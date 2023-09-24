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Фигурное катание

Сегодня, 20:00

Украинские фигуристы отказались обниматься с грузинскими коллегами. Политический демарш

Украинские фигуристы отказались поздравлять грузинскую пару на награждении юниорского «Гран-при»
Отдел спорта «СЭ»
Анастасия Метелкина и Лука Берулава.
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Неоднозначный инцидент на этапе юниорского «Гран-при» в Будапеште.

Этап юниорского «Гран-при» в Венгрии омрачился неприятным инцидентом на награждении. Украинская пара Виолетта Серова/Иван Хобта проигнорировали пару из сборной Грузии Анастасия Метелкина/Лука Берулава, когда те предложили им обняться. Почему так произошло?

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Объятия на подиуме в фигурном катании сродни рукопожатию — спортсменов вызывают к подиуму по очереди, и перед тем, как встать на ступеньку, соперники приветствуют друг друга. Метелкина/Берулава ожидаемо выиграли этап с результатом 190,45 балла, вторыми стали украинцы (153,77), третьими — канадцы Мартина Ариано-Кент/Шарли Лалиберте-Лоран (153,59). На самом деле, просчитать такой подиум и подобный инцидент было можно. Точно не назовешь это неожиданностью.

Почему украинцы так отреагировали на грузин, которые, казалось бы, вообще не имеют никакого отношения к СВО? Суть в том, что и Метелкина, и Берулава (он этнический грузин), родились в России. Анастасия из Владимира, Лука из Москвы. Тренируются они также в России, в команде Тутберидзе, у Павла Слюсаренко. Хотя эту группу и этих тренеров и фигуристов точно не заподозришь в политических заявлениях. Можно вспомнить, как грузинская федерация не советовала выступать в российских шоу Анастасии Губановой.

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Могут ли наказать?

Стоит заметить важную вещь — в отличие от фехтования, где приветствие соперника прописано в правилах и является обязательным, в фигурном катании обязанностей на этот счет у спортсменов нет. Есть общие формулировки про взаимоуважение, но форма его демонстрации не прописана. Так что никаких санкций украинцам вынести не могут. Да, Виолетта и Иван отказались обняться с грузинскими коллегами. Ссылка на коронавирус, правда, в данном случае вряд ли сработает — прямо перед грузинами украинцы сами обняли канадцев, стоявших на подиуме. Возможно, канадская медицина продвинулась дальше, чем грузинская, но как дипломатичное объяснение... не канает. Но и обязанности обниматься у них нет.

Ранее украинские и российские спортсмены уже не раз оказывались в центре внимания из-за отсутствия традиционных приветствий. Наши спортсмены обычно готовы придерживаться правил фейр-плей, а вот украинцы демонстративно игнорируют представителей России и Белоруссии. С одной стороны, это позволяет им привлекать внимание к политической повестке, с другой — избегать совместных фото с россиянами, которые могут стать поводом для травли атлетов на родине.

Ольга Харлан (слева) и&nbsp;Анна Смирнова. На Украине никак не успокоятся в ситуации с Харлан и требуют больше санкций

Чем провинились грузины?

Из последних громких скандалов на эту тему — украинскую фехтовальщицу Анну Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира за отказ пожать руку после поединка с россиянкой Анной Смирновой. Украинские теннисистки чуть ли не каждую неделю не жмут после матчей руки россиянкам и белорускам, хотя некоторые все-таки могут помахать рукой или поблагодарить за игру касанием ракетками. Началось же все задолго до СВО — в августе 2021 года украинскую военнослужащую и прыгунью в высоту Ярославу Магучих захейтили на Украине за то, что она на Олимпиаде обнималась с Марией Ласицкене, которая является офицером российской армии.

Теперь вот история докатилась до фигурного катания. Правда, в неприятный инцидент почему-то оказались втянуты представители Грузии. Например, в теннисе украинки спокойно общаются с бывшими россиянкам, выступающими за другие страны, и никаких акций против них не устаивают. Возможно, причина демарша Виолетты Серовой и Иван Хобта в том, что в их виде спорта настоящие россияне сейчас на международном уровне не представлены. А желание устроить политическую акцию все равно имеется.

Фигурное катание
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