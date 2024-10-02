Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Олимпиада

Сегодня, 14:00

Верховный суд Швейцарии отказался признать ошибки в деле Валиевой. Камилу обязали возместить затраты на апелляцию

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS по делу Валиевой
Роман Кольцов
корреспондент
Фигуристка Камила Валиева
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
В деле российской фигуристки поставлена точка — расследования и суды продолжались два с половиной года.

Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Это была последняя инстанция, где можно было оспорить наказание юной одиночницы, в пробе которой обнаружен бесполезный в фигурном катании кардиологический препарат триметазидин. Многие эксперты говорили, что санкции против Валиевой несоразмерны, особенно с учетом, что в России спортсменка была оправдана и по аналогичным делам в последнее время выносится много решений в пользу спортсменов. Однако все законные возможности добиться отмены или облегчения приговора теперь исчерпаны.

Трэвис Тайгарт, Вован и&nbsp;Лексус. «С Валиевой обращались как с подопытным кроликом». Откровения главы USADA Вовану и Лексусу

Что говорится в вердикте

«Федеральный верховный суд Швейцарии постановил, что апелляция отклоняется в той мере, в какой она является приемлемой. Судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков возлагаются на апеллянта. Апеллянт выплатит Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов», — цитирует заявление суда РИА «Новости».

«В принципе, больше сторона Камилы ничего сделать не может, — констатировала в разговоре с «СЭ» спортивный юрист Анна Анцелиович. — После того как федеральный верховный суд Швейцарии рассмотрел это дело, что-то еще из практических шагов сделать нельзя. Да, кто-то ссылается на Европейский суд по правам человека, но это уже из области нереальных предположений. Так что это окончательное решение».

Фигуристка Камила Валиева
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Еще несколько деталей

Из вердикта суда также следует, что адвокаты Камилы при подаче первого заявления утверждали, что CAS ошибочно признал свою юрисдикцию. Комиссия постановила, что решение, принятое в отношении возможного нарушения антидопинговых правил, может быть оспорено исключительно в спортивном арбитраже в Лозанне.

Отмечается также, что до этого апеллянт в специальном отделе CAS признал, что статья 15.2 Общероссийских антидопинговых правил содержит оговорку, наделяющую арбитраж юрисдикцией в пользу Апелляционного арбитражного отдела CAS. Независимо от вышеизложенного, арбитры считают, что апеллянт фактически согласился на арбитраж в CAS, учитывая, что спортсмен принимает правила, регулирующие его участие в соревнованиях.

То есть спор в Верховном суде Швейцарии шел исключительно по процедурным вопросам, а не по теме виновна Камила в допинговом нарушении или нет. Собственно, этого и следовало ожидать — швейцарский трибунал никогда не рассматривает спортивные споры по существу и может вернуть дело в CAS только по формальным признакам.

Фигуристка Камила Валиева
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Когда завершится срок наказания Камилы?

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. ISU после окончания расследования допингового дела фигуристки перераспределил медали командного турнира Олимпиады-2022, присудив первое место США, второе — Японии, а россиянам — третье. CAS последовательно отклонил апелляции российской и канадской сторон на решение ISU, оставив его в силе.

Камила Валиева. «Это надо немедленно прекратить». ВАДА скрыло документы в пользу Валиевой

12 сентября агентство Associated Press сообщило, что некоторые мнения экспертов, которые могли послужить оправданием для стороны Валиевой по делу о допинге, не включили в релиз CAS. В ВАДА отметили, что данная статья содержит ряд неточностей. Как бы то ни было, фиксируем дату, которую теперь стоит ждать — 24 декабря 2025 года закончится официальный срок наказания нашей спортсменки.

Напомним, что спортивная дисквалификация касается только официальных турниров и не исключает участия Камилы в коммерческих шоу. Так, в последние месяцы Валиева выступала в ледовом спектакле Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи.

Фигурное катание
Камила Валиева

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Московское «Динамо» победило «Минчанку» в матче суперлиги
Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине
Дегтярев сообщил о профессионализме экипажа самолета с Чернышенко
Генштаб ВС Ирана рассказал об атаке на две базы ВВС Израиля и штаб «Моссада»
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Наши конькобежцы и шорт-трекисты уходят в азиатские сборные. Но, похоже, Олимпиады у них не будет
Гуляев — о совете ISU: «Не дождался новостей, которых очень хотел»
ISU получил информацию от МОК о квалификации россиян на Олимпиаду
Глава Федерации фигурного катания на коньках России: «Уверен, что мы будем на Олимпиаде-2026»
Общественники предлагают запретить двойное гражданство в России. Чем это грозит спортсменам?
В Федерации прыжков на лыжах с трамплина России заявили о неофициальной поддержке FIS
Сегодня
Вчера
Неделя