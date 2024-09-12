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Фигурное катание

Пекин-2022

Сегодня, 18:45

ВАДА скрыло исследование, которое могло доказать невиновность Валиевой. Глава агентства лично вмешивался в это дело

Оправдывающее Валиеву заключение эксперта ВАДА исчезло из дела до суда
Артемий Кутейников
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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После исчезновения показаний эксперта российскую фигуристку дисквалифицировали на четыре года.

Американское медиа Associated Press опубликовало материал, в котором заявило о скрытии ВАДА исследования, которое могло доказать невиновность фигуристки Камилы Валиевой. В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал россиянку на четыре года за употребление допинга, лишив золота чемпионата Европы и чемпионата России 2022 года, а также других наград. В результате вся наша сборная по фигурному катанию также потеряла титул олимпийских чемпионов Игр в Пекине в командном турнире.

Что произошло

Associated Press сослался на источники, близкие к расследованию, которые из страха пожелали остаться анонимными. По их информации, генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли требовал от главы отдела расследований Гюнтера Янгера прекратить исследование по Валиевой, которое его проводил бывший директор антидопинговой лаборатории в Лозанне Марсьяль Сожи. «Гюнтер, у нас большая проблема. Как так вышло, что Сожи дает благоприятное заключение для Валиевой? Мы должны это прекратить», — приводит часть сообщения Ниггли Associated Press.

По правилам ВАДА, оправданием после обвинений в допинге должны заниматься сами спортсмены. Январским решением Спортивный арбитражный суд подтвердил, что Валиева не справилась с защитой. Однако во Всемирном антидопинговом Кодексе организации также сказано, что в расследовании должны рассматривать все имеющиеся доказательства при решении о виновности или невиновности атлетов. Здесь же мы видимо, что борцы за чистый спорт просто скрыли факты, которые могли привести к оправданию российской фигуристки. Associated Press обратился за разъяснением к ВАДА, но агентство проигнорировало запрос.

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Валиева утверждала, что допинг попал в организм ненамеренно

По время слушаний в спортивной арбитраже защита озвучила версию, что допинг попал в организм фигуристки вместе с клубничным десертом, который ей приготовил дедушка — этот родственник спортсменки по назначению врача пьет кардиологические препараты, в состав которых входит триметазидин. Эту версия адвокаты Валиевой сообщили сначала во время слушаний в дисциплинарном комитете РУСАДА, а потом — в суде. Они уверяли, что фигуристка ранее видела, как дедушка измельчал таблетки ножом. Возможно, этот же прибор он использовал при готовке.

Однако Спортивный арбитражный суд не принял объяснение спортсменки, в том числе потом, что дедушка почему-то отказался от дачи показаний. «Совершенно невероятно, чтобы спортсменка такого элитного уровня взяла с собой в поездку по России домашний клубничный десерт и съела его во время соревнований», — говорилось в заявлении комиссии суда.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Какой допинг нашли у Валиевой

Во время Олимпийских игр 2022 года в пробе Валиевой обнаружили кардиологический препарат триметазидин. В 2014-м он был внесен в список запрещенных препаратов. Валиева — не единственная спортсменка, в пробе которой обнаружили это лекарство.

Перед летними Играми-2020 в Токио 23 китайских пловца сдали положительную пробу на триметазидин. Однако всех допустили к соревнованиям, не наложив никаких санкций. По версии Китайского антидопингового агентства, препарат попал в организмы атлетов случайно — вместе с едой в отеле. Валиеву же дисквалифицировали на четыре года, лишив практически всех наград, которые она завоевала в своей взрослой карьере. Как бы обернулось это дело, будь в распоряжении судей благоприятная экспертиза Марсьяля Сожи, остается только гадать.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева

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