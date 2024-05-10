Травмы, Олимпиада и три свадебных платья. История любви Синициной и Кацалапова

Фигуристы вместе уже более 10 лет.

Спортивные достижения

Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступают в танцах на льду и на протяжении нескольких сезонов являлись ведущим дуэтом страны.

Кацалапов с 2008 по 2014 год выступал в паре с Еленой Ильиных. Перед распадом пара завоевала золото домашних Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях и стала бронзовым призером в танцах на льду. На их счету также золото юниорского чемпионата мира-2010, а во взрослой карьере — две серебряные медали и бронза чемпионата Европы, три серебра чемпионата России.

Синицина с 2004 по 2014 год выступала в паре с Русланом Жиганшиным. На юниорском уровне они победили на чемпионате мира-2012 и в финале «Гран-при-"2011. Во взрослой карьере у дуэта — бронзовые медали зимней универсиады-2013 и чемпионата России-2014. Спортсмены также выступали на домашних Олимпийских играх в Сочи.

Кацалапов и Синицина встали в пару в 2014-м после распада предыдущих дуэтов. Вопреки негативным прогнозам фигуристы вместе добились успеха.

Никита и Виктория — серебряные призеры Олимпийских игр в Пекине (2022) и обладатели бронзы в командном турнире (вместо золота по решению CAS). Они — чемпионы и серебряные призеры чемпионата мира (2021 и 2019), победители и бронзовые призеры командного чемпионата мира (2021 и 2019), двукратные чемпионы Европы (2020, 2022), серебряные призеры финала «Гран-при» (2018). На их счету — два золота чемпионата России (2019, 2020) и победа в финале Кубка России (2021).

Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Фото Reuters

История любви: «через тернии к звездам»

В 2014 году после чемпионата мира Никита Кацалапов объявил своей партнерше Елене Ильиных, что их дуэт распадается. О причинах такого решения фигуриста можно было только догадываться. В кулуарах говорили, что танцевальную пару связывали романтические отношения, молодые люди постоянно ревновали друг друга и конфликтовали. Однако сами спортсмены никогда свои отношения не комментировали.

Кацалапов после разрыва с Ильиных встал в пару с Викторией Синициной, которая в оценках экспертов была «на голову» ниже Елены в плане технической базы. Фанаты фигурного катания были как минимум удивлены. Но фигуристы верили, что у них все получится, хотя их ждали серьезные испытания.

Пара Синициной и Кацалапова на соревнованиях пересекалась с новым дуэтом Ильиных с Русланом Жиганшиным и сначала уступала ему. Спортсмены проваливали некоторые прокаты из-за того, что срывали поддержки или партнер ронял партнершу. Виктория много тренировалась, чтобы выйти на новый уровень. При этом спортсменам пришлось пропустить Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане и чемпионат мира из-за травмы Никиты — разрыва связки голеностопа.

Испытания пара переживала вместе, именно это их сблизило. Вера друг в друга и любовь помогли дуэту стать самым сильным в России и мире. Романтические отношения между молодыми людьми завязались еще в 2015 году.

«Первое впечатление о Никите было не как о молодом человеке, а как о спортсмене, как о партнере, с которым я буду работать и идти к своей цели. Когда мы решили тренироваться вместе, у меня не было мысли, что Никита — мой будущий возлюбленный или муж. И прошло немало времени, прежде чем я на него посмотрела по-другому», — вспоминала Виктория в интервью изданию «7 дней».

Влюбленные регулярно выкладывали в соцсетях общие фото и долго официально нигде не заявляли, что встречаются. Однако поклонники сразу же все поняли, ведь фигуристы вместе ездили отдыхать, под совместными снимками ставили «сердечки», на мероприятиях держались за руки.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Фото Соцсети

Предложение на Мальдивах

В 2022 году Никита сделал Виктории предложение во время отдыха на Мальдивах, куда пара отправилась после Кубка Первого канала. Романтичное место прекрасно подходило, чтобы преподнести кольцо любимой.

«Я долго об этом мечтал... Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент. Мне хотелось, чтобы все было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на сто процентов будем чувствовать счастье и расслабленность. Получилось даже лучше. Просто идеально. И я безумно счастлив! Мы безумно счастливы», — писал Кацалапов в своих соцсетях.

При этом для Виктории предложение стало полным сюрпризом. Она нашла такой поступок любимого трогательным.

«Мы с друзьями вечером сидели на пляже, веселились. И вдруг Никита сказал: «Пойдем прогуляемся». Мы с Никитой как были — я в купальнике, он в шортах, сверху накинуты рубашки, — так и пошли. Я же не думала, что Никита что-то затевает. И вот мы идем, Никита чуть отстал. Оборачиваюсь, а он встал на колено и говорит мне самые важные в жизни слова. Я, конечно, сразу сказала «да» и заплакала, потому что это было очень трогательно. А потом быстро стемнело — на Мальдивах всегда так. Появились звезды, и все вокруг стало еще более романтичным», — говорила Синицина изданию «7 дней».

Спортсмен задумал сделать предложение после Олимпийских игр. Таким образом он хотел завершить важнейший сезон в карьере.

«Этот сезон выдался непростым, все мысли были только об Олимпиаде. Ни о чем другом мы себе думать не позволяли. Но теперь все позади, и мы смогли выдохнуть и заняться личными делами. Я люблю Вику, и мне было важно, чтобы в самый важный и трогательный момент жизни все было максимально красиво», — рассказал Кацалапов журналу «ОК!».

Чтобы правильно подобрать размер кольца, Никите пришлось обратиться за помощью к общей знакомой, которая организовывала для Виктории фотоссесию. Девушка уточнила информацию у Синициной как бы с целью подбора аксессуаров для образа. Правда, фигуристка назвала размер среднего пальца, а не безымянного. Но даже это недоразумение не смогло испортить впечатление от важного события. В итоге кольцо отдали в ремонт, чтобы его уменьшить.

Серебряные призеры Олимпиады поделились радостной новостью с поклонниками спустя месяц, когда уже были в Москве. Они одновременно опубликовали фотографии с важной датой — 22.05.2022.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Соцсети

Свадьба

Кацалапов и Синицина параллельно с выступлениями в ледовых шоу начали подготовку к свадьбе. Церемония прошла 2 октября 2022-го. Для торжества невеста выбрала три платья. В ЗАГС Барвихи она отправилась в коротком обтягивающем платье с длинным рукавом. Для празднования в ресторане Balzi Rossi — с пышной воздушной юбкой, лифом без бретелек, голову украшал белый ободок. Также в этот вечер она появилась перед гостями в платье-русалке со шлейфом, корсетом и спущенными плечами.

Поздравить молодоженов пришли около 80 гостей. Среди них тренер Александр Жулин, Татьяна Навка с супругом Дмитрием Песковым, Евгения Тарасова и Федор Климов. Развлекал собравшихся музыкальный коллектив под названием Little Party. Для танца жениха и невесты Никита и Виктория выбрали песню Stay («Останься») в исполнении Рианны.

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова одобрила решение спортсменов сыграть свадьбу. Легендарный специалист заявила, что танцевальному дуэту это только поможет в подготовке к выступлениям.

«Их свадьба скажется на тренировочном процессе только в положительную сторону. Я счастлива за них! Это такая красивая пара, и любят друг друга, это прелесть просто. Они всегда так катались, что никто никогда и не думал, вместе они или раздельно. Конечно, вместе, они как единое целое. Счастья им! Сейчас не так много хороших новостей, а эта новость просто потрясающая, вот за это им спасибо, подняли настроение всем», — сказала Тарасова «СЭ».

Сейчас супруги много выступают в ледовых шоу. Они завели собаку породы мальтипу, которого назвали Марсом. При этом фигуристы мечтают о пополнении в семействе. Никита назвал продолжение рода самой большой общей мечтой.