, что Софья забыла салфетницу на подиуме и попросили того, кто забрал вещь, вернуть ее владелице. А обладавших какой-либо информацией по ситуации — сообщить команде фан-движения.

Однако чуть позднее в группе добавили — талисман украли: «Никто из организаторов и персонала не забирал салфетницу, это точная информация.

Доступ к этому подиуму был у зрителей. С коробки какой-то болельщик специально снял чехол в виде кошечки и оставил только сам ящик».

Кроме того, администраторы фан-группы сообщили, что у них есть портрет вора, и призвали его сдаться добровольно.

«Если вы это читаете, убедительно просим вернуть салфетницу Соне. Это очень дорогая и важная для нее вещь, которая с ней уже не первый год ездит на все соревнования. Пожалуйста, свяжитесь с нами, мы со своей стороны обещаем: вам будет обеспечена конфиденциальность в данной ситуации», — говорится в сообщении.

Софья Муравьева. «Не обиделась и даже не отписалась от нее». Рудковская — об отсутствии Муравьевой в шоу

Дальше Софья пригрозила, что в ближайшее время пойдет писать заявление в полицию. «Просьба связаться со мной и моей фан-группой и вернуть мне мою вещь, тогда этот человек может избежать последствий!» — написала девушка в своем Telegram-канале.

На данный момент последнее предупреждение от фан-группы к похитителю — оставить талисман на нейтральной территории: «У человека, укравшего салфетницу Сони, есть возможность вернуть вещь своей истинной хозяйке без привлечения органов власти и сохранить свою конфиденциальность до завтрашнего утра. Салфетницу нужно привезти в «Юбилейный» и оставить у охраны. В противном случаев завтра утром охрана начнет просматривать камеры и будет написано заявление в полицию о краже имущества».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Талисман приносит удачу?

Неизвестно, какова роль милого котика из «Сейлор Мун» в успехах Муравьевой, но в Санкт-Петербурге она действительно выступила неплохо. На минувшем командном чемпионате России по прыжкам Софья заняла второе место, набрав 111,81 балла.

Однако в воскресенье московские фигуристы уступили сборной Санкт-Петербурга в командном турнире. В сумме набрали 480,04 балла. Столицу вместе с Муравьевой представляли Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Аделия Петросян, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Русские придумали турнир, которому нет аналогов в мире. Шоу удалось: споры во время награждения, драма в конце, а звезду Плющенко обокрали

У команды из Санкт-Петербурга на счету 482,1 балла. За культурную столицу выступали Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Анна Фролова, Ксения Гущина, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

3
Фигурное катание
Софья Муравьева
Читайте также
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов
«Если «Спартак» не пробуксует, включится в борьбу за золото». Денис Бояринцев — о продаже лидеров «Зенита», трансфере Угальде за 30 млн и чемпионстве «Краснодара»
В студии украинской радиостанции сдетонировал взрыватель
Захарова обвинила Зеленского во вранье относительно пропуска инаугурации Трампа
Форвард «Тампы» Кучеров сделал 600 передач за карьеру в НХЛ
Задержан водитель, который подрезал упавший в Обводный канал Mercedes
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя