«Не устроили оценки дочери». В Екатеринбурге буйный отец фигуристки избил судью

Пострадавшего увезли в больницу.

В российском фигурном катании произошел очередной скандал. В Екатеринбурге отец одной из спортсменок избил арбитра, будучи недовольным оценками, выставленными его дочери. Интересно, что два года назад этот мужчина уже попадал в сводки новостей, когда его засняли объезжающим пробку прямо по тротуару.

Что произошло

Инцидент случился вечером 23 апреля на тренировке в центре «Экспо». Адонис Мироев решил расквитаться с Михаилом Слободчиковым за то, что его дочь не заняла призовое место на соревнованиях, где тот был в составе судей.

По словам президента Федерации фигурного катания на коньках Свердловской области Владислава Уткина, пострадавшему арбитру понадобилась медицинская помощь.

«Один из родителей решил выместить свое недовольство работой судьи Михаила Слободчикова на соревнованиях по фигурному катанию. Родителя, видимо, не устроили те оценки, которые были выставлены его дочери. Вчера была большая эмоциональная составляющая, судью действительно увезли на скорой помощи. Голова болела и кружилась, видимо, было сотрясение. Тем не менее он уже в строю», — сказал Уткин РИА «Новости».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не первый раз

Мироев не первый раз кошмарит судей, но до этого момента до драки еще не доходило. Раньше все обходилось словесными перепалками и матом.

Как отметил президент федерации, фигурным катанием занимаются три дочери Адониса. Проблемы начались около года назад, когда девочки стали выступать на соревнованиях. Сейчас в федерации опасаются того, как ситуация скажется на проведении других турниров.

«Молчать уже нельзя. Если судьи теперь будут уходить с соревнований, боясь физического давления», — цитирует Уткина E 1.

Нарушитель ПДД

При этом Мироев уже мелькал в региональных новостях. Весной 2023-го он на своем Range Rover с номером 999 проезжал по тротуару, запугивая пешеходов. Позже он заявил E1, что у него были на то причины. Адониса тогда нашли и оштрафовали.