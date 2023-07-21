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Фигурное катание

Сегодня, 11:00

Трусова и даже Валиева. Кто еще из фигуристов может завершить карьеру?

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Александра Трусова и Камила Валиева.
Фото «СЭ»
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Не всех сборников мы можем дождаться в новом сезоне.

За короткое время об уходе из фигурного катания объявили сразу несколько наших заметных спортсменов. Михаил Коляда сказал слово «приостановка», Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро признали, что завершают.

Но «СЭ» нашел даже в списках сборной на сезон-2023/24 немало фигуристов, которые могут завершить карьеру или просто молча не появляться на российских соревнованиях, как это не раз делали их предшественники — от героев Пхенчхана до недавно ушедших Дэвис и Смолкина. Подчеркнем — мы рассуждаем логически и лишь делаем, на наш взгляд, разумные предположения, но зачастую эти предположения подтверждаются и инсайдерской информацией.

Фигуристка Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Александра Трусова

Последний раз Александра появилась на соревновательном льду в ноябре прошлого года на этапе «Гран-при». На чемпионат России она прилетела, но заболела. Как человек, который летел с ней обратным рейсом, могу подтвердить, что вид она имела простуженный. Но будь это чемпионат предолимпийский — наверняка бы вышла.

Так или иначе, но следом она пропустила финал «Гран-при». Аргументы, которые приводят источники, и логика в пользу отказа от соревнований:

1) разумеется, отстранение и отсутствие смысла соревноваться на внутрироссийских соревнованиях, особенно после де-факто завоевания титула чемпионки России;

2) состояние здоровья — спина требует периодических снижений интенсивности занятий, при которых высокого результата не добиться;

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3) занятость в шоу, в которых Трусова самореализовалась. Возможно, это одна из немногих фигуристок, которая в шоу более востребована, чем на соревнованиях, — на нее приходит конкретно ее аудитория, и она приносит большие деньги, а значит, и гонорары олимпийской медалистки будут высокими. В августе для нее откроется китайский рынок;

4) наконец, не в последнюю очередь желание соревноваться отбивает то, как ее оценивают, — как утверждают знакомые с ситуацией люди, сама Александра и ее окружение не считает баллы на российских соревнованиях, да и на Олимпиаде справедливыми.

Добавим, что Трусова попала в резервный состав сборной России. Как правило, резервисты получают половинную ставку от ЦСП. Она небольшая — в районе 10 тысяч рублей, но все же есть.

Фигуристка Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Анна Щербакова

Здесь повторяться не будем. В межсезонье вроде бы поползли слухи, что Анна готовится к возвращению, но затем в СМИ от источников появилась информация о мононуклеозе. Здоровья Анне, но ISU за четыре месяца с новых рекомендаций МОК так и не продвинулся в деле разрешения российским спортсменам выходить на международные соревнования. Ажиотаж вокруг олимпийской чемпионки в преддверии Дня московского спорта? Зная и уважая агента Левана Матуа, можно предположить, что он грамотно и талантливо сохраняет интерес к своей новой клиентке.

Щербакова, опять же, попала в резервный состав сборной России — как, можно сделать вывод, за прошлые заслуги, так как в сезоне-2022/23 она вышла только на турнир шоу-программ.

Фигуристка Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Камила Валиева

Вероятность ухода Камилы невелика, но все же есть — по понятным причинам. 26-29 сентября в Лозанне состоятся слушания по делу об антидопинговом нарушении на чемпионате России в декабре 2021 года. Спектр санкций чрезвычайно широк — от условной, вроде предупреждения или выговора, до реального отстранения вплоть до четырех лет. Если дисквалификация составит максимальный срок, Валиевой не будет смысла продолжать кататься. Если срок отсчитают, как и должны, от декабря 2021-го, то вернуться можно будет только в сезоне-2025/26. А такая пауза для женского одиночного даже при изменении возрастного ценза почти убийственная. Срок в два года все равно приведет к потере этого сезона — чемпионат России успеет состояться до 25 декабря, да и отобраться на него надо, дальше разве что Камиле дадут wild card на Спартакиаду сильнейших и коммерческие турниры типа Кубка Первого канала.

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Впрочем, все это актуально при понятии хоть какого-нибудь решения Спортивным арбитражным судом, а пока дело бьет все рекорды по медлительности. Пока Валиева уже объявила, что ставит программы перед сезоном. Разумеется, она в основной сборной.

Фигуристка Майя Хромых.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Майя Хромых

Еще одна фигуристка из резервного списка и, стало быть, член сборной со ставкой. Хромых последний раз соревновалась в марте 2022 года на Кубке Первого канала. В сентябре, перед началом нового сезона, по словам Этери Тутберидзе, у нее произошла тяжелая травма руки во время тренировки — она порезала сухожилие, причем разбираться с ней пришлось специальному нейрохирургу. За время в гипсе Майя набрала вес, также дали о себе знать проблемы со спиной — бич всех квадисток.

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Судя по видео Первого канала, Хромых проходила сборы в преддверии сезона, ей даже поставили программы — но вызывает удивление, что сама Тутберидзе не позвала набирающую форму фигуристку в свое шоу-турне «Чемпионы на льду». Не оказалось там и Дарьи Усачевой — но та даже не попала в состав сборной, хотя тоже вроде как восстановила тройные прыжки. Причем и Хромых, и Усачева участвовали в других шоу — Ильи Авербуха и «Влюбленные в фигурное катание» от Москомспорта.

Статистика показывает, что возвращения после столь долгих перерывов в группе Тутберидзе крайне редки.

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Еще одни члены команды Тутберидзе, причем в основном составе сборной России. К Евгении и Владимиру не может быть претензий — прошлый сезон они отработали от звонка до звонка, и он звенел явно не по ним. Да, может быть, катались они на лайте, уступив право бороться за золото двум парам Тамары Москвиной, но программы поставили, не снимались и пережили даже чувствительное поражение от пары Хабибуллина/Княжук.

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Сама пара о планах говорила обтекаемо: «Есть определенное желание на следующий сезон, а там посмотрим, выльется ли это в планы. Сначала надо откатать турнир шоу-программ, а потом уже думать о будущем. Желание продолжать есть», — говорил Морозов, а Тарасова подтверждала после финала ««Гран-при.

Но судя по обрывочным данным, серебряные призеры Олимпиады не торопятся ставить программы на новый сезон. И их можно понять. В прошлом году большие призовые были в новинку, выдержать второй год без международной конкуренции не так просто. Тем более что опытные парники со своим редким классическим катанием и линиями востребованы в шоу — катаются и у Авербуха, и у Тутберидзе, и в других проектах. Они с легкостью могут закосплеить пару Тотьмянина/Маринин, которая поставила шоу на поток, и заработать больше, чем на этапах «Гран-при России».

Фигуристы Софья Тютюнина и Андрей Багин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Андрей Багин

Менее известный фигурист, но, на минуточку, еще один член основной сборной России. И один из самых возрастных. Хотя ветеранов в сборной много — тот же Самарин, который прошел через кучу травм и тоже мог бы завершить по здоровью — но он стойко терпит и даже берет медали главных турниров.

Багина нет даже на видео с поздравлением с юбилеем Александра Жулина 20 июля — значит, он и не катается в группе, и, вероятно, не тренирует, хотя о такой возможности задумывался.

Пара с Софьей Тютюниной продержалась сезон и развалилась, как рассказывают, сразу после финала «Гран-при». Думается, 27-летний Андрей и сам понимает, что мало смысла продолжать при нынешней конкуренции в танцах и идущей смене поколений.

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Камила Валиева
Майя Хромых
Софья Тютюнина / Андрей Багин
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