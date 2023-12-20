«Это вернет нас на 30 лет назад». В нашем фигурном катании нехотя поднимут возрастной ценз

Сложное, но вынужденное решение ФФККР.

Чемпионат России — это время подводить не только спортивные, но и организационные итоги. Руководство Федерации фигурного катания перед стартом турнира в Челябинске поделилось своим взглядом на ситуацию в своем виде спорта, а также ответило на ключевые вопросы от журналистов. Главной новостью пресс-конференции стало решение ФФККР пойти следом за Международным союзом конькобежцев (ISU) на ужесточение возрастного ценза. Только, похоже, в федерации недовольны подобным поворотом и предрекают женскому одиночному деградацию — вплоть до возвращения в эпоху Ирины Слуцкой и каскадов с двойными прыжками.

Разговоры о разносе пожаловавшихся на отель «Волга» названы «слухами»

Отношения Федерации фигурного катания на коньках России с журналистами всегда были напряженными. Гендиректор ФФККР Александр Коган этого и не скрывает, поэтому стартовую пресс-конференцию чемпионата страны начал с адресных претензий в адрес представителей СМИ. «Я бы хотел попросить представителей СМИ объективно говорить о нашем виде спорта, об успехах фигуристов. К сожалению, достаточно много не самых профессиональных авторов, которые хотят поставить в заголовок что-то горящее. Я говорю жестко, но откровенно», — начал Коган. Его недовольство вызвала публикация о том, что якобы после критики живших в самарском отеле «Волга» юниоров отчитало руководство федерации за вынос сора из избы. Александр Ильич опроверг эти слухи и попросил не заниматься подобными фальсификациями действительности.

«Если так сочинять, то могу сказать, что, по данным источника, может быть, «Матч ТВ» не будет показывать спортивные передачи больше. Это мне источник сказал, могу такое выдать? Так что эти фейки ничего не приносят в наш вид спорта, наши соревнования уникальны, их смотрит большое количество как зарубежных фанатов, так и отечественных. Так что давайте говорить о тех подвигах, которые спортсмены будут добиваться на льду», — добавил Коган. Остался недоволен Александр и вопросом от корреспондента «СЭ». Ранее мы уже писали, что не до конца ясно, как в число участников ЧР попал Илья Яблоков. Он пропустил второй этап серии «Гран-при» и не набрал достаточное количество баллов. Тем не менее его заявили на ЧР, оставив за бортом Андрея Мухортова, выполнившего формальные критерии для отбора.

Илья Яблоков. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Правила для всех равны, но для сильнейших должны быть поблажки

О том, что все равны перед критериями отбора, сказал сам президент ФФККР Антон Сихарулидзе в ответ на вопрос об отсутствии на старте Анны Щербаковой и Александры Трусовой. «На чемпионат России не просто приезжают по желанию те, кто хочет. Сюда надо не просто попасть, а нужно отобраться через этапы «Гран-при». Независимо от их статуса, они не могут быть участниками чемпионата России. Те две спортсменки, которых вы назвали, не участвовали в этапах «Гран-при» и не могли отобраться на чемпионат», — сказал Сихарулидзе. Когда в ответ на это заявление Сихарулидзе у Когана уточнили ситуацию вокруг Яблокова и Мухортова, подход стал меняться. «В регламенте конкретно написано, что если спортсмен сборной не может принять участие в этапах «Гран-при» по травме или болезни, то он имеет право на участие в чемпионате страны», — заявил Коган.

Все бы хорошо, но в регламенте ФФККР, который может прочитать любой желающий на сайте федерации, четко сказано: на подобные исключения тренерский совет может пойти только в случае с членами основного состава сборной. В то время как Яблоков — только в резерве. Но Александра Ильича это не остановило. «Мы должны идти навстречу сильнейшим спортсменам, потому что на чемпионате страны должны быть сильнейшие. Мы все хотим увидеть сильнейших. Но если спортсмен не участвует в отборочных соревнованиях, потому что он временно приостановил карьеру, то это его решение. В других видах спорта тоже есть различные исключения. Поэтому в порядке исключения тут будет Яблоков», — сказал Коган. И предложил авторам «СЭ» при желании поработать консультантами в юридическом отделе ФФККР.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Борьба с юниорками — это попытка отправить фигурное катание в прошлое

Недовольство у Когана вызвал и вопрос о необходимости поднимать возрастной ценз в женском одиночном. Александр Ильич напомнил, что на поблажки юниорам в этом виде пошли в целях усиления конкуренции. Сейчас подобная необходимость отпала, но что важнее — Международный союз конькобежцев решил постепенно поднимать возрастной ценз. Так что могла возникнуть ситуация, когда внутри страны допускают на взрослые старты уже с 14 лет, а за рубежом только с 17. В ФФККР понимали, что это может привести к сложностям после снятия санкций, и нехотя приняли новую реальность. «Традиционно наша страна, чтобы идти на опережение, выставляла возрастной ценз на один год младше, чем по международным правилам, и этого правила мы и придерживаемся. Так что в следующем году возрастной ценз у нас будет с 16 лет», — заявил Коган.

ФФККР выступала против инициатив по ужесточению возрастного ценза на всех голосованиях ISU. И очевидно, в руководстве федерации до сих пор не понимают, для чего эти меры были приняты. «Это принесет глобальные изменения в спорт. Будет такое количество уникальных спортсменов в молодом возрасте, что они не смогут уже сосуществовать вместе, и таким образом мы остановим развитие юниорского катания, что делать нельзя ни в коем случае. Давайте честно, есть ведь единицы зарубежных фигуристок, на которых приятно смотреть и которые исполняют элементы не из эпохи 30-летней давности, когда по два тройных прыжка только. Послушайте, у нас Ирина Слуцкая такой контент исполняла в 1990-е на ура. Хорошо, можем вернуться и к каскадам «три-два», и будет еще больше у спортсменок времени уделять внимание вращениям и платьям, скольжению», — добавил Коган.

Ирина Слуцкая. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

ISU теряет от отстранения россиян больше, чем мы

По мнению гендиректора ФФККР, фигурное катание — это прежде всего спорт. А в спорте должны быть критерии оценки преодоления человеческих возможностей. «У мужчин мы не задумываемся о возвращении к прошлому, когда видим четверные», — аргументирует Коган. Наверняка свою позицию Александр Ильич вместе с Антоном Сихарулидзе высказал и представителям ISU — о недавнем разговоре с чиновниками Международного союза конькобежцев рассказал президент ФФККР. Стороны обсуждали векторы развития фигурного катания, но в плане вопроса о возвращении россиян на международную арену прогресса не добились. «Лично мы готовы участвовать в любых международных соревнованиях любых возрастов. Ждем, когда они окончательно проснутся... Сейчас пока что во сне, но начали понемногу бормотать уже... Так что ситуация движется, и надеемся, что вскоре сможем наслаждаться мировым катанием», — сказал Сихарулидзе.

По мнению главы ФФККР, отстранение россиян если и не убивает интерес к фигурному катанию в мире, то точно понижает уровень этого интереса и ограничивает перспективы развития спорта. «Надеемся, что возобладает разум. Мы ведь видим, что во многих видах, точнее даже во всех, без россиян мировое фигурное катание уже не такое сочное, оно многое теряет. Об этом говорят и представители федераций, и тренеры, и другие специалисты. Тот колорит и яркость борьбы с нашими спортсменами, даже те же наши российские зрители... Этого нет сейчас, это пропало, что тащит за собой целую цепочку проблем со спонсорами, недостатком средств для развития спорта», — добавил президент ФФККР. И заявил, что при этом российские спортсмены не так уж и много потеряли. Международные старты компенсировали внутренними, финансирование оставили в прежнем объеме.

Так что, по мнению Сихарулидзе, надо теперь признать знак равенства между ЧР и ЧМ и смотреть на ситуацию позитивно. Тем более что как минимум в трех видах из четырех Антон считает россиян лидерами мирового спорта. Проблемы ФФККР видит только в танцах — все-таки тот коллапс, который наблюдается в них последние два сезона, отрицать было бы наивно.