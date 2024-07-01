Суперталант русского фигурного катания потерял партнершу третий раз за год. Что вообще происходит?

Нет повести печальнее на свете.

Нельзя сказать, что в разгар Евро-2024, Копа Америка и за месяц до Олимпиады российское фигурное катание информационно конкурентоспособно. Но бурление в этом котле, как на уроках зельеварения у Гарри Поттера, не прекращается даже летом, и нет-нет да и вырвется наружу. На этот раз громыхнуло в танцах, где фигурист, называемый главным талантом поколения, лишился очередной партнерши — уже третьей, с которой он не может дойти до соревнований.

А что случилось?

А ничего нового. В воскресенье сначала слухи о распаде пары Александра Шинкаренко/Валерий Ангелопол проникли в СМИ, а затем их подтвердили сами фигуристы. Причем журналистам комментарии не дают — действуют только через свои соцсети, так что никаких кривотолков в интерпретации быть не может.

В чем цимес истории? 20-летний Ангелопол относительно долго катался с Василисой Кагановской, с которой они выиграли финал Гран-при 2023 года и вообще считались будущими лидерами сборной России. Но далее произошел скандал — партнерша обвинила Валерия в том, что он требует финансового содержания, вплоть до оплаты шнурков, а тренер Анжелика Крылова встала на сторону девушки. Сам Ангелопол подробно излагать позицию не стал, но из контекста было понятно, что, возможно, имела место подстава. Так или иначе, едва ставшие совершеннолетними фигуристы разошлись.

Ангелопол пробовался с разными фигуристками, но в итоге неожиданно вернул из тренеров обратно на лед Арину Ушакову. Однако после трех месяцев тренировок под руководством Натальи Линичук и этот дуэт распался — по инициативе партнерши, которая назвала сотрудничество «неперспективным». Ангелопол тогда говорил, что с Ушаковой они не сошлись стилями.

И вот — одна из талантливых юниорок 17-летняя Александра Шинкаренко. С ней Валерий продержался полгода. И хотя распад пары — это часто сложная история, но история кредитная явно не за enfant terrible (плохого парня по-французски) нашего фигурного катания. Коллега Влад Жуков писал, что у пары возникло недопонимание с легендарной Линичук и ее методиками, а «у фигуристов возникла мысль попробовать у другого тренера», но не одобрила федерация.

Валерий Ангелопол и Александра Шинкаренко. Фото Соцсети

Разночтения в причинах

И в этот раз мнения о расставании разошлись.

Шинкаренко у себя в Instagram* (*деятельность компании Meta, которой принадлежит Instagram, признан экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. «СЭ»). объяснила события так:

— Мне безумно жаль, что ситуация повернулась именно так и все вот так быстро закончилась. Распад дуэта не был обоюдным решением, это стало для меня абсолютным шоком. Валера предложил мне встать в пару в один из самых сложных периодов моей жизни, я поверила его горящим глазам и желанию доказать миру на что он еще способен. Но во время работы начали возникать трудности, к которым он оказался не готов. Я в нас верила и была готова бороться до конца. Я ни в коем случае не собираюсь сдаваться, буду идти дальше, каким бы сложным не был путь. Спорт жестокая штука, всякое бывает, — написала Александра (орфография и пунктуация охранены. — Прим. «СЭ»).

Ангелопол в ответ на вопрос «СЭ» написал «без комментариев», но очень скоро в своих соцсетях разразился постом — правда, теплым и корректным:

— Дорогая Саша, мне очень жаль, что не сложилось. Я правда благодарен тебе за то, что ты появилась в моей жизни. Ты замечательная и крутая! Я знаю, у тебя обязательно все будет! Спасибо тебе за твою смелость, ты ведь не побоялась встать со мной в пару, несмотря на все рассказы обо мне и сложности! Ты очень отважная! Но трудности оказались сильнее, чем мы задумали. Друзья, мы не ссорились, это чистая правда. Антропометрия, травмы, контракты не при чем. Я понимаю, что прошлый год и скандалы сильно сформировали определенное мнение, но в данной ситуации это не имеет никакого отношения. Спасибо тем, кто понимает и поддерживает, — написал Ангелопол (орфография и пунктуация охранены. — Прим. «СЭ»).

По нашей информации, после распада пары с Кагановской репутация Ангелопола в российской федерации действительно сильно упала — собственно, это сквозит и в словах Валерия. В том числе проблемы с поиском партнерш происходят из-за влияния тренера Анжелики Крыловой, которая, так сказать, оставила все необходимые отзывы и обратную связь о работе с подопечным в федерации и тренерском сообществе, поэтому перспективы Ангелопола туманны. Именно поэтому в нынешних условиях, возможно, Валерию стоит задуматься о смене спортивного гражданства. И это не призыв, а оценка возможностей.

Валерий числится в «Ангелах Плющенко» — а в это межсезонье лицензию сменили сразу две топовые фигуристки академии, Софья Самоделкина — на Казахстан, Софья Титова — на Армению. То есть крыша, что называется, есть. Да и федерации будто держать человека, который не приносит никакой добавленной стоимости, логично разве что из мести. Наконец, фамилия у него греческая — Кипр для русских фигуристов открыт не первый год. Шинкаренко сватают к Григорию Родину, и он, по моей информации, раздумывал над переходом в итальянское гражданство.

Отдельный вопрос (и классический для нашего фигурного катания) — а снимут ли теперь участников пары с довольствия в центре спортивной подготовке — федеральном и региональном?

Впрочем, вокруг Ангелопола вообще, как правило, больше вопросов, чем ответов.