В США хотят собрать деньги, чтобы Косторная выступала за Азербайджан. Фигуристка ответила на предложение

В своем стиле.

Американский журналист Дэйв Лис предложил собрать деньги для того, чтобы российская фигуристка Алена Косторная сменила спортивное гражданство. Так он отреагировал на новость о том, что 21-летняя атлетка вместе со своим партнером Георгием Куницей пропустит часть сезона, а также на слухи о предполагаемом переходе спортивной пары в сборную Азербайджана.

«Они с Куницей быстро прогрессируют, но все равно в ближайшие пару сезонов не смогут подняться на вершину российского парного катания. И если от нас понадобится собирать деньги на то, чтобы Косторная представляла Азербайджан, мы можем это сделать. Надо вытащить ее оттуда», — сказал Лис в подкасте This and That.

Что за слухи про Азербайджан?

Одним из первых информацию о возможной смене спортивного гражданства Косторной запустил другой американский журналист — Нолан Карни. В эфире YouTube-шоу The Skating Lesson он заявил следующее:

«После контрольных прокатов Алена сказала, что их дуэт достиг важного этапа в своей карьере и им предстоит принять серьезное решение. Возможно, она намекала на что-то. Теперь она оказалась в больнице. Не исключено, что это решение связано с переездом в другую страну. Хотя у нас нет точных сведений, по слухам, Косторная планирует присоединиться к сборной Азербайджана. Если она останется в стороне от соревнований этой осенью, у нее будет время открепиться от ФФКР и получить гражданство другой страны», — отметил американец.

Георгий Куница и Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что ответила Косторная?

О заболевании, упомянутом Карни, чуть ранее сообщила сама Косторная в своем Telegram-канале: «Как вы знаете, я перенесла серьезное заболевание, и на полное восстановление требуется намного больше времени и сил, чем мы могли ожидать. В связи с этим мы вынуждены пропустить значительное количество соревнований», — заявила фигуристка.

Однако слухи про Азербайджан и она, и ее партнер (он же — супруг) Георгий Куница опровергли.

«Мы будем кататься только за Российскую Федерацию. Как бы нам ни было сложно, тяжело, пусть мы даже на сороковых местах окажемся, значит, будем на сороковых выступать и с низов подниматься наверх», — приводит слова фигуристки ТАСС.

Куница в свою очередь подчеркнул, что спортсменов ничто не связывает со страной, в сборную которой их отправляют американцы.

«Мы с Аленой очень любим Азербайджан, но с ним нас пока связывают только гранатовый сок и то, что мы знакомы с Вовой Литвинцевым», — приводит слова фигуриста Sport24.

Косторная — чемпионка Европы в одиночном катании. До 2020 года она работала с Этери Тутберидзе, после ушла к Евгению Плющенко, а затем снова вернулась в «Хрустальный». Позднее она начала заниматься под руководством Елены Буяновой, а в 2022 году ушла в парное катание, где ее партнером стал Георгий Куница. В 2023 году спортсмены поженились.

На дебютном чемпионате России в Челябинске дуэт занял итоговое девятое место. 15-16 сентября фигуристы принимали участие в контрольных прокатах сборной в Санкт-Петербурге.