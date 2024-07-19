В фигурном катании мини-революция: разрешили пятерные прыжки! Но оценили их смешно

Сдерживание рисков от ISU.

В фигурном катании произошло историческое событие — впервые за более чем вековую историю в нем появится такой элемент, как прыжок в пять оборотов. Международный союз конькобежцев (ISU) официально включил пятерные в шкалу стоимости элементов, а это значит, что теперь за исполнение такого прыжка фигуристы будут получать не ноль, а реальные баллы. Правда, есть серьезные сомнения, столько ли баллов надо было пообещать рисковым спортсменам.

Как будет оцениваться пятерной?

ISU решил проблему просто — пять прыжков (тулуп, сальхов, риттбергер, флип и лутц) оценены одинаково, в 14 баллов. Вероятно, в этом есть логика — риск примерно одинаковый, а к пятерному каждый будет стремиться своему: у кого лучше получается четверной сальхов, тот к пятерному сальхову — и так далее. Аксель в шкалу не включен — это единственный прыжок, который исполняется при движении вперед, поэтому пятерной аксель означал бы аж пять с половиной оборотов. Но в принципе надо сказать спасибо организации, которую часто обвиняют в косности — чиновники все же прислушались к сообществу. Каждый сезон болельщики и фигуристы ждали эту новость, и в какой-то момент показалось, что аксакалы пойдут на принцип и запретят дальнейшее усложнение прыжков.

Однако сама сумма баллов для такого сложного элемента, как пятерной, кажется смехотворно малой. Для сравнения: двойной лутц дороже одинарного в 3,5 раза, тройной двойного — в 2,8 раза; четверной тройного — в 1,9 раза, а пятерной четверного — всего в 1,2 раза. Хотя если не делить, а вычитать, то за оборот добавили в среднем четыре балла, как и раньше. Ну и не будем забывать, что в фигурном катании надбавки за прыжки зависят от его стоимости. Если судья поставил +1 четверному тулупу, он добавил 10% его стоимости (+0,95 балла), если те же +1 ставятся пятерному, это уже +1,40 балла.

Но, безусловно, учитывая уникальность элемента под названием пятерной, реальную стоимость можно оценить гораздо выше. Об этом же говорят, когда спорят о стоимости четверного акселя — 12,5 балла на фоне 11,5 за лутц выглядят немотивирующими.

Но и здесь в действиях ISU есть логика — прыжок включили, что вы еще хотите? А стоимостью функционеры хотят отрегулировать риск и снизить желание лидеров идти на элемент, чреватый травмой, тем более за полтора года до Олимпиады. Только вот если спросить фигуристов, почти каждый из них скажет, что хочет рисковать — и в этом заключается идея спорта и его прогресса. Послушайте, как фигуристы в парном катании регулярно жалуются на низкую стоимость четверных элементов или как гонщики в «Формуле-1» требуют дать им бороться на трассе, а не заниматься регулированием движения. Пока самая частая реакция фанатов на решение ISU о пятерных в Telegram — эмодзи клоуна.

Не очень понятно и с правилами — в одном параграфе говорится, что пятерной должен исполняться только отдельно, в другом — что добавлять его в каскад все же можно.

Кто может исполнить пятерной?

В мире очевидным фаворитом является американец Илья Малинин, решение ISU — это его победа. У Малинина явный запас почти на всех четверных и очевидное желание двигать спорт вперед вопреки невыгодности с точки зрения правил. Но нужно ли это для подготовки к чемпионатам мира и Олимпиаде? Преимущество Малинина на данный момент неоспоримо, но с поломанной ногой спорить будет трудно уже самому Илье. На шоу попытки пятерного делал итальянец Даниэль Грассль, но с тех пор он растерял форму и даже схватил отстранение за пропуск допинг-тестов.

Марк Кондратюк. Фото Федор Успенский, «СЭ»

В России попытки пятерного делал Марк Кондратюк — на тренировке перед показательными выступлениями в Пекине, недалеко от него Владислав Дикиджи, который даже поспорил с Александром Галлямовым, что сделает пятерной до конца лета. Прошла половина, об успехах Влада пока не слышно.

На данный момент пятерной будет отнимать очень много сил — при сомнительной стоимости. Но что в следующем олимпийском цикле мы его увидим, сомнений нет.