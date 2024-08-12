82-летний руководитель отдал всего себя любимому делу.

В понедельник утром почетный президент ФФККР Валентин Писеев скончался у себя дома — в окружении родных и близких. И хотя от реальных дел Писеев в силу возраста и состояния здоровья давно отошел, для российского спорта это большая утрата. Именно Валентин Николаевич заложил основы работы Федерации фигурного катания на коньках России в нынешнем виде. Невозможно отрицать значение этого руководителя в становлении в стране одного из самых популярных и успешных видов спорта.

Управлял российским фигурным катанием больше 20 лет

Рано утром сайт Федерации фигурного катания на коньках России сообщил печальную новость — почетный президент ФФККР Валентин Писеев скончался в возрасте 82 лет. «Сегодня в 5 часов 25 минут утра не стало Валентина Николаевича Писеева. Он ушел на 83-м году жизни, дома, в окружении родных людей, до последнего помогавших ему мужественно бороться с тяжелой болезнью. Писееву не было и тридцати, когда он, по существу, возглавил советское фигурное катание. И во многом его усилиями оно стало и остается сильнейшим и лучшим в мире. Он тяжело переживал наше отлучение от больших турниров. Но верил, надеялся, ждал возвращения на лед», — говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Не стало человека, который с 1992-го по 2010-й возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России, а с 2010-го по 2014-й был ее гендиректором. В 2010 году после Олимпиады в Ванкувере Писеев стал почетным президентом ФФККР, передав рычаги управления Александру Горшкову и Александру Когану. Горшкова, напомним, не стало два года назад.

Писеев встал на коньки в 1950 году, однако завершил карьеру еще в юношестве. Сначала выбрал тренерскую стезю, после чего решил заняться судейством. С 1965 по 1967 год Писеев возглавлял Всесоюзную коллегию судей. С 1972 по 1977 год он входил в судейские бригады на чемпионатах Европы и мира, работал на зимних Олимпийских играх 1972 года в Саппоро и 1976 года в Инсбруке. При этом еще в 1967 году его назначили ответственным секретарем Федерации фигурного катания на коньках СССР. С 1969 по 1974 год он занимал должность начальника отдела фигурного катания на коньках в Центральном Совете союза спортивных обществ и организаций СССР.

Фото Global Look Press

Требовательный человек, который умел ценить профессионалов

С 1974 по 1983 год Писеев на должности заместителя начальника управления зимних видов спорта руководил уже не только фигурным катанием, но и конькобежным спортом, санным спортом, бобслеем. Параллельно с 1977 по 1985 год входил в состав технического комитета Международного союза конькобежцев. В 1989 году Писеев был избран президентом Федерации фигурного катания СССР, а уже после ее расформирования возглавил вновь созданную Федерацию фигурного катания на коньках России, которой непосредственно руководил вплоть до 2010 года. Неудачное выступление российских фигуристов на Играх в Ванкувере побудило Валентина Николаевича пойти на реформы. Он занял новую должность гендиректора ФФККР, а президентом стал Александр Горшков. Писеев же плотно стал заниматься организацией Олимпиады в Сочи, за что впоследствии представлен к государственным наградам. И даже после ухода на пенсию в 2014-м о любимом виде спорта Валентин Николаевич не забывал.

«Это был крупный руководитель. Он был достаточно требовательным, однако в то же время ценил специалистов, которые продолжали совершенствовать и преподносить достижения нашей страны на международной и российской арене. В течение многих лет он объединял все республики и центры фигурного катания, что в принципе достаточно сложно», — сказала в беседе с «СЭ» заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина.

Конечно, во время активной трудовой деятельности Писеева порой критиковали. Например, именно после помощи за судейским столиком советской паре Ирина Роднина/Александр Зайцев в ISU приняли решение отстранить всех советских судей на два сезона. В неформальных разговорах Валентина Николаевича вспоминают как требовательного и очень влиятельного человека, который умел добиваться своего, задействуя все рычаги. Кроме того, вторая супруга Писеева — Алла Шеховцова — одна из самых влиятельных специалистов в танцах на льду.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Все к нему относились почтительно

Валентин Николаевич и сам признавал, что порой был жестким и неуступчивым. Однако все это работало на общий результат. Знакомые с ним лично отмечают, что у Валентина Николаевича был прирожденный дар руководителя. Он пробивал программы массового строительства катков, параллельно сражаясь за драгоценный лед с хоккеистами. Выстроил мощную тренерскую школу, подготовил кадровые резервы. Писеев готов был сделать все для спортсменов, но только если они того заслуживали.

«Когда он был главой федерации, спортсмены по-разному к нему относились, так как в некоторых вещах он был строг и даже жесток, — отметила олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. — Хотя, наверное, так и нужно вести себя в спорте. Он держал все в кулаке, и мы в какой-то степени его боялись. Но мне очень приятно, что последние годы он был почетным президентом Федерации фигурного катания на коньках России и что все к нему почтительно относились. При нем очень много больших успехов было сделано в советской школе фигурного катания».

«При нем у нас были очень большие победы. Он знал и любил фигурное катание. Еще любил своих друзей. Знал, любил и развивал фигурное катание. В конце сезона последний раз общалась с ним. Как раз должна была увидеть его на контрольных прокатах юниоров...» — поделилась своими эмоциями после известия о смерти Писеева знаменитый тренер Татьяна Тарасова.