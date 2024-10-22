В ожидании решения по возвращении «СЭ» дает объективную оценку выступления на контрольных прокатах сборной.

Одна из главных интриг начала нынешнего сезона в фигурном катании — вернется ли в спорт Александра Игнатова (бывшая Трусова). Чемпионка России и серебряная призерка Олимпиады выступила на контрольных прокатах сборной, откатала две программы, провела разбор с судьями (она присутствовала в списках для разбора программ, вывешенных у раздевалок фигуристов). Но ничего определенного не сказала о своем будущем: «Мне нужно время. Если я приму решение, все об этом узнают, если нет — все тоже будет понятно».

Ждать ли Трусову? Инсайды были обнадеживающие

Стоит оговориться — Александра действительно совершила очень сильный поступок, заявившись на прокаты и даже зайдя в программе на четверной. В какой-то момент на инсайдерском поле вдруг реально заговорили о том, что ей, дескать, реально интересно бросить себе вызов и возвращение — не маркетинг, а реальное развитие событий, которое она рассматривает.

Подходит конец октября, на выходных первый этап серии «Гран-при России» в Магнитогорске. Ясности и даже инсайдов о решении Александры нет. В шоу она выступает точно — и много, а вот на стартах... В теории раздумья еще могут происходить — до последних этапов у звездной фигуристки есть время. Из «Ангелов Плющенко» приходят инсайды о том, что имеет место конфликт Трусовой и Софьи Муравьевой — их разводят по разным льдам, чтобы не пересекались. Значит, Саша точно тренируется.

Но никто никогда не пытался объективно оценить, а на что может претендовать Игнатова в случае возвращения на соревнования и сколько баллов она способна набирать? Мы решили это посчитать.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как считали баллы Трусовой?

Для этого мы попросили судью со всероссийской категорией и опытом работы на отечественных соревнованиях отсмотреть два проката на видео и выставить оценки за каждый элемент и компоненты, а также определить недокруты, ребра и так далее. Да, в этом эксперименте известная доля условности. Но не такая уж и большая. Рассмотреть недокрут на видео или определить черты элемента вполне реально. Наш секретный судья, как Стиг из Top Gear , далеко не юнец-новичок.

И полученные результаты повергли нас в шок. Как минимум они точно приземлят болельщиков Трусовой, которые ждут возвращения. Со стороны казалось, что все не так уж плохо.

Итак, сколько получила бы Трусова на контрольных прокатах? Ответ — ниже.

Короткая программа

В короткой программе Игнатова исполняла три прыжковых элемента — два сольных прыжка и каскад в конце. По мнению нашего специалиста, двойной аксель получился на +2, на тройном флипе вылезло неясное ребро (+1), а вот каскад, как помните, не получился совсем — судья оценил его на -5, на тройном лутце недокрут, на двойном тулупе даунгрейд. Потеряла Игнатова и на дорожке шагов (второй уровень), и на последнем вращении в заклоне (первый уровень).

Отдельно стоит поговорить о компонентах. Наш источник на просьбу выставить компоненты ответил, что «оценивать их по видео тяжело», а потом переспросил, а точно ли они нужны — «совсем не радостные». Но согласился прислать диапазон, из которого мы берем самую высокую оценку. Действительно, праздновать там нечего.

Но даже допустим, что компоненты — штука политическая, а возвращение Трусовой судьям надо было б поддержать. Тогда поставим Александре то, что она получила на последнем официальном старте в карьере — «Гран-при России» в Самаре. Там были в обеих программах девятки.

Наш источник за короткую программу поставил Игнатовой: композиция — 8,00, представление — 8,25, скольжение — 8,75. За произвольную: композиция — 7,25, представление — 7,75, скольжение — 8,50. Можете обвинять в трусофобии, но как есть.

Так или иначе, за короткую программу Трусова получила бы с такими оценками 56,86 балла. В той самой Самаре-2022 было 69,50. На Олимпиаде — 74,60. С результатом 56,86 Трусова занимала бы девятое место после первого дня прошедшего в начале октября Мемориала Панина-Коломенкина — между Софьей Чаплыгиной и Викторией Федяниной.

Если мы с барского плеча ставим Александре везде по «девятке», у нее 59,52. Это шестое место на том же мемориале, в 14 баллах от лидера — Анны Фроловой.

Так выглядит протокол от нашего строгого арбитра.

Фото Протокол создан с помощью системы SkatingScores

Произвольная программа

Программу под «Нас бьют, мы летаем» рязанка открывала четверным лутцем, за что можно только респектовать, но неудачным и недокрученным. И, к сожалению, это был не единственный потерянный элемент — к концу программа начала разваливаться. Во второй половине Саша сделала роскошный каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов (+2 от нашего секретного судьи), но дальше с каждым элементом становилось все хуже. На флипе неверное ребро (старая проблема именно Трусовой), лутц превратился в двойной, вторые уровни на дорожке и вращении, а последнее комбинированное наш арбитр и вовсе не засчитал.

По протоколу видно, как к концу программы Русской Ракете становится тяжело физически. Даже с компонентами на девятку (которые тут ну никак не просятся) это 122,33. С компонентами, которые насчитал приглашенный нами специалист, — 111,99.

Фото Протокол создан с помощью системы SkatingScores

Таким образом, сумма баллов Трусовой, по мнению судьи: 168,85. На последнем чемпионате России в Челябинске Трусова бы стала... предпоследней, обогнав только травмированную Майю Хромых.

Сумма с учетом либеральных компонентов — около 175. Это 14-е место, позади еще бы остались София Захарова, Арина Кшецкая и Мария Талалайкина. И все равно это почти на 50 баллов меньше, чем на последних турнирах со Светланой Соколовской.